МКЧ. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» добились побед

Свои очередные матчи на Международном кубке чемпионов провели испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в составе соперника каталонцев играл Стивен Джеррард, который провел на поле весь первый тайм, равно как и Робби Кин.



22 июля. Пасадена (США). Стадион «Роуз Болл»

Барселона (Испания) - Лос-Анджелес Гэлакси - 2:1 (1:0).

Голы: 1:0 - Суарес; 45; 2:0 - Роберто, 56; 2:1 - Майер, 90+1.

Барселона: Масип (Х. Суарес, 70), Бартра (Эль-Хаддади, 46), Дуглас, Матье (Рамирес, 46), Адриано (Сампер, 46), Ракитич (Иньеста, 46), Бускетс (Пике, 46), Роберто (Гумбау, 61), Рафинья (Халилович, 70) Педро, Суарес (Альба, 46).

22 июля. Сан-Хосе (США). Стадион «Авайя»

Манчестер Юнайтед (Англия) - Сан-Хосе (США) - 3:1 (2:1).

Голы: 1:0 - Мата, 32; 2:0 - Депай, 37; 2:1 - Алаше, 42; 3:1 - Перейра, 61.