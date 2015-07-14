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    Бышовец: "Сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу"

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Фабио Капелло с поста наставника национальной команды и поделился своими ожиданиями от будущего преемника итальянца на этой должности:
    "Отсутствие перспектив в работе Фабио Капелло подвигло к такому решению. Полное отсутствие взаимопонимания между тренерами и игроками сказалось на результате нашей сборной. В итоге приходится платить огромные деньги. Ситуация сложная, а исход печальный. Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда.
    У меня есть кандидатура на пост главного тренера сборной России и свое видение этого вопроса. Однако опыт специалиста, который привозил команды на чемпионат мира и Олимпиаду, проведшего более 100 матчей в чемпионате России, никому не нужен. Я могу позволить предложить руководителям федерации и дальше черпать воду решетом, но очевидно одно: сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу", - передает слова тренера "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 14:51
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:43

      Бышовец все себе пост выбивает...

      0
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 15 июля 2015, 09:33

      Бышовец пусть сбродную тренерит, хуже уже не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 15 июля 2015, 08:40

      Уж не про КУЗЬМИЧА ли он ?

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июля 2015, 21:44

      Здесь скорее не про Капелло, а про себя интервью. По человечески жаль Анатолия Федоровича, забывают про него по маленьку...

      1
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      Рейтинг: +145

      artemka451 14 июля 2015, 21:29

      [ Соблюдайте правила] дело говорит!!!!

      0
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 14 июля 2015, 20:26

      Ненавязчивая самореклама ))

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 14 июля 2015, 20:21

      Какие-то шпионские страсти!

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      Рейтинг: +226

      salaga 14 июля 2015, 20:13

      Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда.
      ------------------------------------------------------
      Он бронзу ЧЕ-2008 под руководством Хиддинга считает вредом?

      2
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      Рейтинг: +141

      Rruma > salaga 14 июля 2015, 21:50

      правильно: бронза - не золото!

      0
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      Рейтинг: +59

      djon64 > salaga 14 июля 2015, 21:57

      Да там просто чисто повезло(Хидинг в очередной раз оправдал своё прозвище Везунчик)Все как то забыли как мы вообще и благодаря кому попали на тот ЧЕ.Да и там провели всего одну достойную игру с Голландцами и все.

      0
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      Рейтинг: +157

      Goger90 > djon64 15 июля 2015, 10:53

      Не достойную, а фееричную. Достойная игра была со шведами. А в отборе, конечно, облажались с Израилем, зато дёрнули англичашек и хорватам не проиграли.

      0
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      Рейтинг: +50

      edubokom 14 июля 2015, 19:56

      хоть бы карпина или бердыева или сёмина. Лёня, не ходи пока туда, успеешь

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:28

      Можно подумать оно только сегодня будет принято. Да там за последние года все принятые решения были бесполезными и вредными.

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