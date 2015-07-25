Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов: «Начало чемпионата для «Спартака» выдалось обнадеживающим»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов, долгие годы выступавший за «Спартак», поделился впечатлениями об игре «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева.

    «По одному матчу, да еще дебютному, делать окончательные выводы сложно. Но кое-что отметить можно. Прежде всего боевое, с явным желанием победить настроение. Все девяносто минут команда двигалась, вовремя отходила в оборону, перекрывала свободные зоны. Конечно, полные трибуны “Открытие Арены” ждали голевого фейерверка, первой победы Аленичева, но помешала “Уфа”, оказавшаяся крепким орешком. Не произведи Дима несколько своевременных замен, дело и вовсе могло закончиться конфузом. Но сказался характер тренера, который, надеюсь, теперь станет таким же неуступчивым и у его подопечных. Скажем так, начало обнадеживающее».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии74
    ...
    • ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 27 июля 2015, 12:47

      Обнадеживающее? Хотя с чем сравнивать.
      После заявлений Карпина про тридцать три очка,и потом одной ничьей и одном поражении по результатам первого и второго тура - действительно обнадеживающее.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:19

      недурно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 26 июля 2015, 11:05

      сайт спартак без титулов
      С момента завоевания «спартаком» последнего трофея прошло:

      12 лет 1 месяц 10 дней 17 часов 34 минуты 51 секунда

      а секундомер все тикает!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич > Красно Синий воин 26 июля 2015, 11:49

      На что только несчастный красно синий воин тратит время своей жизни!??Считает секунды времени сколько Спартак без титулов!Видимо его собственная команда интересует его меньше!Остался осадочек за прошлые поражения ,когда Спартак драл всех как хотел!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > Геннадьич 26 июля 2015, 12:04

      Ну сынок это сказки, что спартак драл всех как хотел!!!!
      Супер Кубок России
      2004 спартак 1:3 ЦСКА
      2006 спартак 2:3 ЦСКА
      2007 ЦСКА 4:2 спартак

      09.98. ЦСКА – «спартак» – 4:1
      21.04.02. «спартак» – ЦСКА – 0:3
      20.05.06. ЦСКА – «спартак» – 3:0
      12.07.08 спартак - ЦСКА - 1:5
      17.05.2015 спартак- ЦСКА - 0:4

      04.01. «Сатурн» – «спартак» – 3:0
      04.05.03. «Торпедо» – «спартак» 3:0
      02.08.03. «спартак» – «Локомотив» – 2:5
      25.10.03. «спартак-Алания» – «спартак»
      01.05.04. «спартак» – «Зенит» – 0:3
      02.05.07. «Локомотив» – «спартак» – 3:0
      25.05.07. «Химки» – «спартак» – 3:0
      15.04.09. «спартак» – «Динамо» – 0:3
      30.08.09. «спартак» – «Рубин» – 0:3
      10.05.10. «Алания» – «спартак» – 5:2
      14.03.11. «Ростов» – «спартак» – 4:0
      07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1
      14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5
      29.05.11. «Зенит» – «спартак» – 3:0


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 26 июля 2015, 10:49

      Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов сообщил, что продолжит работу в стане «быков».

      — Продлил контракт с «Краснодаром» на год, — отметил специалист. — Другие варианты были, но я решил остаться, потому что меня всё устраивает — от и до. Звали ли в «Спартак»? Нет. Для меня в этом нет ничего неожиданного. Это было ясно и понятно. Я был два раза в штабе «Спартака» и сейчас даже не думал об этом.
      Добавим, что Тихонов перебрался в «Краснодар» в 2014 году.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 25 июля 2015, 23:16

      30.07.1992 Океан-ЦСКА 5 : 2
      1993 Марсель-ЦСКА 6 : 0
      21.03.1993 Ротор-ЦСКА 3 : 0
      27.06.1993 Спартак М-ЦСКА 6 : 0
      12.08.1993 Текстильщик-ЦСКА 3 : 0
      1993 ЦСКА-Спартак М 0 : 3
      24.06.1995 ЦСКА-Ротор 1 : 4
      19.04.1997 ЦСКА-Торпедо М 0 : 5
      23.07.1997 Алания-ЦСКА 3 : 0
      16.08.1997 Торпедо М-ЦСКА 3 : 0
      .1997 ЦСКА-Тюмень 0 : 3
      1999 Мoльде-ЦСКА 4 : 0
      15.08.1999 ЦСКА-Спартак М 0 : 4
      15.04.2000 ЦСКА-Черноморец 0 : 3
      22.07.2000 Черноморец-ЦСКА 3 : 0
      17.03.2001 ЦСКА-Крылья Советов 0 : 3
      30.09.2001 Зенит-ЦСКА 6 : 1
      28.06.2003 Зенит-ЦСКА 4 : 1
      10.06.2007 Луч-Энергия-ЦСКА 4 : 0
      10.09.2011 ЦСКА-Динамо М 0 : 4
      14.03.2012 Реал-ЦСКА 4 : 1
      26.05.2013 Ростов-ЦСКА 3 : 0
      17.09.2013 Бавария-ЦСКА 3 : 0
      22.09.2013 Спартак М-ЦСКА 3 : 0
      05.11.2013 Манчестер Сити-ЦСКА 5 : 2
      ЦСКА 1-5 Рома
      Бавария (Мюнхен, Германия) - ЦСКА - 3:0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      DenX > Snerg 25 июля 2015, 23:25

      +1)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 25 июля 2015, 23:01

      Тихонов совмещает работу тренером в одной команде и пресс-атташе в другой?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      _armeec_ 25 июля 2015, 22:53

      Спартак всегда так начинает и такими комментариями аля (Тихонов, Ловчев и.т.д по списку))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 25 июля 2015, 22:00

      Каждый год обнадеживающе!
      1. 24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1
      2. 16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1
      4. 16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0
      5. 26.09.98. ЦСКА – «спартак» – 4:1
      6. 03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2
      7. 05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0
      8. 21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3
      9. 28.04.01. «Сатурн» – «спартак» – 3:0
      10. 17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1
      11. 21.04.02. «спартак» – ЦСКА – 0:3
      12. 25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3
      13. 02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0
      14. 12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0
      15. 04.05.03. «Торпедо» – «спартак» 3:0
      16. 02.08.03. «спартак» – «Локомотив» – 2:5
      17. 25.10.03. «спартак-Алания» – «спартак»
      18. 26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3
      19. 01.05.04. «спартак» – «Зенит» – 0:3
      20. 20.05.06. ЦСКА – «спартак» – 3:0
      21. 12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0
      22. 02.05.07. «Локомотив» – «спартак» – 3:0
      23. 25.05.07. «Химки» – «спартак» – 3:0
      24. 13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0
      25. 12.07.08. «спартак» – ЦСКА – 1:5
      26. 13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4
      27. 27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1
      28. 15.04.09. «спартак» – «Динамо» – 0:3
      29. 30.08.09. «спартак» – «Рубин» – 0:3
      30. 10.05.10. «Алания» – «спартак» – 5:2

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      DenX > Красно Синий воин 25 июля 2015, 22:53

      Член красно-синий, ты свою вылолжи. Выборка всех неудачных матчей Спартака. Ты уже этой херней, на моей памяти уже года 4 страдаешь, клоун.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      DenX > Красно Синий воин 25 июля 2015, 23:02

      А что ты тут не указал сколько раз Спартаком было пропихано красно-синее очко с 93 года? А раньше?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev > DenX 26 июля 2015, 09:32

      анус свой заглуши.. спартачек..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Поц > Красно Синий воин 27 июля 2015, 11:14

      А где поражения Спартака со счётом 0:6?
      У ЦСКА таких поражений навалом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 25 июля 2015, 21:58

      31. 03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1
      32. 23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3
      33. 14.03.11. «Ростов» – «спартак» – 4:0
      34. 07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1
      35. 14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5
      36. 29.05.11. «Зенит» – «спартак» – 3:0
      37. 16.10.11. «Рубин» – «спартак» – 3:0
      38. 22.04.12. «спартак» – «Анжи» – 0:3
      39. 11.08.12. «Зенит» – «спартак» – 5:0
      40. 17.05.2015 спартак- ЦСКА 0:4

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      sir-5 25 июля 2015, 21:06

      Точно,это очень хорошее начало для "Спартака",чего уж там!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11