США не сумели победить Панаму на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня в Северной Америке состоялись последние матчи группы "А" Золотого кубка КОНКАКАФ. Один из фаворитов турнира - сборная США - не смогла справиться со скромной Панамой, а участник бразильского Чемпионата мира и вовсе уступил Гаити. В плей-офф соревнований гарантированно прошли США и Гаити, Панаме же необходимо ждать результатов остальных квартетов (выйдут все третьи места, кроме худшего).





14 июля.

Панама - США - 1:1 (1:0).