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МКЧ. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» добились побед

22 июля 2015, 07:58
15

Свои очередные матчи на Международном кубке чемпионов провели испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в составе соперника каталонцев играл Стивен Джеррард, который провел на поле весь первый тайм, равно как и Робби Кин.
22 июля. Пасадена (США). Стадион «Роуз Болл»
Барселона (Испания) - Лос-Анджелес Гэлакси - 2:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Суарес; 45; 2:0 - Роберто, 56; 2:1 - Майер, 90+1.
Барселона: Масип (Х. Суарес, 70), Бартра (Эль-Хаддади, 46), Дуглас, Матье (Рамирес, 46), Адриано (Сампер, 46), Ракитич (Иньеста, 46), Бускетс (Пике, 46), Роберто (Гумбау, 61), Рафинья (Халилович, 70) Педро, Суарес (Альба, 46).
22 июля. Сан-Хосе (США). Стадион «Авайя»
Манчестер Юнайтед (Англия) - Сан-Хосе (США) - 3:1 (2:1).
Голы: 1:0 - Мата, 32; 2:0 - Депай, 37; 2:1 - Алаше, 42; 3:1 - Перейра, 61.
Манчестер Юнайтед: Джонстон, Дармиан, Блинд, Джонс, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер, 46), Янг (Эррера, 46), Шнейдерлин (Янузай, 46), Мата (Перейра, 46), Депай (Уилсон, 46), Руни.

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Источник: Бомбардир.ру
Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед Барселона
Комментарии (15)
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SuperDeco
1437542993
Случайно нам забили
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sir_Alex
1437543107
Молодцы!
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112910415
1437545112
мы верили!
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Linxform
1437548277
В этом "международном кубке чемипионов" проме Барсы и ЛАГ есть еще кто-то из чемпионов?
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киэнджин
1437549783
ради Барсы тока и стоит смотреть
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JonSnow
1437551844
Серхи Сампер просто потрясен, это прямой наследник Хави, играет ооочень уверенно, а эти развороты вокруг своей оси, мягкие передачи.. в основную команду и подводить к основе надо парня, пока не увели) Серхи Роберто продавать надо, места ему нету
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nahan
1437552021
Интрига предсезонки накаляется...
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Sergei 063KC
1437554156
Не удивительно.
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proеzd2
1437556177
ни чё так играют амеры.
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vane4ek
1437561679
Удалось посмотреть первый тайм матча с участием Барселоны!) Опасных моментов было немного, временами владение мячом доходило до 84 % !) Рад , что в итоге добились победы!)
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