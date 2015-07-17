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    Сборная России разгромила Грецию и вышла в финал юношеского ЧЕ

    Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) нанесли крупное поражение команде Греции и вышли в финал чемпионата Европы.

    Полуфинальная игра, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Никита Чернов (50-я и 79-я минуты), по одному голу забили Алексей Гасилин (52) и Рамиль Шейдаев (65, с пенальти). На 68-минуте греки остались в меньшинстве - с поля был удален Тимос Целепидис.
    В финале турнира, который проходит в Греции, команда Дмитрия Хомухи сыграет с Испанией, одолевшей в полуфинале команду Франции. Встреча, прошедшая в Катерини, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев, в составе которых на 88-й и 95-й минутах отличился Марко Асенсио.

    Финальный матч состоится в воскресенье.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 09:34
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 13:14

      Молодцы! Ждём того же в финале.

      1
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      Рейтинг: +91

      Russia 2010 17 июля 2015, 22:19

      Малорики - также и в финале )))

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      Рейтинг: +226

      рус фан 17 июля 2015, 18:59

      Всех Российских болел поздравляю с победой. Игра была не такая и простая, в первом тайме наши могли пропустить пару раз и забить один только, моментов было мало, играли в целом вязко, вот второй тайм для наших хорошо прошел, сначала с углового Чернов головой забил, потом привоз четко реализовал Гасилин и все это за две минуты, пенальти забитый Шейдаевым не такой и явный, четвертый гол Чернова похож на его первый (тоже головой с навеса), удаление у Греков справедливое. Из нашей молодежки мне понравились Шейдаев-хорошо боролся вверху пас на Гасилина отличный, Головин-техничный умный парень неплохой пас (угловой результативный подал), Гасилин-в первом тайме почти вообще безошибочно сыграл, после перевода на правый фланг забил гол и не провалился, Чернов-два гола головой неплохо да и в защите по уверенней чем Ходжиниязов, остальные все сыроваты еще выглядят конкретно.

      1
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 17 июля 2015, 18:46

      Молодцы ребята,вот с кого надо брать пример старшим товарищам!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > redbluegorsk 17 июля 2015, 20:19

      они пока играют а е о жирном контракте думают надеюсь это состояние продержиться по дольше с победой ребят ))

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      Рейтинг: +43

      Eezila 17 июля 2015, 18:45

      Смотрю многие пишут, что новость поздняя,) Ничего что вчера еще в 9 вечера целая статья здесь появилась?))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 17 июля 2015, 18:05

      Ска, всех пацанов в первую сборную, пока не поздно!!!! ВСЕХ!!! ПОГОЛОВНО! А всех этих "эдиков" из основы, всех у моему деду в сад на растопку.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 17 июля 2015, 17:46

      Удачи мужикам, по сравнению с ними наша основная сборная пацаны!

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      Рейтинг: +8

      qisi78 17 июля 2015, 17:41

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +115

      Jaka RM 17 июля 2015, 17:05

      Молодцы

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      Рейтинг: +625

      el barsa 17 июля 2015, 16:37

      ХАМУХА ЗВЕРЬ. ОХ.ЕВШИЕ СБОРНИКИ СТАРШИЕ ПУСТЬ БЕРУТ ПРИМЕР

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > el barsa 17 июля 2015, 18:06

      Пиши не на КАПСЕ, а то так твой бред становится еще более агрессивным.

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      Рейтинг: +625

      el barsa > Летчик66 18 июля 2015, 02:27

      ТЫ СЫН ТОЛПЫ. ПИ.РИЛА. Е.ПУЧИЙ СЫН

      -1
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