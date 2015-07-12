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    Сесар Навас перешел к Бердыеву в "Ростов"

    Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас продолжит карьеру в "Ростове". Контракт с испанцем рассчитан на один год. Футболист уже находится на сборе команды в Сербии.

    По всей видимости, инициатива пригласить Наваса в Ростов-на-Дону изошла лично от главного тренера Курбана Бердыева, который долгое время работал с игроком в Казани.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    12.07.2015 00:23
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 13 июля 2015, 11:00

      навас уже не тот

      0
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      Рейтинг: +28

      ferrari8 12 июля 2015, 23:36

      Политика Рубина сегодняшнего - меньше затрат, меньше потолок зарплат. Это нормально. Игрок просит з/п не ниже прошлого, но годы идут. Тут соглашусь с руководством. Лемос и Котуньо в два раза меньше получают вместе взятые, чем Навас.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat > ferrari8 13 июля 2015, 09:34

      Навас просто хотел уйти к Бердыеву и на предложенные деньги ему было плевать... Так-что не нужно верить бредням казанских "супер-менеджеров" оправдывающим нежелание играть, уважающим себя игроков, в команде без перспектив с говорливым тренером и тактикой бей-беги без царя в голове.

      2
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      Рейтинг: +222

      Шуnя771 12 июля 2015, 22:05

      Очень удачное приобретение!

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:08

      мы знали..

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 12 июля 2015, 17:19

      А чё в Ростове нет футболистов ? ) Ростов будет Рубин-2 ? )

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:01

      Хорошее пополнение Ростова.

      0
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      Рейтинг: +86

      Пепс 12 июля 2015, 14:42

      Удачи Навас! Настоящий профессионал. Принеси пользу и Ростову теперь. Отличный игрок. Еще годик другой вполне может на уровне....

      9
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      Рейтинг: +24

      Красный Манчестер 12 июля 2015, 14:21

      Когда то считался чуть ли не лучшим защитником РПЛ

      2
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      Рейтинг: +31

      roberto sanz 12 июля 2015, 14:19

      сомнительное-усиление-он-в-последнее-время-в-рубине-не-впечатлял-старый-уже-а-раз-на-родину-не-уехал-то-значит-никому-и-не-нужен-даже-во-втором-двизионе-вот-и-остался-деньжат-срубить-в-слабом-чемпе

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      Рейтинг: +429

      Qranat > roberto sanz 12 июля 2015, 17:01

      Клоун... только ты забыл как Биляш с Гараем его уговаривал остаться. Только в это казанское болото уже никто, уважающий себя" играть не пойдет.

      1
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Qranat 12 июля 2015, 17:21

      Ха если бы был нужен оставили бы старую зарплату , в Ростове сейчас денег много , все тащут из Донецка бесплатно , бобла много , Ростов кормит война !)

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      Рейтинг: +429

      Qranat > Зенит это Халк 13 июля 2015, 09:37

      Болотный газ тебе голову обескровил... Дыши глубже и реже... а то уже [непечатное слово ]ом попахивает. И сдели за баблом "народного достояния" - его считать легче, поскольку дармовое... народное.

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      Рейтинг: +102

      Silva11 12 июля 2015, 13:33

      ахахах, красава. Бердыев - уважаю! потихоньку весь Рубин к себе в Ростов перетянет! молочага!!!

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