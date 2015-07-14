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    • Бышовец: «Сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу»

    Бышовец: «Сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Фабио Капелло с поста наставника национальной команды и поделился своими ожиданиями от будущего преемника итальянца на этой должности:
    «Отсутствие перспектив в работе Фабио Капелло подвигло к такому решению. Полное отсутствие взаимопонимания между тренерами и игроками сказалось на результате нашей сборной. В итоге приходится платить огромные деньги. Ситуация сложная, а исход печальный. Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда.
    У меня есть кандидатура на пост главного тренера сборной России и свое видение этого вопроса. Однако опыт специалиста, который привозил команды на чемпионат мира и Олимпиаду, проведшего более 100 матчей в чемпионате России, никому не нужен. Я могу позволить предложить руководителям федерации и дальше черпать воду решетом, но очевидно одно: сегодня будет принято решение, которое вряд ли будет полезно российскому футболу», – передает слова тренера «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 14:51
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    Комментарии (71)
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    edubokom
    1436892976
    хоть бы карпина или бердыева или сёмина. Лёня, не ходи пока туда, успеешь
    Ответить
    salaga
    1436894011
    Десятилетие иностранных специалистов у руля сборной не принесло ей ничего, кроме вреда. ------------------------------------------------------ Он бронзу ЧЕ-2008 под руководством Хиддинга считает вредом?
    Ответить
    cska plus
    1436894513
    Какие-то шпионские страсти!
    Ответить
    ПатриотЪ
    1436894804
    Ненавязчивая самореклама ))
    Ответить
    artemka451
    1436898564
    [ Соблюдайте правила] дело говорит!!!!
    Ответить
    roman230582
    1436899494
    Здесь скорее не про Капелло, а про себя интервью. По человечески жаль Анатолия Федоровича, забывают про него по маленьку...
    Ответить
    КПР
    1436938821
    Уж не про КУЗЬМИЧА ли он ?
    Ответить
    peduSKA
    1436941987
    Бышовец пусть сбродную тренерит, хуже уже не будет.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437050632
    Бышовец все себе пост выбивает...
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435659
    Ответить
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