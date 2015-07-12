Сесар Навас перешел к Бердыеву в "Ростов"

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас продолжит карьеру в "Ростове". Контракт с испанцем рассчитан на один год. Футболист уже находится на сборе команды в Сербии.



По всей видимости, инициатива пригласить Наваса в Ростов-на-Дону изошла лично от главного тренера Курбана Бердыева, который долгое время работал с игроком в Казани.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!