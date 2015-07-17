«Бомбардир»: начинаем тестировать новый дизайн сайта

В начале июля мы проанонсировали серьезные изменения, которые в течение месяца произойдут на сайте «Соккер.ру». Как мы уже неоднократно сообщали, наш проект не может больше существовать на домене www.soccer.ru и переезжает на новый домен www.bombardir.ru , а также меняет свое название на «Бомбардир». Полноценный запуск нового портала намечен на 1 августа, а пока новая редакция знакомится с читателями «Соккер.ру», вместе с которыми готовится к новому футбольному сезону на страницах портала « Бомбардир.ру «.

А сезон этот фактически стартовал. И мы хотим уже сейчас показать, что выполняем наши обещания. Сегодня в течение дня у всех читателей «Бомбардира» изменится дизайн сайта. Это пока тестовая версия, и многое еще предстоит доделать до конца месяца. Но мы надеемся, что, во-первых, вы с пониманием отнесетесь к возможным техническим проблемам, а во-вторых, поможете нам довести этот дизайн до совершенства, не только указав, где вы столкнулись с ошибками, но и в целом дадите нам полезные советы, что можно улучшить. Вместе мы сделаем самый удобный футбольный сайт России!

Так что же уже поменялось на сайте?

1. Главная страница . Функционально все блоки остались на прежнем месте. Главное изменение произошло в навигационном блоке, который с правого края переместился в шапку сайта. А блок «Моя команда» теперь находится под главными новостями.

2. Сделали шрифт крупнее и изменили внешний вид новостей и статей.

3. Добавили рейтинг комментариев. Теперь вы можете отсортировать комментарии по самым популярным или самых свежим.

4. Обновили внешний вид онлайнов.

5. Добавили в каждый матч видеосервис «НТВ Плюс» (вкладка «видео» в онлайне), благодаря которому вы уже сегодня можете приобрести трансляции матчей 2-го тура чемпионата России и посмотреть их в отличном качестве и в прямом эфире.

А теперь самое главное: мы понимаем, что большинству свойственен консерватизм, и они с трудом принимают все новое. Поэтому мы сделали возможность остаться на старом дизайне сайта. Для этого достаточно найти на главной странице плашку с информацией о новом дизайне и выбрать там пункт «Перейти на старый дизайн». Надеемся, когда мы полностью устраним недочеты и реализуем все наши планы, вы все-таки решитесь на этот шаг и уже полноценно перейдете вместе с нами на новый дизайн.