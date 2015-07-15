"Саутгемптон" договорился с "Фейеноордом" о трансфере Класи

Хороший ПЗ, правда низкий.
Хороший ПЗ, правда низкий.
Через год ливершлак за 57 миллионов купит.
Замена Моргану нашлась))) Браво, Саутгемптон
Хорош парень,через год ждем в Ливерпуле:)
Через пару сезонов ждите его в Ливере или МЮ =)
землячество
Соттон его уже давно запреметил осталось дождаться официального объявления. Хороший это трансфер или плохой, пока говорить не буду, так как я его еще не видел в игре за Святых а все что было у него Богатого в Фейноорде пускай останется там. А тут все как бы заново, только с богажем каких-то познаний. Интересный какой трансфер 10 % с последующей продажей в другой клуб Голландцы получат. Значит так Ливерпуль и Манчестер готовти Лаве через пару сезонов он к вам перейдет за 25, по этому начинайте копить чтобы потом не ныть и выпрашивать снизить цену, как было с Клайном и Шнейдерлином.
думаю ничуть не хуже Шнейдерлина будет, одно слабое место только у него - чутка низковат.
они могут, заиграет ли?
Это очень хорошая замена Шнайдерлину.
Камбьяссо опорник по типу Шнайдерлина и Ваньямы) может уже хватит коверкать позиции игроков и приписывать ложные атрибуты?
В отборе действует не хуже, говоришь?
Давай глянем несколько ключевых пунктов из завершившегося сезона. Стата приведена по среднему количеству за матч:
Шнайдерлин - Класи
Отборы на земле (выиграные): 3.25* - 2.35
Верховые единоборства (выиграные): 1.77* - 0.53
Перехваты: 2.59 - 2.20
Даже уже по этим трём ключевым атрибутам видно, что из Класи опорник - как из го%на пули.. И это ещё не считая того, что Шнайди играет в АПЛ, а Класи в голландском чемпе.
Да хоть засмотрись.. Класи и Верратти это типичные 165-170 сантиметровые карлики, которые играют роль распасовшиков/плеймейкеров. Чтобы больше не позорится, иди почитай про позицию опорного полузащитника и глянь какие функции выполняют подобные игроки.
По твоей логике Матич и Фабрегас - это игроки одного амплуа... А Уилшер без проблем сыграет роль Фламини или Артеты.
Коклен 178 см, Класи 168, Верратти 165.
"Если ты такой наблюдательный специалист, скажи в какой момент Артета стал DM? Он не годится на роль опорника ни как."
21.08.2014 - "Опорный полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Артета не сможет помочь своей команде в течении ближайших двух недель. По нформации The Guardian, Артета прошел медицинское обследование, которое выявило у него вывих голеностопа."
03.11.2014 - "Испанский опорный полузащитник "Арсенала" Микель Артета рассказал об игре своей команды."
27.05.2013 - "Микель Артета признался, что только рад переходу на позицию опорного полузащитника, что стало необходимостью вследствие ухода Алекса Сонга прошлым летом.
Но адаптироваться Артете было не так уж трудно – свою карьеру в Испании он начинал именно на позиции опорника."
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Ты получил ответ на свой вопрос? Или тебе его вписать одним предложением? - Артета стал играть на позиции ОПЗ после ухода из команды Сонга.
"Но я повторюсь Артета это не игрок опорной зоны. Это игрок центра поля."
А кто сказал, что опорники это не игроки центра поля? Центральные полузащитники в основном делятся на 3 типа:
Опорный полузащитник - игрок центра поля, который в основном действует ближе к своим защитникам.. Должен быть физически развит и обладать неплохими навыками опеки, отбора и чтения игры.
Плеймейкер - техничный игрок центра поля, который отвечает за организацию атак на чужие ворота и активно исполняет функции диспетчера. Как правило это игроки с отличным коротким и длинным пасом, умеющие хорошо держать мяч, обладающие внятным дриблингом и хорошим виденьем поля.
Бокс-ту-бокс - смесь первого и второго типов. Подобные игроки обычно играют от ворот до ворот, обладают навыками опорника и плеймейкера но не так чётко как специалисты. Одними из важнейших атрибутов тут явлются физ развитость и отличная выносливость.
Класи, Сеск и Верратти это чистые игроки второго типа.
Матич, Каррик, Коклен и Морган - первого типа.
Туре, Эррера - третий тип.