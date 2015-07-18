«Манчестер Юнайтед» обыграл «Америку» благодаря голу Шнейдерлина

Классные новички в МЮ.
Классные новички в МЮ.
О какое это счастье победить команду третьего мексиканского дивизиона.....в дополнительное время ...и то потому что судья совсем слепой...и при том что всю игру еле еле отбивались от мексиканцев....
Ты не знаешь "Америку"?
Я уже писал, что Швайнштайгер со своим высказыванием о том, что МЮ больше Баварии, был неправильно понят. Тем более многие издание вырвали его цитаты из контекста, и поменяли этим самым смысл.
Но тут и сам Бастиан, ужаснувшись всплеску реакций по всему миру поставил на двух языках в своём Facebook все точки над и:
"Сейчас нахожусь в США, и потому только недавно проснулся. За ночь я получил много сообщений, так как СМИ стали интерпретировать мои слова и несколько изменили его в контексте. Своим высказыванием я только хотел сказать, что в США Манчестер Юнайтед популярнее Баварии. Как Бавария, за которую я играл 17 лет и которой я очень многому обязан, так и Манчестер Юнайтед - мировые клубы, добившихся невероятных успехов и имеющиe фантастических болельщиков".
На немецком: "Da ich mich aktuell in den USA befinde, bin ich eben erst wach geworden. Mich haben über Nacht viele Nachrichten erreicht, da in den letzten Stunden eine von mir getätigte Aussage von den Medien stark interpretiert und etwas aus dem Kontext gebracht wurde. Mit meiner Aussage wollte ich lediglich zum Ausdruck bringen, dass Manchester United in den USA populärer ist. Sowohl der FC Bayern München, für den ich 17 Jahre gespielt und dem ich extrem viel zu verdanken habe, als auch Manchester United sind Weltvereine mit unglaublichen Erfolgen und fantastischen Fans."
На английском: "Since I am currently in the US I just woke up and received many messages overnight about my statement to the media that has been quoted out of context. With my statement I simply wanted to express that Manchester United is more popular in the US. I played for FC Bayern for 17 years and I am very grateful. Both FC Bayern and Manchester United are globally successful clubs with incredible fan-bases."
Мне непонятны эти разговоры о предательстве. Всё это искусственно накрученные страсти на ровном месте.
Очень мало игроков на самом деле держатся за свой клуб. И не имеет значения, что они рассказывают прессе. Всё это слова на публику. Большой спорт это деньги, большие деньги. Спортсмены ищут успех, титулы, деньги и разнообразие. Честно говоря мне (почти) всё равно, верны они своим клубам или нет. Главное, чтобы были верны самим себе, своим близким, друзьям и с сердцем на нужном месте. А клуб в наше время это порой просто место для работы.
Это только мы, болелы "должны" держаться за бесплатно за один клуб всю жизнь, покупать дорогостоящие майки и аксессуары, платить баснословные бабки за билеты и трансляцию на телевидении, чтобы они, миллионеры, могли иметь королевскую жизнь.
Потому, я хоть и болею за команду, но без фанатизма. Никому из них в рот не заглядываю и живу своей жизнью.
Вот же ты глорный тупица! Алькантара ушёл, потому что не играл, а Швайни попал в опалу к физруку и ушёл, т.к. не захотел в запасе сидеть.
Этот Физрук разгромил Манчестер в двух финалах ЛЧ в Барселоне с общим счётом 1:5 с Алькантарой. И Баварии с общим счётом 2:4 в 1-4 финала ЛЧ 2013-14.
И не удивлюсь если Бавария снова унизит МЮ в след. сезоне в ЛЧ. А такое кстати может быть так как Гвардиола МЮ ещё не разу не проигрывал в качестве тренера.
А вот другой физрук Ван Гаал не выиграл ни одного трофея с МЮ и возможно не выиграет и в этом сезоне.
То что Ван Гал - тренеришка, с этим я не буду спорить. Но в 2013 Гвардиола пришёл в лучшую команду Европы, которая играла в классный немецкий футбол и всё полностью сломал создав на руинах Баварии Баварсилону. Этим Гвардиола показал, что он ду_ак и му_ак.
Как он пришёл, результаты и атмосфера с каждым сезоном всё хуже и хуже. В прошлое лето отпустил Крооса, заменив его испанцами, в это лето Швайни ушёл, если бы не Хосеп он бы остался, + молодого Вайзера отпустил, да Гётце отправит в Юве. Вот почти немцев и не осталось. За всё это врят ли болельщики Баварии его любят.
В футболе главное результат , а он есть. И чем тебе испанцы не нравятся лучше всех играют в футбол в Баварии я имею ввиду.И руководству Баварии плевать на болельщиков главное что бы результат был ,а он есть. А вот физрук МЮ ничего не выиграл за год и возможно вообще ничего не выиграет с командой и также как Скалори в Челси в своё время будет уволен.
Я не имею ничего против испанцев, но я считаю, что в немецком клубе должно быть минимум 10 немцев и я считаю ненормальным, что у МС, Челси и Арсенала 3 англичанина на 25 человек в составе.
Руни, Кэррик, Янг, Джонс, Смоллинг, Шоу, Блэкетт, Уилсон, Пауэлл и ещё числятся Эймос, Лингард и Джеймс. Всего 9 англичан + 3 которых скоро отпустят в свободное плавиние.
2 место в АПЛ, 1/8 лиги чемпионов. Через 10 месецев посмотрим чей прогноз точнее.
Перейра пока что бразилец в хорошем смысле этого слова, ярко играет.
С первой победой, обновленный Ман.Юнайтед! Вот уже и новичок красных дъяволов отличился) То ли еще будет! Удачи и успехов парням Ван Гаала в наступающем сезоне)
швайне как отец вышел в центр и всей игрой руководил...
А то! Классного игрока приобрел Ман.Юнайтед, ничего не скажешь.
хочу увидеть треугольник швайне - шнайдерлин - эррера это просто на бумаге страшно смотрится...
Бумагой можно одно место подтереть. В футболе бумага ничего не значит.
моментов было много
Ну всё, теперь сопливые глоросеки от товарняка ссуться от радости) опять будут кричать что они печенёны и всем хана).
помнится мне как фанаты скаузеров тоже год назад ссались от радости предвкушая чемпонство впервые за 25 лет, пока капитан на ж о п у не упал( вот печаль была наверное(
а ни кто не ссался и не предвкушал чемпионство, уж слишком много пропускали, со старым защитником вроде пенсионера Туре трудно это сделать.
я помню как никто не ссался)))
Да никто особо и не радуется! Когда там твой Ливерпуль то играет? Ну чтобы хоть посмеяться можно было)
Смеются только над тупой Олесей).
Закрой свое дуло, женщина! Конченный ты)
дуло у тебя во рту дешёвая профурсетка.
Если ты меня еще раз поставишь в женский род, то ты будешь человеком морально опущенным! Впрочем ты есть и такой)
Пойдет))) новичок отметился радует)
Желаю победы во всех внутренних кубках. МЮ должен подняться на уровень Барселоны, Реала и Баварии, которые сейчас на две головы лучше остальных.
то есть Юве по твоему до них не дотягивает ? играй Кьеллини в финале ХЗ кто сейчас был бы чемпион ЛЧ
МЮ никогда не был уровнем Барселоны и Реала девочка и не будет. Барселона в двух финалах ЛЧ унизила МЮ с общим счётом 1:5 и была выше на голову. Реал МЮ в личных встречах никогда не обыгрывал ни на Бернабеу не на Олд Траффорд.
Барса,Рома,Валенсия,Ювентус,Арсенал,Милан. Ну ещё Челси можно сюда записать.Всё.
И желаю им только провала причём во всех турнирах и в группе ЛЧ.
p.S:Всегда приятно видеть МЮ вылетевший из группы Лиги Чемпионов(2006,2012).
Да МЮ вообще дно по сравнению с Ювентусом. Не обращай внимание на неё.
Ну норм.