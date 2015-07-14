Бышовец: «Сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Фабио Капелло с поста наставника национальной команды и поделился своими ожиданиями от будущего преемника итальянца на этой должности:
«Отсутствие перспектив в работе Фабио Капелло подвигло к такому решению. Полное отсутствие взаимопонимания между тренерами и игроками сказалось на результате нашей сборной. В итоге приходится платить огромные деньги. Ситуация сложная, а исход печальный. Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда.
У меня есть кандидатура на пост главного тренера сборной России и свое видение этого вопроса. Однако опыт специалиста, который привозил команды на чемпионат мира и Олимпиаду, проведшего более 100 матчей в чемпионате России, никому не нужен. Я могу позволить предложить руководителям федерации и дальше черпать воду решетом, но очевидно одно: сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу», – передает слова тренера «Чемпионат».
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