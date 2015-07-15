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    • «Саутгемптон» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Класи

    «Саутгемптон» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Класи

    Полузащитник «Фейеноорда» Йорди Класи перейдет в «Саутгемптон».
    По информации источника, клубы договорились о трансфере голландца.
    Класи подпишет с «Саутгемптоном» 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
    За трансфер игрока «Саутгемптон» заплатит 13,5 миллионов евро, кроме того, 10 процентов от суммы последующей продажи игрока перейдут «Фейеноорду».

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 12:45
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    Комментарии (34)
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    урфинДжо
    1436960125
    они могут, заиграет ли?
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    dzvinka
    1436960862
    думаю ничуть не хуже Шнейдерлина будет, одно слабое место только у него - чутка низковат.
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    DXTK
    1436961813
    Соттон его уже давно запреметил осталось дождаться официального объявления. Хороший это трансфер или плохой, пока говорить не буду, так как я его еще не видел в игре за Святых а все что было у него Богатого в Фейноорде пускай останется там. А тут все как бы заново, только с богажем каких-то познаний. Интересный какой трансфер 10 % с последующей продажей в другой клуб Голландцы получат. Значит так Ливерпуль и Манчестер готовти Лаве через пару сезонов он к вам перейдет за 25, по этому начинайте копить чтобы потом не ныть и выпрашивать снизить цену, как было с Клайном и Шнейдерлином.
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    alboro
    1436961922
    землячество
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    Red_team
    1436962988
    Через пару сезонов ждите его в Ливере или МЮ =)
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    Amanreca
    1436965823
    Хорош парень,через год ждем в Ливерпуле:)
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    Kar_Laeda
    1436969200
    Замена Моргану нашлась))) Браво, Саутгемптон
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    RussianHorse
    1436974214
    Через год ливершлак за 57 миллионов купит.
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    Inside91
    1436982640
    Хороший ПЗ, правда низкий.
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    ologreds
    1694997609
    numo435744
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