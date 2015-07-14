Бышовец: "Сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Фабио Капелло с поста наставника национальной команды и поделился своими ожиданиями от будущего преемника итальянца на этой должности:

"Отсутствие перспектив в работе Фабио Капелло подвигло к такому решению. Полное отсутствие взаимопонимания между тренерами и игроками сказалось на результате нашей сборной. В итоге приходится платить огромные деньги. Ситуация сложная, а исход печальный. Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда.