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    «Спартак-2» и «Луч-Энергия» одерживают минимальные победы

    Московский «Спартак-2» одержал первую победу в ФНЛ. В матче второго тура москвичи благодаря раннему голу Владимира Обухова на 4-й минуте матча обыграли «Газовик» из Оренбурга. В соствае хозяев всю игру провел Павел Яковлев.

    Гол Дмитрия Гузя на 70-й минуте принес победу « Лучу-Энергия» в гостевом матче в против саратовского «Сокола». Таким образом, владивостокцы одержали вторую победу и догнали в турнирной таблице «Томь» и «Волгу», которые также идут без потерь.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 21:19
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    Комментарии (101)
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    Великолепный
    1437034428
    Данный антирекорд среди российских клубов был установлен \"спартаком\" уже двенадцать лет назад! В сезоне 2002/2003 московский \"спартак\" достиг своего еврокубкового дна. Падение в чемпионате России начнётся на следующий сезон , но Европа первой почувствовала на себе все минусы \"красно-белой\" революции. Вместо достойного российского чемпионата на поле в шести играх группового турнира Лиги чемпионов было непонятно что. В одной группе со \"спартаком\" были испанская \"Валенсия\", швейцарский \"Базель\" и английский \"Ливерпуль\". В шести встречах \"красно-белые\" забили всего один мяч, пропустили восемнадцать голов и не набрали ни одного очка! Спартаковский антирекорд останется на века в истории Л/Ч! Хочется верить, что в ближайшие годы уровень выступления в Лиге чемпионов российских команд позволит нам забыть о таком словосочетании, как \"антирекорд мясного клуба\".
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    LOpp
    1437035073
    Газовик в прошлом сезоне занял в ФНЛ 5-ое место и если не ошибаюсь дошел до полуфинала Кубка России. Так что соперник серьезный. Нашим парням главное заматереть и пробиваться в основу.
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    Великолепный
    1437035929
    У спартака-середняка все лучшее в прошлом, решили на его замену придумать спартак-2 И только Великий ЦСКА не нуждается в дублирующих командах-2 ЦСКА самый успешный и титулованный клуб Российского чемпионата!!! Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014. Кубок России Обладатель (7 рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013. Суперкубок России Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014. КУБОК УЕФА-2005г Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение.
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    ROIS
    1437038514
    КАБИНЕТНЫЙ ЗЕНИТ О и ты здесь. Как мамка поживает ? Всё также на вокзале долбится , чтобы прокормить тебя и твоего отца инвалида пьющего и неработающего ? Читай в старых комментариях удалённых модератором что я написал про твоих близких . Утром не забудь мамку с работы на вокзале встретить , а то вдруг не доползёт - работа то тяжёлая - вас же кормить надо двух детин . Ответ не пиши - ты в игноре Я НЕ УВИЖУ . ПРОЧИТАВ это - жри . Это тебе ответ от меня. А я знаю что ты прочитаешь. Жри.
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    Metal Militia
    1437047016
    \"нoГГано\" 15.07.2015 22:12, редактировал 15.07.2015 22:16 Стебаюсь над вами))) красно-белый пищевик-2 переиграл какой то Богом забытый оренбургский клуб в один мяч...а тут столько комментариев с поздравлениями как будто в ЛЧ из группы вышли)))) --------------------------------------------------------------------------------------------- Ты чё - ОДУРЕЛ что-ли!? КАКОЙ ещё \"богом забытый оренбургский клуб\"!?!? Это ТЫ сам богом забытый ПИЩЕТРЁП! Этот \"Газовик\" занял в прошлом сезоне в ФНЛ 5-ое место!! И дошёл до полуфинала Кубка России!!! Ты чё - ЗАБЫЛ что-ли у кого в полуфинале, и при том лишь в серии послематчевых пенальти, прошлой весной выиграл \"Локомотив\"!?!? Просто ЧУДОМ выиграл (случайно уйдя от поражения в конце основного времени!). \"Газовик\" превзошёл в Кубке и \"ЗЕНИТ\", и \"РОСТОВ\" (за которые ты болеешь). \"Зенит\" ещё в 1/8-ой финала (!) вылетел из Кубка, проиграв дома (!) тульскому \"Арсеналу\", ведя по ходу матча 2:0!!! А \"Газовик\" как раз потом и ВЫИГРАЛ у \"Арсенала\", при том в Туле! То есть, превзошёл \"Зенит\" почти непосредственно: обыграл ТОГО, кому \"Зенит\" ПРОИГРАЛ!! Если у тебя плохо с памятью, это ТВОИ проблемы! \"Газовик\" боролся за выход в Высшую ЛИГУ (и кстати - даже не один, а ДВА последних сезона занимал 5-ое место в ФНЛ), а ты говоришь \"богом забытый клуб\"!! И потом ведь, это всего лишь \"Спартак-ДВА\"! И он молодец! Выиграл у такого сильного соперника! Первая победа сезона в официальном матче! И первая победа в истории над \"Газовиком\" из Оренбурга (в официальном турнире). Это СОБЫТИЕ Кстати, вот что ты сказал перед игрой \"Санкт-Галлен\" - \"Спартак\" (в день матча) в теме под названием \"Гранат с \"Санкт-Галленом\" не сыграет\" (цитирую): \" Хехе жду не дождусь спартаковского поражения)) красно-белый пищевик и санкт-галлен вечные соперники))) \" Ну что(!?) - дождался!?? ХЕ-ХЕ.. Иди МЯСКА пожри с горя!! \"Спартак\" ВЫИГРАЛ у \"Санкт-Галлена\"! А ты ПРОИГРАЛ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \"великолепный\" Сегодня 00:31 Первая победа есть, пора пищевик -2 менять местами с пищевик -1)) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Величайший футбольный клуб \"Спартак\", в период с 1992-го по 2001-ый год, выиграл 18 (!!!) официальных турниров: 9 Чемпионатов России, 6 Кубков чемпионов стран СНГ и Балтии, 2 Кубка России и последний Кубок СССР! 10 сезонов подряд (!!!) \"Спартак\" неизменно выигрывал официальные турниры (в том числе 6 раз подряд становясь чемпионом России!!). \"Спартак\" выдал ВЕЛИЧАЙШУЮ серию, установив РЕКОРД российского футбола! У ЦСКА нет серии даже из ТРЁХ таких сезонов (в течении которых он бы неизменно выигрывал хотя бы один официальный турнир!). Казалось бы: после сезонов 2012/2013 и 2013/2014, когда были завоёваны 3 трофея, ЦСКА, наконец, СМОЖЕТ (впервые за 65 лет!) выдать и ТРЕТИЙ сезон к ряду с выигрышем как минимум одного официального турнира (тем самым, хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ приблизившись к \"Спартаку\"), однако, этого так и не произошло - в сезоне 2014/2015 ЦСКА так ничего и не выиграл! Ни Чемпионат, ни Кубок России, ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы, ни даже молодёжное первенство! В отличие, кстати, от \"СПАРТАКА\", который хоть выиграл турнир Зоны \"Запад\" 3-го дивизиона Чемпионата России и первым (!) среди клубов Высшей лиги завоевал право выступать своей 2-ой командой ещё и во ВТОРОЙ по классификации Лиге России! Такого не было НИКОГДА в истории советского и российского футбола!! \"Спартак\" и ЗДЕСЬ всех превзошёл!! От всей ДУШИ поздравляю со всем выше перечисленным большого любителя похавать, при случае, лошадиное мясо и конский бифштекс, обозначающего себя здесь, как \"великолепный\"! С большим и вечным ПРАЗДНИЧКОМ тебя!! С пораженицем от краснодарской \"КУБАНИ\" в полуфинале Кубка!! Как, впрочем, и с 6-ю поражениями подряд в Лиге чемпионов с общим счётом 6:18!!! С вашим-то бюджетом - раз в СТО превосходящем наш образца 2002-го года!! И главное - не забывай: \"Спартак\" завоёвывал высшие титулы в Чемпионатах и Кубках России - 6 сезонов подряд!!!
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    Metal Militia
    1437047191
    (2-ая часть) ____________________ Александр Бубнов (как, впрочем, и всё тот же Сергей Родионов) - участник Чемпионата мира 1986-го года в Мексике! Важнейший в те годы для \"Спартака\" игрок! Один из лучших защитников советского футбола! Ну а отъезд летом 91-го Шалимова, Кулькова и Шмарова (после двух побед в Чемпионате над ЦСКА - 2:0 и 1:0) ОКОНЧАТЕЛЬНО подкосил \"Спартак\" и предоставил ЦСКА колоссальное ПРЕИМУЩЕСТВО над \"Спартаком\" в борьбе за чемпионство! ЦСКА до 1992-го года потерял только погибшего в автокатастрофе (летом 91-го) вратаря Михаила Ерёмина, а все остальные оставались в строю! Как только стал терять своих игроков и ЦСКА, то в первых 6-ти Чемпионатах России он даже ни разу не поднимался выше 5-го места(!), в то время как \"СПАРТАК\" в 91-ом - завоевал СЕРЕБРО!! Кульков и Шалимов были твёрдыми игроками основного состава сборной СССР! Участники Евро-1992 (когда чемпионом сенсационно стала сборная Дании!), да и ШМАРОВ тоже в сборную время от времени привлекался (как несколькими годами ранее Черенков). Плюс, уже ПОСЛЕ окончания последнего Чемпионата СССР, \"Спартака\" покинул ещё и МОСТОВОЙ, который ТОЖЕ был таким же игроком сборной СССР/СНГ, как и КУЛЬКОВ с Шалимовым! Автор победного мяча в ворота НОРВЕГИИ в отборочном турнире летом 91-го (когда сборная СССР победила в гостях 1:0). Кстати, Мостовой - автор последнего мяча \"Спартака\" в Чемпионатах СССР (при счёте 1:1 - на последней, 90-ой минуте в ворота запорожского \"Металлурга\"). Мостовой, Кульков и Шалимов! Все трое - игроки сборной СССР!! И \"Спартак\" их ПОТЕРЯЛ перед первым Чемпионатом России!! Пришедшие же в 92-ом Пятницкий, Ледяхов, Цхададзе, Рашид Рахимов (нынешний тренер \"Терека\"), Татаркин, Николай Писарев, и другие - НЕ ИГРАЛИ за сборную (в ней играли только красно-синяя свинья Виктор ОНОПКО и футболист московского \"Динамо\" Андрей ЧЕРНЫШОВ, перешедший в \"Спартак\" всего на полтора сезона(!), а потом, кстати, вернувшийся обратно в \"Динамо\"!). Так что, вот эти все ваши вонючие и прогнившие СКАЗОЧКИ (с целью обесценить и принизить великие достижения \"Спартака\" 90-ых) припаси для БОЛЕЕ наивной и несведующей аудитории! \"Спартак\" в начале 90-ых НЕ СОБРАЛ под свои знамёна всю сборную СНГ (как я ни раз это слышал из уст всяких поганых МУД_АКОВ, вроде Ильи Казакова (испоганивших и облевавших своими комментариями множество телетрансляций матчей с участием \"Спартака\")), а, наоборот, РАСТЕРЯЛ большое количество игроков сборной!!! Иначе бы ТОЧНО завоевал Еврокубок!! И без всяких ЛЕГИОНЕРОВ, как \"Зенит\" и ЦСКА. В сезонах 1997/1998 и 1998/1999 \"Локомотив\" дважды доходил до полуфинала Кубка обладателей Кубков! В 99-ом (в полуфинале) на равных сыграл с одним из СИЛЬНЕЙШИХ на тот момент клубов мира (!!!) римским \"ЛАЦИО\" - 0:0 и 1:1... Это тебе что(!?) - НЕ КОНКУРЕНТ \"Спартака\"!?!?? Осенью 92-го, занявшее лишь 11-ое (!) место в первом Чемпионате России московское \"Торпедо\", обыграло в Кубке УЕФА чемпиона (!!!) Англии сезона 1992/1993 \"Манчестер Юнайтед\"! После чего выиграло дома ещё и у мадридского \"Реала\"!! А камышинский \"Текстильщик\" был ВЫШЕ \"Торпедо\" в том самом Чемпионате! Не хочешь-ли ты сказать, что чемпион Англии \"Манчестер Юнайтед\", в 92-ом году, был ТОЖЕ не конкурент \"Спартаку\"!?!?? В том же 92-ом году ЦСКА обыграл в гостях испанскую \"Барселону\" (победителя Лиги чемпионов сезона 1991/1992!) и победил её по сумме двух матчей (1:1 + 3:2). Ну вот ты МОЗГАМИ-то своими хоть ДУМАЙ немножко! За ЦСКА тогда ещё продолжали играть чемпионы СССР-1991 Колотовкин, Быстров, Фокин, Колесников, Малюков, Василий Иванов, Сергеев (и так далее..), а в воротах стоял Олимпийский чемпион-1988 Дмитрий Харин! Тебе этого МАЛО??? Ну КАК может не быть конкурентом \"Спартаку\" КЛУБ, обыгравший в гостях саму \"БАРСЕЛОНУ\" - победителя предыдущей Лиги ЧЕМПИОНОВ!!?!?!?
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    Metal Militia
    1437047229
    \"Анжи-Арена05\" Сегодня 03:08 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 02:25 В 90х спартак набрал сильный состав и играл в России сам собой, не было конкурентов. Но времена меняются, конкренция появилась и красно-белые давно ничего вы выигрывают. шас спартак это клуб насмешка)) без обид ------------------------------------------------------------------------------------------- \"Спартак\" - клуб-насмешка!?.. А это не ТВОЙ-ли \"Анжи\" в позапрошлом сезоне занял последнее место (чего со \"Спартаком\" не случалось ВООБЩЕ никогда!)?!?.. И это не ТВОЙ-ли \"Анжи\" ни разу в Чемпионатах России не занимал даже и ВТОРОГО места, чего \"Спартак\" за последние 11 лет делал целых 5 раз?!?.. \"Спартак\" уже давно установил РЕКОРД российского футбола: 37 лет подряд \"Спартак\" входит в десятку лучших по итогам Чемпионатов! К примеру, у ЦСКА эта серия на 20 лет меньше.. у \"Анжи\" она даже ещё не начиналась! Так что, смейся ДАЛЬШЕ, если угодно... В 90-ых \"Спартак\" набрал сильный состав и играл сам с собой!??.. Это КОГО он набрал!?.. ДУЮНА, ЛИПКО, ДЖУБАНОВА, МЕЛЁШИНА и ГОЛОВСКОГО, когда в 1996-ом году стал при Георгии Ярцеве 4-кратным чемпионом России!?!?.. Когда ещё \"Спартак\" в шутку называли \"пионеротрядом (или даже детсадом!) под руководством Горлуковича\"(!), подчёркивая СЫРОВАТОСТЬ и НЕОПЫТНОСТЬ молодого и во многом нового состава \"Спартака\" того сезона! Это когда у владикавказской \"Алании\" денег ЯВНО было больше (что абсолютно ОЧЕВИДНО / это даже было видно по тому, как зимой 1995-го она перехватила у нас, уже было перешедшего к нам, игрока сборной России Омари Тетрадзе!). И ЧЕМ ЖЕ, к примеру, в том сезоне \"Спартаку\" по составу уступал Ц.С.К.А., занявший в Чемпионате 1996-го года 5-ое место!?!? ...Минько, Машкарин, Карсаков, Семак, Хохлов, Радимов.. воспитанники \"Спартака\" Андрей Иванов и Евгений Бушманов.. Эдгарас Янкаускас (из сборной Литвы), вратарь Дмитрий Тяпушкин... Недавно читал интервью с тогдашним игроком ЦСКА Андреем Мовсесьяном, так он сказал удивительную вещь! Оказывается, ему предложили в Цээска БОЛЕЕ высокую зарплату, нежели была у него в \"Спартаке\"!! Именно в Ц.С.К.А. появились первые в России легионеры! Это произошло как раз в 1996-ом ГОДУ, когда в ЦСКА приехали два бразильца - Леонидас и Самарони! Когда \"Спартак\" в августе обыграл ЦСКА со счётом 3:1, то вот они уже играли! В \"Спартаке\" до 2000-го года играл только ОДИН легионер - второсортный бразилец РОБСОН, приехавший летом 97-го (вот таким составом \"Спартак\" играл в Еврокубках!), и тем не менее, от \"Спартака\" требовали победы в Лиге чемпионов! Хохлова и Радимова тогдашний тренер сборной России Олег Романцев взял на Чемпионат Европы в АНГЛИЮ, проходившем летом 1996-го! То есть, два игрока ЦСКА (!) поехали в составе сборной России на Евро-96 и там играли!! Так же, как, к примеру, футболисты \"Алании\" Яновский и Тетрадзе! Ну ЧЕМ, чёрт возьми, ЦСКА образца 1996-го года был НЕ КОНКУРЕНТ \"Спартаку\"!?!??.. И ЧЕМ ему были не конкуренты \"Зенит\", \"Динамо\", \"Локомотив\", \"Алания\" и \"Ротор\"!?!??.. Ну ты чё - РИХНУЛСЯ что-ли!?! У \"Алании\" был самый мощный состав! За \"Ротор\" играл сам Веретенников! Звезда российского футбола 90-ых! Лучший бомбардир в истории Чемпионатов России (кажется, только КЕРЖАКОВ его недавно обошёл). В \"Динамо\" ТОЖЕ было множество сильных игроков (Кобелев, Некрасов, Юрий Ковтун (между прочим, из сборной России!), человек 5 (!) из сборной Белоруссии, и так далее..) - по игре в защите оно считалось даже СИЛЬНЕЕ \"Спартака\"! Защитник Штанюк был королём воздуха! Все верховые МЯЧИ выигрывал (я даже как-то специально за этим следил). КОГО там \"Спартак\" НАБРАЛ!?!? \"Спартак\" перед первым Чемпионатом России, наоборот, ПОТЕРЯЛ более десятка своих ведущих игроков!! В период с 1988-го по 1991-ый год за границу уехали Дасаев, Хидиятуллин, Бубнов, Пасулько, Кузнецов, Черенков, Родионов, Поздняков, Базулев, Кульков, Шалимов, Шмаров и Мостовой!! 13 человек!!! Вот почему, кстати, в 1991-ом году ЦСКА, не потерявший до 1992-го года ни одного (!!!) игрока, выиграл последний Чемпионат СССР! Черенков, правда, вскоре вернулся, но за кого он (как, впрочем, и ЕЩЁ три футболиста - Родионов, Поздняков и Шалимов) должен был играть, если он воспитанник спартаковской школы!??.. Все четверо - коренные спартаковцы! И \"Спартак\" их ни у кого НЕ ЗАБИРАЛ - они просто-напросто воспитанники \"СПАРТАКА\"! Как и, допустим, Рамиз МАМЕДОВ с Егором Титовым, игравшими за \"Спартак\" и сборную России в 90-ые! Поздняков и Базулев (уехавшие в начале лета 91-го и участвовавшие в марте того же года в победе \"Спартака\" над мадридским \"РЕАЛОМ\" в Мадриде (в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов), а сезон тогда проводился по системе \"весна-осень\") за сборную хоть и не играли, но тоже были в \"Спартаке\" на ведущих ролях. Дасаев, Хидиятуллин и Пасулько - вице-чемпионы Европы 1988-го года!!! Все трое - участники финального матча против голландцев!! Первые двое - участники Чемпионата мира-1990 в Италии! Евгений Кузнецов - Олимпийский чемпион 1988-го года в Сеуле!! Это была первая полноценная летняя Олимпиада (в плане футбольных турниров) и её выиграла сборная СССР! Сергей Родионов - участник ОТБОРОЧНОГО турнира к Чемпионату Европы-1988, лучший игрок матча против чемпионов Европы-1984 и Бронзовых призёров Чемпионата мира-1986 ФРАНЦУЗОВ, у которых сборная СССР осенью 1986-го выиграла в Париже 2:0 (забив на 66-ой и 77-ой минутах).
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    Metal Militia
    1437050463
    \"Великолепный\" Сегодня 11:13, редактировал сегодня 11:15 В сезоне 2002/2003 московский \"спартак\" достиг своего еврокубкового дна. Падение в чемпионате России начнётся на следующий сезон , но Европа первой почувствовала на себе все минусы \"красно-белой\" революции. Вместо достойного российского чемпионата на поле в шести играх группового турнира Лиги чемпионов было непонятно что. В одной группе со \"спартаком\" были испанская \"Валенсия\", швейцарский \"Базель\" и английский \"Ливерпуль\". В шести встречах \"красно-белые\" забили всего один мяч, пропустили восемнадцать голов и не набрали ни одного очка! Спартаковский антирекорд останется на века в истории Л/Ч! Хочется верить, что в ближайшие годы уровень выступления в Лиге чемпионов российских команд позволит нам забыть о таком словосочетании, как \"антирекорд мясного клуба\". ------------------------------------------------------------------------------------------- С большим тебя ПРАЗДНИЧКОМ, \"великолепный\"! Твой ЦСКА проиграл в Лиге чемпионов (за 2 сезона) 6 игр подряд с общим счётом 6:18!!! Это настоящий конский БИФШТЕКС тебе под соусом!! Как говорится, на десерт! Не так уж и МНОГО найдётся команд, кто выдавал в Лиге чемпионов такие серии! Если вдуматься, это ещё БОЛЕЕ позорно, чем то, что сделал \"Спартак\" в 2002-ом (который, в отличие от ЦСКА (никогда не одерживавшего в групповых турнирах Лиги чемпионов и 4-ёх побед), хоть и САМ однажды выиграл все 6 матчей группового турнира Лиги чемпионов, чем ТОЖЕ очень прочно вошёл в историю Еврокубков и установил, возможно, вечный рекорд России!) - возможности \"Спартака\" были в разы меньше, а состав намного хуже! Когда \"Спартак\" стал тоже богатым (с лета 2004-го года), он НИ РАЗУ так не позорился! К тому же, ЦСКА уже превзошёл \"Спартака\" по такому показателю, как последнее место в группе Лиги чемпионов! Если \"Спартак\" его занимал всего ТРИ раза, то ЦСКА - уже 4! И хватит считать то выступление \"Спартака\" ХУДШИМ за всю историю Лиги чемпионов! Ещё лет 5 назад новый антирекорд установило загребское \"ДИНАМО\", проигравшее все 6 матчей с общим счётом 3:22! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \"великолепный\" Сегодня 11:29 ответ пользователю LOpp, Сегодня 11:23 Да же в Супер кубке России спартак три раза был бит Великим ЦСКА)) 2004 спартак 1:3 ЦСКА 2006 спартак 2:3 ЦСКА 2007г ЦСКА 4:2 спартак ------------------------------------------------------------------------------------------- Как же(!?) - ПОМНЮ такие матчи! На их результат, возможно, повлиял Евгений ГИНЕР (перед покупкой ЦСКА в 2001-ом году пытавшийся купить \"Спартак\", но получивший отказ от дурачка Романцева) - в 2006-ом он явно чего-то химичил! В том матче, где \"Спартак\" проиграл 2:3 (проводя его в сильно ослабленном составе), при счёте 1:0 \"Спартак\" забил чистый гол (при том, очень красиво - Павлюченко после прострельной навесной передачи с лёта вогнал мяч в сетку!), но боковая судьишка махнула флажком (мол, ОФФСАЙД), причём, на телевизионном повторе я обратил внимание, что ублю_дина НЕ СРАЗУ махнула флажком, а чуть ПОЗЖЕ и когда мяч уже пересёк линию ворот! А потом, почти тут же, ЦСКА забил ответный гол, и вместо 2:0 счёт стал 1:1! Кстати, до 2003-го года Суперкубок России не проводился и это важно понимать!
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    Великолепный
    1437066095
    ВЕЛИЧАЙШИЕ РАЗГРОМЫ \"спартака- середняка\" 26.09.1998. ЦСКА — «спартак» — 4:1 28.04.2001. «Сатурн» — «спартак» — 3:0 21.04.2002. «спартак» — ЦСКА — 0:3 04.05.2003. «Торпедо» — «спартак» — 3:0 02.08.2003. «спартак» — «Локомотив» — 2:5 25.10.2003. «Алания» — «спартак» — 3:0 01.05.2004. «спартак» — «Зенит» — 0:3. 25.05.2007. «Химки» — «спартак» — 3:0. 12.07.2008. «спартак» — ЦСКА — 1:5 30.08.2009. «спартак» — «Рубин» — 0:3. 10.05.2010. «Алания» — «спартак» — 5:2. 14.03.2011. «Ростов» — «спартак» — 4:0 29.05.2011. «Зенит» — «спартак» — 3:0 16.10.2011. «Рубин» — «спартак» — 3:0 22.04.2012. «спартак» — «Анжи» — 0:3 11.08.2012. «Зенит» — «спартак» — 5:0 17.05.2015 спартак - ЦСКА - 0:4 Наши поздравления с 14 лет лузерства))
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    ologreds
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