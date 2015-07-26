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    МКЧ. «Челси» в серии пенальти оказался сильне ПСЖ


    «Челси» победил ПСЖ в серии послематчевых пенальти в очередном матче Международного кубка чемпионо. Основное время поединка завершилось со счeтом 1:1 — на гол Златана Ибрагимовича «аристократы» ответили точным ударом Виктора Мозеса. Отметим, что решающий пенальти реализовал голкипер «Челси» Тибо Куртуа.
    В рамках Международного кубка чемпионов парижане 30 июля проведут матч с «Манчестер Юнайтед». «Челси» предстоит сыграть с «Барселоной» (29 июля) и «Фиорентиной» (5 августа).
    Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:1 (0:1)
    «Челси»: Бегович (Куртуа, 46), Иванович, Кэйхилл (Зума, 46), Терри, Аспиликуэта, Оби Микел (Рамирес, 46), Матич (Виллиан, 70), Мозес (Оскар, 70), Фабрегас (Реми, 70), Азар (Куадрадо, 74), Диего Коста (Фалькао, 70).
    ПСЖ: Трапп (Сиригу, 68), ван дер Виль (Сабали, 79), Орье (Тиаго Силва, 64), Давид Луиз (Маркиньос, 46), Максвелл (Динь, 79), Верратти (Рабьо, 46), Стамбули (Тиаго Мотта, 46), Матюиди (Нкунку, 79), Огюстен (Кавани, 65), Ибрагимович (Баэбек, 79), Лукас Моура (Онгенда, 79).

    Голы: 0:1 - Ибрагимович, 25; 1:1 - Мозес, 65

    Предупреждения: Аспиликуэта, 34; Рабьо, 52; Орье, 59

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 06:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:34

      Лучше бы в ЛЧ так!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 14:52

      С победой синих!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      vla 26 июля 2015, 11:45

      Куртуа конечно удивил своим ударом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      Медив 26 июля 2015, 11:45

      Ооо, Витян закатил. Это или очень хороший знак, или офигенно плохой...С Витяном никогда точно не знаешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      chelseathebest 26 июля 2015, 09:35

      Это как? 29 июля Барселона, 2 августа Арсенал за Суперкубок, 5 августа Фиорентина и 8 августа Суонси, первый тур АПЛ??? Получается за неделю команда должна полететь в штаты, вернуться в Лондон, потом опять в штаты и опять в Лондон?? И все ради товарняка??

      0
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      Рейтинг: +10

      Fun_of_Fan > chelseathebest 26 июля 2015, 10:42

      Челси дубль выпустит походу

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      Рейтинг: +10

      chelseathebest > Fun_of_Fan 26 июля 2015, 11:15

      Оказывается матч с фиалками пройдет в Лондоне

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 09:10

      Неинтересно

      -1
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 26 июля 2015, 09:06

      ибрагомивич самый отвратительный игрок, как же его не кто не поломает...что бы не выделывался индюк длинноносый!!

      -2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 26 июля 2015, 06:36

      Куртуа на все руки и ноги мастер)

      0
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