"Саутгемптон" договорился с "Фейеноордом" о трансфере Класи

Полузащитник "Фейеноорда" Йорди Класи перейдет в "Саутгемптон".

По информации источника, клубы договорились о трансфере голландца.

Класи подпишет с "Саутгемптоном" 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.