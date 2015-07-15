"Спартак-2" и "Луч-Энергия" одерживают минимальные победы

Московский "Спартак-2" одержал первую победу в ФНЛ. В матче второго тура москвичи благодаря раннему голу Владимира Обухова на 4-й минуте матча обыграли "Газовик" из Оренбурга. В соствае хозяев всю игру провел Павел Яковлев.



Гол Дмитрия Гузя на 70-й минуте принес победу " Лучу-Энергия" в гостевом матче в против саратовского "Сокола". Таким образом, владивостокцы одержали вторую победу и догнали в турнирной таблице "Томь" и "Волгу", которые также идут без потерь.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.