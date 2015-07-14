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Марио Гомес переходит в "Бешикташ"?

14 июля 2015, 09:19
28

Нападающий итальянской "Фиорентины" Марио Гомес, по информации источника, дал согласие на переход в турецкий "Бешикташ". Зарабатывать в Стамбуле немец будет порядка 4-х миллионов евро в год (на миллион меньше, чем, например, Александр Кокорин). Представители двух клубов должны в ближайшее время провести переговоры, по итогам которых станет ясно, покинет ли Гомес "фиалок". "Фиорентина" намерена выручить за футболиста компенсацию в размере семи миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий отличился десять раз.

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Источник: Tuttomercatoweb
Турция. Суперлига Италия Бешикташ Фиорентина Гомес Марио
Комментарии (28)
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нoГГано
1436856071
Это редактор у нас спрашивает ?
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CL2014
1436856396
Кокорин тут причем? Просто тролль? Автор у кого вообще спрашивает?
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XXMOHAXX
1436857005
Статьи уже вопросительные начались ) прям соц опрос )
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Hako-Ly
1436859503
Больше заголовков со знаком вопрос на соккере:3
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sir_Alex
1436860004
Новостьсо знаком вопроса – это круто!
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АрсенБурбулятр
1436860263
Владик, я чесс не знаю, но еси хошш, спрошу у Лукаса с Пером
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_armeec_
1436860446
а кому вопрос то задал автор в заголовке?)))
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Juventus21
1436861971
Туда Гомесу и место, а вот зачем приплели Кокорина...дешёвый троллинг автора статьи не удался.
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alessios1990
1436865019
Ну и зачем это Марио? В принципе мог бы еще сезон поиграть в Фиорентине! К тому же в минувшем сезоне он был не так и плох) Хотя в Бешикташе играет его старый знакомый Андрес Бек, с которым Гомес в 2007 году стал чемпионом Германии в составе Штутгарта.
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Сливки общества
1436866532
Карьера пошла по наклонной.
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