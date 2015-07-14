Гинер и Смородская не приехали на исполком РФС

Как сообщает источник, президенты московских ЦСКА и «Локомотива» Евгений Гинер и Ольга Смородская не посетили исполком РФС, который проходит в эти минуты. Причины на данный момент, конечно же, неизвестны.



Уже есть информация, что орган утвердил лимит на легионеров в РФПЛ с формулой «6+5».



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