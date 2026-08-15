Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Факел». Игра состоится 15 августа, начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Кисляк, Обляков, Алвес, Круговой, Попович, Мусаев.
Главный тренер: Дмитрий Игдисамов
«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачев, Тодорович, Альшин, Сутормин, Нетфуллин, Гиоргобиани, Гнапи.
Главный тренер: Олег Василенко
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Источник: «Бомбардир»