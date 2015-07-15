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    "Саутгемптон" договорился с "Фейеноордом" о трансфере Класи

    Полузащитник "Фейеноорда" Йорди Класи перейдет в "Саутгемптон".
    По информации источника, клубы договорились о трансфере голландца.
    Класи подпишет с "Саутгемптоном" 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
    За трансфер игрока "Саутгемптон" заплатит 13,5 миллионов евро, кроме того, 10 процентов от суммы последующей продажи игрока перейдут "Фейеноорду".

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 12:45
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +253

      Inside91 15 июля 2015, 20:50

      Хороший ПЗ, правда низкий.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 15 июля 2015, 18:30

      Через год ливершлак за 57 миллионов купит.

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      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda 15 июля 2015, 17:06

      Замена Моргану нашлась))) Браво, Саутгемптон

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      Рейтинг: +514

      Amanreca 15 июля 2015, 16:10

      Хорош парень,через год ждем в Ливерпуле:)

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      Рейтинг: +708

      Red_team 15 июля 2015, 15:23

      Через пару сезонов ждите его в Ливере или МЮ =)

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 15:05

      землячество

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      Рейтинг: +223

      DXTK 15 июля 2015, 15:03

      Соттон его уже давно запреметил осталось дождаться официального объявления. Хороший это трансфер или плохой, пока говорить не буду, так как я его еще не видел в игре за Святых а все что было у него Богатого в Фейноорде пускай останется там. А тут все как бы заново, только с богажем каких-то познаний. Интересный какой трансфер 10 % с последующей продажей в другой клуб Голландцы получат. Значит так Ливерпуль и Манчестер готовти Лаве через пару сезонов он к вам перейдет за 25, по этому начинайте копить чтобы потом не ныть и выпрашивать снизить цену, как было с Клайном и Шнейдерлином.

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      Рейтинг: +31

      klichik > DXTK 16 июля 2015, 00:40

      Ты настолько же интересно оформляешь текст, насколько интересно это делают авторы, определённой субстанции в виде информационных статей на соккере.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 14:47

      думаю ничуть не хуже Шнейдерлина будет, одно слабое место только у него - чутка низковат.

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      Рейтинг: +692

      teknoo > dzvinka 15 июля 2015, 18:10

      Шнайдерлин и Класи игроки разного амплуа.. если с кем и сравнивать Йорди, так это с игроками по типу Швайнштайгера или Эрреры.

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 14:35

      они могут, заиграет ли?

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      Рейтинг: +60

      Барабуля 15 июля 2015, 13:32

      Это очень хорошая замена Шнайдерлину.

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      Рейтинг: +692

      teknoo > Барабуля 15 июля 2015, 14:03

      Игроки немного разного типа. Шнайдерлин опорник - щит для защитников.. Класи играет чисто в центре полузащиты, и его роль скорее больше плеймейкер. Ваньяма займёт бывшую позицию Моргана, а Класи будет играть рядышком, немного ближе к центру.

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > teknoo 15 июля 2015, 14:49

      Класи это подобие Камбьяссо и в отборе он действует не хуже Шнайди.

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      Рейтинг: +692

      teknoo > Барабуля 15 июля 2015, 18:05

      Камбьяссо опорник по типу Шнайдерлина и Ваньямы) может уже хватит коверкать позиции игроков и приписывать ложные атрибуты?

      В отборе действует не хуже, говоришь?

      Давай глянем несколько ключевых пунктов из завершившегося сезона. Стата приведена по среднему количеству за матч:

      Шнайдерлин - Класи

      Отборы на земле (выиграные): 3.25* - 2.35
      Верховые единоборства (выиграные): 1.77* - 0.53
      Перехваты: 2.59 - 2.20

      Даже уже по этим трём ключевым атрибутам видно, что из Класи опорник - как из го%на пули.. И это ещё не считая того, что Шнайди играет в АПЛ, а Класи в голландском чемпе.

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      Рейтинг: +692

      teknoo > Барабуля 15 июля 2015, 18:08

      Это не ты ли тот тип, который утверждал, что Верратти - это великолепный опорник?.. Хотя парень сыграл на позиции опорного полузащитника всего 2 матча за весь сезон))

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > teknoo 15 июля 2015, 21:56

      Осталось дождаться сезона и посмотреть где он будет играть.

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      teknoo > Барабуля 16 июля 2015, 00:34

      Да хоть засмотрись.. Класи и Верратти это типичные 165-170 сантиметровые карлики, которые играют роль распасовшиков/плеймейкеров. Чтобы больше не позорится, иди почитай про позицию опорного полузащитника и глянь какие функции выполняют подобные игроки.

      По твоей логике Матич и Фабрегас - это игроки одного амплуа... А Уилшер без проблем сыграет роль Фламини или Артеты.

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      Барабуля > teknoo 16 июля 2015, 07:37

      Бегает у нас один низкорослый человек-подкат, всю опорную зону держит. Ну и конечно же Сеск и Артета ни как не опорники.

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      teknoo > Барабуля 16 июля 2015, 09:34

      Низкорослым ты Коклена назвал? он на 10 сантиметров выше Класи и на 13 выше Верратти :)

      Артета все 12 своих игр прошлого сезона отыграл в опорной зоне.. и основная его позиция в Арсенале числится как DM - Defensive Midfield.

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      Барабуля > teknoo 16 июля 2015, 09:37

      Если ты такой наблюдательный специалист, скажи в какой момент Артета стал DM? Он не годится на роль опорника ни как. Не думаю что Коклен выше 177см.

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      teknoo > Барабуля 16 июля 2015, 13:15

      Коклен 178 см, Класи 168, Верратти 165.




      "Если ты такой наблюдательный специалист, скажи в какой момент Артета стал DM? Он не годится на роль опорника ни как."

      21.08.2014 - "Опорный полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Артета не сможет помочь своей команде в течении ближайших двух недель. По нформации The Guardian, Артета прошел медицинское обследование, которое выявило у него вывих голеностопа."

      03.11.2014 - "Испанский опорный полузащитник "Арсенала" Микель Артета рассказал об игре своей команды."

      27.05.2013 - "Микель Артета признался, что только рад переходу на позицию опорного полузащитника, что стало необходимостью вследствие ухода Алекса Сонга прошлым летом.

      Но адаптироваться Артете было не так уж трудно – свою карьеру в Испании он начинал именно на позиции опорника."

      -------

      Ты получил ответ на свой вопрос? Или тебе его вписать одним предложением? - Артета стал играть на позиции ОПЗ после ухода из команды Сонга.

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > teknoo 16 июля 2015, 13:18

      Молодец, дотошный парень. Но я повторюсь Артета это не игрок опорной зоны. Это игрок центра поля. И как ты успел заметить по его выступлениям в Арсенале, он плохо справляется с задачами. Это не Хаби Алонсо.

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      teknoo > Барабуля 16 июля 2015, 13:45

      "Но я повторюсь Артета это не игрок опорной зоны. Это игрок центра поля."

      А кто сказал, что опорники это не игроки центра поля? Центральные полузащитники в основном делятся на 3 типа:

      Опорный полузащитник - игрок центра поля, который в основном действует ближе к своим защитникам.. Должен быть физически развит и обладать неплохими навыками опеки, отбора и чтения игры.

      Плеймейкер - техничный игрок центра поля, который отвечает за организацию атак на чужие ворота и активно исполняет функции диспетчера. Как правило это игроки с отличным коротким и длинным пасом, умеющие хорошо держать мяч, обладающие внятным дриблингом и хорошим виденьем поля.

      Бокс-ту-бокс - смесь первого и второго типов. Подобные игроки обычно играют от ворот до ворот, обладают навыками опорника и плеймейкера но не так чётко как специалисты. Одними из важнейших атрибутов тут явлются физ развитость и отличная выносливость.


      Класи, Сеск и Верратти это чистые игроки второго типа.

      Матич, Каррик, Коклен и Морган - первого типа.

      Туре, Эррера - третий тип.

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > teknoo 17 июля 2015, 09:06

      Спор вообще ни о чем.

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