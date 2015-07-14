Марио Гомес переходит в "Бешикташ"?

Нападающий итальянской "Фиорентины" Марио Гомес, по информации источника, дал согласие на переход в турецкий "Бешикташ". Зарабатывать в Стамбуле немец будет порядка 4-х миллионов евро в год (на миллион меньше, чем, например, Александр Кокорин). Представители двух клубов должны в ближайшее время провести переговоры, по итогам которых станет ясно, покинет ли Гомес "фиалок". "Фиорентина" намерена выручить за футболиста компенсацию в размере семи миллионов евро.



В прошлом сезоне нападающий отличился десять раз.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!