«Саутгемптон» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Класи

Полузащитник «Фейеноорда» Йорди Класи перейдет в «Саутгемптон».

По информации источника, клубы договорились о трансфере голландца.

Класи подпишет с «Саутгемптоном» 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.