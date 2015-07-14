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    Гинер и Смородская не приехали на исполком РФС

    Как сообщает источник, президенты московских ЦСКА и «Локомотива» Евгений Гинер и Ольга Смородская не посетили исполком РФС, который проходит в эти минуты. Причины на данный момент, конечно же, неизвестны.

    Уже есть информация, что орган утвердил лимит на легионеров в РФПЛ с формулой «6+5».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 12:31
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    Комментарии (51)
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    забайкальский армеец
    1436884231
    Зачем время терять ,если всё решено Мудками,да и тренер сборной его личная авантюра.
    Ответить
    Evgenii31
    1436887490
    дастала смородская
    Ответить
    Поц
    1436887993
    Короче, соккер спалил обоих. Такой хороший отмаз был, типа \"я на исполкоме\". Что теперь у них дома будет...
    Ответить
    cska-62
    1436889651
    Не барское это дело - по всяким там \"исполкомам\" шляться... Дело нужно делать! Встретиться наедине, обсудить перспективы клубов в сезоне, работу с судьями...
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    Alex-Shiga
    1436891731
    поролись
    Ответить
    Супервайзер
    1436898800
    Целовались наверно, забыли про все.
    Ответить
    nahan
    1436900638
    Махнули на дачу...
    Ответить
    DrAzraill
    1436904650
    bernard qolllllllllllllllll
    Ответить
    Великолепный
    1436911542
    Молодцы и правильно сделали))
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    ologreds
    1694997615
    numo435645
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