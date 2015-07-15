«Спартак-2» и «Луч-Энергия» одерживают минимальные победы

Московский «Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ. В матче второго тура москвичи благодаря раннему голу Владимира Обухова на 4-й минуте матча обыграли «Газовик» из Оренбурга. В соствае хозяев всю игру провел Павел Яковлев.



Гол Дмитрия Гузя на 70-й минуте принес победу « Лучу-Энергия» в гостевом матче в против саратовского «Сокола». Таким образом, владивостокцы одержали вторую победу и догнали в турнирной таблице «Томь» и «Волгу», которые также идут без потерь.



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