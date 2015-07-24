Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дьяков может перейти в «Спартак» или «Анжи»

    Экс-защитник футбольного клуба «Ростов» 26-летний россиянин Виталий Дьяков, получивший статус свободного агента по окончании прошлого сезона, активно занят поисками новой для себя команды. По информации «Известий», футболист ведет переговоры сразу с двумя клубами российской Премьер-лиги — столичным «Спартаком» и махачкалинским «Анжи».

    Кроме того, существует вариант, при котором он может вернуться и в «Ростов». Однако условия личного контракта, предлагаемые ростовчанами, не слишком устраивают футболиста, поэтому этот вариант российский защитник рассматривает в последнюю очередь.
    Виталий Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год. Всего за ростовчан российский защитник провел 102 матча в различных турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи. В 2013 году Виталий Дьяков был впервые вызван в сборную России решением бывшего главного тренера Фабио Капелло.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 24 июля 2015, 17:32

      Дьяков подписал контракт с Динамо Москва,все уже знают,а Соккер и Бомбардир нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      rubinyshka > andrefino13 24 июля 2015, 18:29

      Опередил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU > andrefino13 24 июля 2015, 23:09

      На 3 года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 16:49

      Уже не сможет. "Известия" врут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Alex167 24 июля 2015, 16:36

      Хорошее уселение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Петр19 24 июля 2015, 14:12

      Надо брать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      leo2011-12 24 июля 2015, 11:52

      Откуда перейти?Он вроде свободный агент и ни с кем у него нет контракта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 24 июля 2015, 11:22

      Бомбардир, не постите Известия на своем ресурсе, мой вам совет...
      Желтуха чистейшая!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +653

      New_Look > makkie 24 июля 2015, 14:40

      согласен, новостной раздел Известий о футболе - это как в журнале про мотогонки колонка про кройку и шитье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 11:13

      Хороший защитник всегда и везде нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:09

      не пропадёт, точно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      InsaneClown 24 июля 2015, 11:02

      Надо брать в Спартак, игрок не плохой + паспорт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      pirlo_modric 24 июля 2015, 10:35

      welcome to СПАРТАК МОСКВА

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11