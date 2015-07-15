«Саутгемптон» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Класи

Полузащитник «Фейеноорда» Йорди Класи перейдет в «Саутгемптон».
По информации источника, клубы договорились о трансфере голландца.
Класи подпишет с «Саутгемптоном» 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
За трансфер игрока «Саутгемптон» заплатит 13,5 миллионов евро, кроме того, 10 процентов от суммы последующей продажи игрока перейдут «Фейеноорду».
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