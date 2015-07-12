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Сесар Навас перешел к Бердыеву в "Ростов"

12 июля 2015, 00:23
93

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас продолжит карьеру в "Ростове". Контракт с испанцем рассчитан на один год. Футболист уже находится на сборе команды в Сербии.

По всей видимости, инициатива пригласить Наваса в Ростов-на-Дону изошла лично от главного тренера Курбана Бердыева, который долгое время работал с игроком в Казани.

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Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Навас Сесар
Комментарии (93)
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alessios1990
1436669740
Тот защитник, который пришел еще в тот бердыевский Рубин. Теперь он будет играть в новом для себя клубе под руководством старого знакомого тренера) Удачи испанскому гренадеру на берегах Дона!
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rubinovyi2
1436674608
Вполне ожидаемо,а Рубин лишился опытного центрального защитника,но это похоже мало кого в клубе интересует.
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РЭП НИГГА
1436675405
вот это супер!молодчина,Сесар.молодец,Курбан Бекиевич!вот уж кто на хорошего футболиста денег не пожалел и не забыл всех заслуг испанца!молодцы,ростовчане!а руководству Рубина позор-у вас нет денег,а у Ростова,который еле-еле с долгами разобрался, они нашлись,значит?ну-ну,громову \"привет\".а Ростову удачи в сезоне.помимо Рубина, болею и за вас, парни,как и обещала!Вперед,Рубин, вперед,Ростов!
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Трезвый повар
1436681282
Хорошая новость)Цезарь спокойно заменит Дьякова.А вот с киперами у нас беда...
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Qranat
1436684359
Ну и где казанские глоры, с пеной у рта глаголившие о невозможности подобного исхода и уверявшие, что не к Бердыеву и не от Биляша и \"супер-руководства\" клуба уходят уважающие себя игроки, коих в \"Рубине\" уже не осталось ???
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phantom-k
1436687269
очень хочется чтоб Ростов наконец-то стабилизировал ситуацию с финансами и играл в свое удовольствие. футбол в городе любят, юг позволяет играть и ранней весной, и поздней осенью. удачи Ростову и Бердыеву.
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ЮГ РОССИИ
1436687716
на данный момент только в Ростове Бердыев сможет реализовать себя.Нам бы хотя бы десятую часть денег что выделялись в своё время Рубину.Всё равно трепещити гранды нашего футбола.)
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lange
1436690179
Оплот обороны в верховой борьбе и позиционной обороне. Ростов на глазах становится сильней.
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Silva11
1436697224
ахахах, красава. Бердыев - уважаю! потихоньку весь Рубин к себе в Ростов перетянет! молочага!!!
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Пепс
1436701336
Удачи Навас! Настоящий профессионал. Принеси пользу и Ростову теперь. Отличный игрок. Еще годик другой вполне может на уровне....
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