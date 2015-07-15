"Спартак-2" и "Луч-Энергия" одерживают минимальные победы

ВЕЛИЧАЙШИЕ РАЗГРОМЫ "спартака- середняка"
26.09.1998. ЦСКА — «спартак» — 4:1
28.04.2001. «Сатурн» — «спартак» — 3:0
21.04.2002. «спартак» — ЦСКА — 0:3
04.05.2003. «Торпедо» — «спартак» — 3:0
02.08.2003. «спартак» — «Локомотив» — 2:5
25.10.2003. «Алания» — «спартак» — 3:0
01.05.2004. «спартак» — «Зенит» — 0:3.
25.05.2007. «Химки» — «спартак» — 3:0.
12.07.2008. «спартак» — ЦСКА — 1:5
30.08.2009. «спартак» — «Рубин» — 0:3.
10.05.2010. «Алания» — «спартак» — 5:2.
14.03.2011. «Ростов» — «спартак» — 4:0
29.05.2011. «Зенит» — «спартак» — 3:0
16.10.2011. «Рубин» — «спартак» — 3:0
22.04.2012. «спартак» — «Анжи» — 0:3
11.08.2012. «Зенит» — «спартак» — 5:0
17.05.2015 спартак - ЦСКА - 0:4
Наши поздравления с 14 лет лузерства))
Московский "Спартак-2" одержал первую победу в ФНЛ. В матче второго тура москвичи благодаря раннему голу Владимира Обухова на 4-й минуте матча обыграли "Газовик" из Оренбурга. В соствае хозяев всю игру провел Павел Яковлев.
Гол Дмитрия Гузя на 70-й минуте принес победу " Лучу-Энергия" в гостевом матче в против саратовского "Сокола". Таким образом, владивостокцы одержали вторую победу и догнали в турнирной таблице "Томь" и "Волгу", которые также идут без потерь.
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