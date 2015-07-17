«Бомбардир»: начинаем тестировать новый дизайн сайта

В начале июля мы проанонсировали серьезные изменения, которые в течение месяца произойдут на сайте «Соккер.ру». Как мы уже неоднократно сообщали, наш проект не может больше существовать на домене www.soccer.ru и переезжает на новый домен www.bombardir.ru, а также меняет свое название на «Бомбардир». Полноценный запуск нового портала намечен на 1 августа, а пока новая редакция знакомится с читателями «Соккер.ру», вместе с которыми готовится к новому футбольному сезону на страницах портала «Бомбардир.ру«.
А сезон этот фактически стартовал. И мы хотим уже сейчас показать, что выполняем наши обещания. Сегодня в течение дня у всех читателей «Бомбардира» изменится дизайн сайта. Это пока тестовая версия, и многое еще предстоит доделать до конца месяца. Но мы надеемся, что, во-первых, вы с пониманием отнесетесь к возможным техническим проблемам, а во-вторых, поможете нам довести этот дизайн до совершенства, не только указав, где вы столкнулись с ошибками, но и в целом дадите нам полезные советы, что можно улучшить. Вместе мы сделаем самый удобный футбольный сайт России!
Так что же уже поменялось на сайте?
1. Главная страница. Функционально все блоки остались на прежнем месте. Главное изменение произошло в навигационном блоке, который с правого края переместился в шапку сайта. А блок «Моя команда» теперь находится под главными новостями.
2. Сделали шрифт крупнее и изменили внешний вид новостей и статей.
3. Добавили рейтинг комментариев. Теперь вы можете отсортировать комментарии по самым популярным или самых свежим.
4. Обновили внешний вид онлайнов.
5. Добавили в каждый матч видеосервис «НТВ Плюс» (вкладка «видео» в онлайне), благодаря которому вы уже сегодня можете приобрести трансляции матчей 2-го тура чемпионата России и посмотреть их в отличном качестве и в прямом эфире.
А теперь самое главное: мы понимаем, что большинству свойственен консерватизм, и они с трудом принимают все новое. Поэтому мы сделали возможность остаться на старом дизайне сайта. Для этого достаточно найти на главной странице плашку с информацией о новом дизайне и выбрать там пункт «Перейти на старый дизайн». Надеемся, когда мы полностью устраним недочеты и реализуем все наши планы, вы все-таки решитесь на этот шаг и уже полноценно перейдете вместе с нами на новый дизайн.
Источник: Бомбардир.ру