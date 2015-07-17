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«Бомбардир»: начинаем тестировать новый дизайн сайта

17 июля 2015, 10:48
1382

В начале июля мы проанонсировали серьезные изменения, которые в течение месяца произойдут на сайте «Соккер.ру». Как мы уже неоднократно сообщали, наш проект не может больше существовать на домене www.soccer.ru и переезжает на новый домен www.bombardir.ru, а также меняет свое название на «Бомбардир». Полноценный запуск нового портала намечен на 1 августа, а пока новая редакция знакомится с читателями «Соккер.ру», вместе с которыми готовится к новому футбольному сезону на страницах портала «Бомбардир.ру«.
А сезон этот фактически стартовал. И мы хотим уже сейчас показать, что выполняем наши обещания. Сегодня в течение дня у всех читателей «Бомбардира» изменится дизайн сайта. Это пока тестовая версия, и многое еще предстоит доделать до конца месяца. Но мы надеемся, что, во-первых, вы с пониманием отнесетесь к возможным техническим проблемам, а во-вторых, поможете нам довести этот дизайн до совершенства, не только указав, где вы столкнулись с ошибками, но и в целом дадите нам полезные советы, что можно улучшить. Вместе мы сделаем самый удобный футбольный сайт России!
Так что же уже поменялось на сайте?
1. Главная страница. Функционально все блоки остались на прежнем месте. Главное изменение произошло в навигационном блоке, который с правого края переместился в шапку сайта. А блок «Моя команда» теперь находится под главными новостями.
2. Сделали шрифт крупнее и изменили внешний вид новостей и статей.
3. Добавили рейтинг комментариев. Теперь вы можете отсортировать комментарии по самым популярным или самых свежим.
4. Обновили внешний вид онлайнов.
5. Добавили в каждый матч видеосервис «НТВ Плюс» (вкладка «видео» в онлайне), благодаря которому вы уже сегодня можете приобрести трансляции матчей 2-го тура чемпионата России и посмотреть их в отличном качестве и в прямом эфире.
А теперь самое главное: мы понимаем, что большинству свойственен консерватизм, и они с трудом принимают все новое. Поэтому мы сделали возможность остаться на старом дизайне сайта. Для этого достаточно найти на главной странице плашку с информацией о новом дизайне и выбрать там пункт «Перейти на старый дизайн». Надеемся, когда мы полностью устраним недочеты и реализуем все наши планы, вы все-таки решитесь на этот шаг и уже полноценно перейдете вместе с нами на новый дизайн.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (1382)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DimonManUnited
1437144896
есть такая грустная вещь - люди очень консервативны - любая мелочь, любое изменение, будь то дизайн музыка фильмы игры - все встречается в штыки, вспомнить хоть стену в контакте))) на самом деле все круто - очень свежий хороший интересный дизайн, светлые тона, хороший шрифт, все здорово, молодцы!
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Uchenig
1437210024
Добавьте любимые команды! В старом дизайне было удобно следить за новостями нескольких любимых команд
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white_kot
1437332084
Красивый интерфейс! Наверно, первый раз когда меняют дизайн какого-либо сайта я одобряю! Глаз радуется.
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KBR-07
1437488384
Если честно,то по сравнению с соккером полный отстой,много что вообще не работает!
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Alexaos
1437490148
позорный новый сайт
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alessios1990
1437491793
1) Нет возможности редактировать свои комментарии. 2) Невозможно перейти на страницу другого пользователя, чтобы посмотреть о нем информацию 3) Не все комментарии можно оценить, поэтому приходится обновлять страницу 4) Не вижу смысла в сортировкt комментариев на Новые, Популярные и Первые.
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vane4ek
1437496681
Соккер во много раз круче !) Долой недоделанный бомбардир !)
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zeni
1437559397
Верните как прежде БЫЛО .Мне здесь не камильфо!!
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spartach091
1437590478
скорее бы 1 августа,чтобы не заходить на ваш БОМБАРДИР!вы убили себя тем,что на соккере норма не посидишь!принудительно заставляете переходить на это убожество!останусь на соккере!думаю таких будет немало!
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Igor3108
1441013601
Уважаемые создатели сайта. Большая просьба освещать Чемпионат Республики КРЫМ по футболу - ведь это территория России. Хотелось бы видеть результаты матчей Премьер-лиги и открытого чемпионата Республики Крым по футболу.Заранее благодарю.
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