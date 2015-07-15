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    "Спартак-2" и "Луч-Энергия" одерживают минимальные победы

    Московский "Спартак-2" одержал первую победу в ФНЛ. В матче второго тура москвичи благодаря раннему голу Владимира Обухова на 4-й минуте матча обыграли "Газовик" из Оренбурга. В соствае хозяев всю игру провел Павел Яковлев.

    Гол Дмитрия Гузя на 70-й минуте принес победу " Лучу-Энергия" в гостевом матче в против саратовского "Сокола". Таким образом, владивостокцы одержали вторую победу и догнали в турнирной таблице "Томь" и "Волгу", которые также идут без потерь.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 21:19
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 20:01


      ВЕЛИЧАЙШИЕ РАЗГРОМЫ "спартака- середняка"

      26.09.1998. ЦСКА — «спартак» — 4:1
      28.04.2001. «Сатурн» — «спартак» — 3:0
      21.04.2002. «спартак» — ЦСКА — 0:3
      04.05.2003. «Торпедо» — «спартак» — 3:0
      02.08.2003. «спартак» — «Локомотив» — 2:5
      25.10.2003. «Алания» — «спартак» — 3:0
      01.05.2004. «спартак» — «Зенит» — 0:3.
      25.05.2007. «Химки» — «спартак» — 3:0.
      12.07.2008. «спартак» — ЦСКА — 1:5
      30.08.2009. «спартак» — «Рубин» — 0:3.
      10.05.2010. «Алания» — «спартак» — 5:2.
      14.03.2011. «Ростов» — «спартак» — 4:0
      29.05.2011. «Зенит» — «спартак» — 3:0
      16.10.2011. «Рубин» — «спартак» — 3:0
      22.04.2012. «спартак» — «Анжи» — 0:3
      11.08.2012. «Зенит» — «спартак» — 5:0
      17.05.2015 спартак - ЦСКА - 0:4
      Наши поздравления с 14 лет лузерства))

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      Metal Militia 16 июля 2015, 15:41

      "Великолепный" Сегодня 11:13, редактировал сегодня 11:15
      В сезоне 2002/2003 московский "спартак" достиг своего еврокубкового дна. Падение в чемпионате России начнётся на следующий сезон , но Европа первой почувствовала на себе все минусы "красно-белой" революции. Вместо достойного российского чемпионата на поле в шести играх группового турнира Лиги чемпионов было непонятно что.
      В одной группе со "спартаком" были испанская "Валенсия", швейцарский "Базель" и английский "Ливерпуль". В шести встречах "красно-белые" забили всего один мяч, пропустили восемнадцать голов и не набрали ни одного очка! Спартаковский антирекорд останется на века в истории Л/Ч!
      Хочется верить, что в ближайшие годы уровень выступления в Лиге чемпионов российских команд позволит нам забыть о таком словосочетании, как "антирекорд мясного клуба".
      -------------------------------------------------------------------------------------------
      С большим тебя ПРАЗДНИЧКОМ, "великолепный"! Твой ЦСКА проиграл в Лиге чемпионов (за 2 сезона) 6 игр подряд с общим счётом 6:18!!! Это настоящий конский БИФШТЕКС тебе под соусом!! Как говорится, на десерт! Не так уж и МНОГО найдётся команд, кто выдавал в Лиге чемпионов такие серии! Если вдуматься, это ещё БОЛЕЕ позорно, чем то, что сделал "Спартак" в 2002-ом (который, в отличие от ЦСКА (никогда не одерживавшего в групповых турнирах Лиги чемпионов и 4-ёх побед), хоть и САМ однажды выиграл все 6 матчей группового турнира Лиги чемпионов, чем ТОЖЕ очень прочно вошёл в историю Еврокубков и установил, возможно, вечный рекорд России!) - возможности "Спартака" были в разы меньше, а состав намного хуже! Когда "Спартак" стал тоже богатым (с лета 2004-го года), он НИ РАЗУ так не позорился! К тому же, ЦСКА уже превзошёл "Спартака" по такому показателю, как последнее место в группе Лиги чемпионов! Если "Спартак" его занимал всего ТРИ раза, то ЦСКА - уже 4!
      И хватит считать то выступление "Спартака" ХУДШИМ за всю историю Лиги чемпионов! Ещё лет 5 назад новый антирекорд установило загребское "ДИНАМО", проигравшее все 6 матчей с общим счётом 3:22!

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      "великолепный" Сегодня 11:29 ответ пользователю LOpp, Сегодня 11:23
      Да же в Супер кубке России спартак три раза был бит Великим ЦСКА))
      2004 спартак 1:3 ЦСКА
      2006 спартак 2:3 ЦСКА
      2007г ЦСКА 4:2 спартак
      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Как же(!?) - ПОМНЮ такие матчи! На их результат, возможно, повлиял Евгений ГИНЕР (перед покупкой ЦСКА в 2001-ом году пытавшийся купить "Спартак", но получивший отказ от дурачка Романцева) - в 2006-ом он явно чего-то химичил! В том матче, где "Спартак" проиграл 2:3 (проводя его в сильно ослабленном составе), при счёте 1:0 "Спартак" забил чистый гол (при том, очень красиво - Павлюченко после прострельной навесной передачи с лёта вогнал мяч в сетку!), но боковая судьишка махнула флажком (мол, ОФФСАЙД), причём, на телевизионном повторе я обратил внимание, что ублю_дина НЕ СРАЗУ махнула флажком, а чуть ПОЗЖЕ и когда мяч уже пересёк линию ворот! А потом, почти тут же, ЦСКА забил ответный гол, и вместо 2:0 счёт стал 1:1!
      Кстати, до 2003-го года Суперкубок России не проводился и это важно понимать!

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      Metal Militia 16 июля 2015, 14:47

      "Анжи-Арена05" Сегодня 03:08 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 02:25
      В 90х спартак набрал сильный состав и играл в России сам собой, не было конкурентов. Но времена меняются, конкренция появилась и красно-белые давно ничего вы выигрывают. шас спартак это клуб насмешка)) без обид
      -------------------------------------------------------------------------------------------
      "Спартак" - клуб-насмешка!?.. А это не ТВОЙ-ли "Анжи" в позапрошлом сезоне занял последнее место (чего со "Спартаком" не случалось ВООБЩЕ никогда!)?!?.. И это не ТВОЙ-ли "Анжи" ни разу в Чемпионатах России не занимал даже и ВТОРОГО места, чего "Спартак" за последние 11 лет делал целых 5 раз?!?.. "Спартак" уже давно установил РЕКОРД российского футбола: 37 лет подряд "Спартак" входит в десятку лучших по итогам Чемпионатов! К примеру, у ЦСКА эта серия на 20 лет меньше.. у "Анжи" она даже ещё не начиналась!
      Так что, смейся ДАЛЬШЕ, если угодно...

      В 90-ых "Спартак" набрал сильный состав и играл сам с собой!??.. Это КОГО он набрал!?.. ДУЮНА, ЛИПКО, ДЖУБАНОВА, МЕЛЁШИНА и ГОЛОВСКОГО, когда в 1996-ом году стал при Георгии Ярцеве 4-кратным чемпионом России!?!?.. Когда ещё "Спартак" в шутку называли "пионеротрядом (или даже детсадом!) под руководством Горлуковича"(!), подчёркивая СЫРОВАТОСТЬ и НЕОПЫТНОСТЬ молодого и во многом нового состава "Спартака" того сезона! Это когда у владикавказской "Алании" денег ЯВНО было больше (что абсолютно ОЧЕВИДНО / это даже было видно по тому, как зимой 1995-го она перехватила у нас, уже было перешедшего к нам, игрока сборной России Омари Тетрадзе!).
      И ЧЕМ ЖЕ, к примеру, в том сезоне "Спартаку" по составу уступал Ц.С.К.А., занявший в Чемпионате 1996-го года 5-ое место!?!? ...Минько, Машкарин, Карсаков, Семак, Хохлов, Радимов.. воспитанники "Спартака" Андрей Иванов и Евгений Бушманов.. Эдгарас Янкаускас (из сборной Литвы), вратарь Дмитрий Тяпушкин... Недавно читал интервью с тогдашним игроком ЦСКА Андреем Мовсесьяном, так он сказал удивительную вещь! Оказывается, ему предложили в Цээска БОЛЕЕ высокую зарплату, нежели была у него в "Спартаке"!! Именно в Ц.С.К.А. появились первые в России легионеры! Это произошло как раз в 1996-ом ГОДУ, когда в ЦСКА приехали два бразильца - Леонидас и Самарони! Когда "Спартак" в августе обыграл ЦСКА со счётом 3:1, то вот они уже играли! В "Спартаке" до 2000-го года играл только ОДИН легионер - второсортный бразилец РОБСОН, приехавший летом 97-го (вот таким составом "Спартак" играл в Еврокубках!), и тем не менее, от "Спартака" требовали победы в Лиге чемпионов!
      Хохлова и Радимова тогдашний тренер сборной России Олег Романцев взял на Чемпионат Европы в АНГЛИЮ, проходившем летом 1996-го! То есть, два игрока ЦСКА (!) поехали в составе сборной России на Евро-96 и там играли!! Так же, как, к примеру, футболисты "Алании" Яновский и Тетрадзе!
      Ну ЧЕМ, чёрт возьми, ЦСКА образца 1996-го года был НЕ КОНКУРЕНТ "Спартаку"!?!??.. И ЧЕМ ему были не конкуренты "Зенит", "Динамо", "Локомотив", "Алания" и "Ротор"!?!??.. Ну ты чё - РИХНУЛСЯ что-ли!?! У "Алании" был самый мощный состав! За "Ротор" играл сам Веретенников! Звезда российского футбола 90-ых! Лучший бомбардир в истории Чемпионатов России (кажется, только КЕРЖАКОВ его недавно обошёл). В "Динамо" ТОЖЕ было множество сильных игроков (Кобелев, Некрасов, Юрий Ковтун (между прочим, из сборной России!), человек 5 (!) из сборной Белоруссии, и так далее..) - по игре в защите оно считалось даже СИЛЬНЕЕ "Спартака"! Защитник Штанюк был королём воздуха! Все верховые МЯЧИ выигрывал (я даже как-то специально за этим следил).
      КОГО там "Спартак" НАБРАЛ!?!? "Спартак" перед первым Чемпионатом России, наоборот, ПОТЕРЯЛ более десятка своих ведущих игроков!! В период с 1988-го по 1991-ый год за границу уехали Дасаев, Хидиятуллин, Бубнов, Пасулько, Кузнецов, Черенков, Родионов, Поздняков, Базулев, Кульков, Шалимов, Шмаров и Мостовой!! 13 человек!!! Вот почему, кстати, в 1991-ом году ЦСКА, не потерявший до 1992-го года ни одного (!!!) игрока, выиграл последний Чемпионат СССР!
      Черенков, правда, вскоре вернулся, но за кого он (как, впрочем, и ЕЩЁ три футболиста - Родионов, Поздняков и Шалимов) должен был играть, если он воспитанник спартаковской школы!??.. Все четверо - коренные спартаковцы! И "Спартак" их ни у кого НЕ ЗАБИРАЛ - они просто-напросто воспитанники "СПАРТАКА"! Как и, допустим, Рамиз МАМЕДОВ с Егором Титовым, игравшими за "Спартак" и сборную России в 90-ые!
      Поздняков и Базулев (уехавшие в начале лета 91-го и участвовавшие в марте того же года в победе "Спартака" над мадридским "РЕАЛОМ" в Мадриде (в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов), а сезон тогда проводился по системе "весна-осень") за сборную хоть и не играли, но тоже были в "Спартаке" на ведущих ролях.
      Дасаев, Хидиятуллин и Пасулько - вице-чемпионы Европы 1988-го года!!! Все трое - участники финального матча против голландцев!! Первые двое - участники Чемпионата мира-1990 в Италии!
      Евгений Кузнецов - Олимпийский чемпион 1988-го года в Сеуле!! Это была первая полноценная летняя Олимпиада (в плане футбольных турниров) и её выиграла сборная СССР!
      Сергей Родионов - участник ОТБОРОЧНОГО турнира к Чемпионату Европы-1988, лучший игрок матча против чемпионов Европы-1984 и Бронзовых призёров Чемпионата мира-1986 ФРАНЦУЗОВ, у которых сборная СССР осенью 1986-го выиграла в Париже 2:0 (забив на 66-ой и 77-ой минутах).

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      Metal Militia 16 июля 2015, 14:46

      (2-ая часть)
      ____________________

      Александр Бубнов (как, впрочем, и всё тот же Сергей Родионов) - участник Чемпионата мира 1986-го года в Мексике! Важнейший в те годы для "Спартака" игрок! Один из лучших защитников советского футбола!
      Ну а отъезд летом 91-го Шалимова, Кулькова и Шмарова (после двух побед в Чемпионате над ЦСКА - 2:0 и 1:0) ОКОНЧАТЕЛЬНО подкосил "Спартак" и предоставил ЦСКА колоссальное ПРЕИМУЩЕСТВО над "Спартаком" в борьбе за чемпионство! ЦСКА до 1992-го года потерял только погибшего в автокатастрофе (летом 91-го) вратаря Михаила Ерёмина, а все остальные оставались в строю! Как только стал терять своих игроков и ЦСКА, то в первых 6-ти Чемпионатах России он даже ни разу не поднимался выше 5-го места(!), в то время как "СПАРТАК" в 91-ом - завоевал СЕРЕБРО!!
      Кульков и Шалимов были твёрдыми игроками основного состава сборной СССР! Участники Евро-1992 (когда чемпионом сенсационно стала сборная Дании!), да и ШМАРОВ тоже в сборную время от времени привлекался (как несколькими годами ранее Черенков). Плюс, уже ПОСЛЕ окончания последнего Чемпионата СССР, "Спартака" покинул ещё и МОСТОВОЙ, который ТОЖЕ был таким же игроком сборной СССР/СНГ, как и КУЛЬКОВ с Шалимовым! Автор победного мяча в ворота НОРВЕГИИ в отборочном турнире летом 91-го (когда сборная СССР победила в гостях 1:0). Кстати, Мостовой - автор последнего мяча "Спартака" в Чемпионатах СССР (при счёте 1:1 - на последней, 90-ой минуте в ворота запорожского "Металлурга").
      Мостовой, Кульков и Шалимов! Все трое - игроки сборной СССР!! И "Спартак" их ПОТЕРЯЛ перед первым Чемпионатом России!!
      Пришедшие же в 92-ом Пятницкий, Ледяхов, Цхададзе, Рашид Рахимов (нынешний тренер "Терека"), Татаркин, Николай Писарев, и другие - НЕ ИГРАЛИ за сборную (в ней играли только красно-синяя свинья Виктор ОНОПКО и футболист московского "Динамо" Андрей ЧЕРНЫШОВ, перешедший в "Спартак" всего на полтора сезона(!), а потом, кстати, вернувшийся обратно в "Динамо"!).
      Так что, вот эти все ваши вонючие и прогнившие СКАЗОЧКИ (с целью обесценить и принизить великие достижения "Спартака" 90-ых) припаси для БОЛЕЕ наивной и несведующей аудитории! "Спартак" в начале 90-ых НЕ СОБРАЛ под свои знамёна всю сборную СНГ (как я ни раз это слышал из уст всяких поганых МУД_АКОВ, вроде Ильи Казакова (испоганивших и облевавших своими комментариями множество телетрансляций матчей с участием "Спартака")), а, наоборот, РАСТЕРЯЛ большое количество игроков сборной!!! Иначе бы ТОЧНО завоевал Еврокубок!! И без всяких ЛЕГИОНЕРОВ, как "Зенит" и ЦСКА.

      В сезонах 1997/1998 и 1998/1999 "Локомотив" дважды доходил до полуфинала Кубка обладателей Кубков! В 99-ом (в полуфинале) на равных сыграл с одним из СИЛЬНЕЙШИХ на тот момент клубов мира (!!!) римским "ЛАЦИО" - 0:0 и 1:1... Это тебе что(!?) - НЕ КОНКУРЕНТ "Спартака"!?!??
      Осенью 92-го, занявшее лишь 11-ое (!) место в первом Чемпионате России московское "Торпедо", обыграло в Кубке УЕФА чемпиона (!!!) Англии сезона 1992/1993 "Манчестер Юнайтед"! После чего выиграло дома ещё и у мадридского "Реала"!! А камышинский "Текстильщик" был ВЫШЕ "Торпедо" в том самом Чемпионате!
      Не хочешь-ли ты сказать, что чемпион Англии "Манчестер Юнайтед", в 92-ом году, был ТОЖЕ не конкурент "Спартаку"!?!??
      В том же 92-ом году ЦСКА обыграл в гостях испанскую "Барселону" (победителя Лиги чемпионов сезона 1991/1992!) и победил её по сумме двух матчей (1:1 + 3:2).
      Ну вот ты МОЗГАМИ-то своими хоть ДУМАЙ немножко! За ЦСКА тогда ещё продолжали играть чемпионы СССР-1991 Колотовкин, Быстров, Фокин, Колесников, Малюков, Василий Иванов, Сергеев (и так далее..), а в воротах стоял Олимпийский чемпион-1988 Дмитрий Харин!
      Тебе этого МАЛО??? Ну КАК может не быть конкурентом "Спартаку" КЛУБ, обыгравший в гостях саму "БАРСЕЛОНУ" - победителя предыдущей Лиги ЧЕМПИОНОВ!!?!?!?

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      Metal Militia 16 июля 2015, 14:43

      "нoГГано" 15.07.2015 22:12, редактировал 15.07.2015 22:16
      Стебаюсь над вами))) красно-белый пищевик-2 переиграл какой то Богом забытый оренбургский клуб в один мяч...а тут столько комментариев с поздравлениями как будто в ЛЧ из группы вышли))))
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
      Ты чё - ОДУРЕЛ что-ли!? КАКОЙ ещё "богом забытый оренбургский клуб"!?!? Это ТЫ сам богом забытый ПИЩЕТРЁП! Этот "Газовик" занял в прошлом сезоне в ФНЛ 5-ое место!! И дошёл до полуфинала Кубка России!!! Ты чё - ЗАБЫЛ что-ли у кого в полуфинале, и при том лишь в серии послематчевых пенальти, прошлой весной выиграл "Локомотив"!?!? Просто ЧУДОМ выиграл (случайно уйдя от поражения в конце основного времени!). "Газовик" превзошёл в Кубке и "ЗЕНИТ", и "РОСТОВ" (за которые ты болеешь). "Зенит" ещё в 1/8-ой финала (!) вылетел из Кубка, проиграв дома (!) тульскому "Арсеналу", ведя по ходу матча 2:0!!! А "Газовик" как раз потом и ВЫИГРАЛ у "Арсенала", при том в Туле! То есть, превзошёл "Зенит" почти непосредственно: обыграл ТОГО, кому "Зенит" ПРОИГРАЛ!! Если у тебя плохо с памятью, это ТВОИ проблемы! "Газовик" боролся за выход в Высшую ЛИГУ (и кстати - даже не один, а ДВА последних сезона занимал 5-ое место в ФНЛ), а ты говоришь "богом забытый клуб"!!
      И потом ведь, это всего лишь "Спартак-ДВА"! И он молодец! Выиграл у такого сильного соперника! Первая победа сезона в официальном матче! И первая победа в истории над "Газовиком" из Оренбурга (в официальном турнире). Это СОБЫТИЕ

      Кстати, вот что ты сказал перед игрой "Санкт-Галлен" - "Спартак" (в день матча) в теме под названием "Гранат с "Санкт-Галленом" не сыграет" (цитирую):
      " Хехе жду не дождусь спартаковского поражения)) красно-белый пищевик и санкт-галлен вечные соперники))) "

      Ну что(!?) - дождался!?? ХЕ-ХЕ.. Иди МЯСКА пожри с горя!! "Спартак" ВЫИГРАЛ у "Санкт-Галлена"! А ты ПРОИГРАЛ

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      "великолепный" Сегодня 00:31
      Первая победа есть, пора пищевик -2 менять местами с пищевик -1))
      ----------------------------------------------------------------------------------------------
      Величайший футбольный клуб "Спартак", в период с 1992-го по 2001-ый год, выиграл 18 (!!!) официальных турниров: 9 Чемпионатов России, 6 Кубков чемпионов стран СНГ и Балтии, 2 Кубка России и последний Кубок СССР!
      10 сезонов подряд (!!!) "Спартак" неизменно выигрывал официальные турниры (в том числе 6 раз подряд становясь чемпионом России!!). "Спартак" выдал ВЕЛИЧАЙШУЮ серию, установив РЕКОРД российского футбола! У ЦСКА нет серии даже из ТРЁХ таких сезонов (в течении которых он бы неизменно выигрывал хотя бы один официальный турнир!).
      Казалось бы: после сезонов 2012/2013 и 2013/2014, когда были завоёваны 3 трофея, ЦСКА, наконец, СМОЖЕТ (впервые за 65 лет!) выдать и ТРЕТИЙ сезон к ряду с выигрышем как минимум одного официального турнира (тем самым, хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ приблизившись к "Спартаку"), однако, этого так и не произошло - в сезоне 2014/2015 ЦСКА так ничего и не выиграл! Ни Чемпионат, ни Кубок России, ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы, ни даже молодёжное первенство! В отличие, кстати, от "СПАРТАКА", который хоть выиграл турнир Зоны "Запад" 3-го дивизиона Чемпионата России и первым (!) среди клубов Высшей лиги завоевал право выступать своей 2-ой командой ещё и во ВТОРОЙ по классификации Лиге России! Такого не было НИКОГДА в истории советского и российского футбола!! "Спартак" и ЗДЕСЬ всех превзошёл!!
      От всей ДУШИ поздравляю со всем выше перечисленным большого любителя похавать, при случае, лошадиное мясо и конский бифштекс, обозначающего себя здесь, как "великолепный"! С большим и вечным ПРАЗДНИЧКОМ тебя!! С пораженицем от краснодарской "КУБАНИ" в полуфинале Кубка!! Как, впрочем, и с 6-ю поражениями подряд в Лиге чемпионов с общим счётом 6:18!!! С вашим-то бюджетом - раз в СТО превосходящем наш образца 2002-го года!!
      И главное - не забывай: "Спартак" завоёвывал высшие титулы в Чемпионатах и Кубках России - 6 сезонов подряд!!!

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      Рейтинг: +865

      ROIS 16 июля 2015, 12:21

      КАБИНЕТНЫЙ ЗЕНИТ О и ты здесь. Как мамка поживает ? Всё также на вокзале долбится , чтобы прокормить тебя и твоего отца инвалида пьющего и неработающего ? Читай в старых комментариях удалённых модератором что я написал про твоих близких . Утром не забудь мамку с работы на вокзале встретить , а то вдруг не доползёт - работа то тяжёлая - вас же кормить надо двух детин . Ответ не пиши - ты в игноре Я НЕ УВИЖУ . ПРОЧИТАВ это - жри . Это тебе ответ от меня. А я знаю что ты прочитаешь. Жри.

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 11:38

      У спартака-середняка все лучшее в прошлом, решили на его замену придумать спартак-2
      И только Великий ЦСКА не нуждается в дублирующих командах-2
      ЦСКА самый успешный и титулованный клуб Российского чемпионата!!!
      Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014.
      Кубок России
      Обладатель (7 рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
      Суперкубок России
      Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.

      КУБОК УЕФА-2005г

      Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение.

      2
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      Рейтинг: +51

      adeptch > Великолепный 16 июля 2015, 13:02

      Ты тупой баран! Я уверен, что школота! Самый титулованный клуб России - это московский Спартак, что бы по титулам его догнать, твоим конеднищам надо еще лет 50

      2
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      Рейтинг: +379

      ABir > Великолепный 16 июля 2015, 13:57

      У Гинера скоро денег и на одну команду не останется

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      LOpp 16 июля 2015, 11:24

      Газовик в прошлом сезоне занял в ФНЛ 5-ое место и если не ошибаюсь дошел до полуфинала Кубка России. Так что соперник серьезный.
      Нашим парням главное заматереть и пробиваться в основу.

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      Великолепный 16 июля 2015, 11:13

      Данный антирекорд среди российских клубов был установлен "спартаком" уже двенадцать лет назад!



      В сезоне 2002/2003 московский "спартак" достиг своего еврокубкового дна. Падение в чемпионате России начнётся на следующий сезон , но Европа первой почувствовала на себе все минусы "красно-белой" революции. Вместо достойного российского чемпионата на поле в шести играх группового турнира Лиги чемпионов было непонятно что.
      В одной группе со "спартаком" были испанская "Валенсия", швейцарский "Базель" и английский "Ливерпуль". В шести встречах "красно-белые" забили всего один мяч, пропустили восемнадцать голов и не набрали ни одного очка! Спартаковский антирекорд останется на века в истории Л/Ч!
      Хочется верить, что в ближайшие годы уровень выступления в Лиге чемпионов российских команд позволит нам забыть о таком словосочетании, как "антирекорд мясного клуба".


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      LOpp > Великолепный 16 июля 2015, 11:20

      иди спи уася.

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      Великолепный > LOpp 16 июля 2015, 11:21

      Все лучшее в прошлом у "спартака-середняка"

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      LOpp > Великолепный 16 июля 2015, 11:23

      у цска нет не прошлого, не будущего, отдыхай.

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      Великолепный > LOpp 16 июля 2015, 11:29

      Да же в Супер кубке России спартак три раза был бит Великим ЦСКА))

      2004 спартак 1:3 ЦСКА
      2006 спартак 2:3 ЦСКА
      2007г ЦСКА 4:2 спартак

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      Великолепный 16 июля 2015, 10:57

      ВЕЛИЧАЙШИЕ РАЗГРОМЫ "спартака - середняка"
      В чемпионатах СССР «спартак» пять раз уступил с разницей в 5 мячей!!!
      27.05.1945. «Торпедо» — «спартак» — 5:0
      30.08.1946. «Динамо» М — «спартак» — 5:0
      02.06.1949. «Зенит» — «спартак» — 5:0
      02.08.1964. «Торпедо» — «спартак» — 5:0
      10.06.1984. «спартак» — СКА — 1:6

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