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    США не сумели победить Панаму на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Сегодня в Северной Америке состоялись последние матчи группы "А" Золотого кубка КОНКАКАФ. Один из фаворитов турнира - сборная США - не смогла справиться со скромной Панамой, а участник бразильского Чемпионата мира и вовсе уступил Гаити. В плей-офф соревнований гарантированно прошли США и Гаити, Панаме же необходимо ждать результатов остальных квартетов (выйдут все третьи места, кроме худшего).

    14 июля.

    Панама - США - 1:1 (1:0).

    14 июля.

    Гаити - Гондурас - 1:0 (1:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2015 07:13
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:41

      чемпионат ничьих

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:10

      До лампочки, что с янками...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 16:52

      Вот это да! Видимо пик США пришелся на июнь, когда они подряд переиграли Голландию, а затем Германию) А теперь не смогли обыграть скромную Панаму. Бывает, что поделать!

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 16:24

      неожиданно.и гаити в плей офф.

      0
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 14 июля 2015, 12:18

      А при чём здесь Гондурас,если Панама третьей в группе стала

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 14 июля 2015, 11:31

      Если бы не США, то государство Панама не появилось бы на карте.

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 14 июля 2015, 11:24

      братва-на ничейках мексики и сша поднял18 штук-ух

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 июля 2015, 10:54

      Вот те и Гондурас...

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      Рейтинг: +222

      удав 14 июля 2015, 10:47

      Гондурас сыграл подобающе названию

      1
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 14 июля 2015, 10:34

      США - не было мотивации!!!

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