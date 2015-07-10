"Рубин" расторг контракт с Навасом

Сезар Навас и казанский "Рубин" достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию. Договор испанца с клубом действовал до 30 июля 2015-го года. Решение расторгнуть контракт раньше срока было принято, чтобы испанец мог вести переговоры с другими командами о переходе в качестве свободного агента.



Ранее Навас не принял предложение клуба о новом контракт с пониженной зарплатой, т.к. хотел получать в «Рубине» не меньше 1,5 млн евро, на что казанцы ответили отказом.Скорее всего Навас продолжит карьеру в одном из клубов американской лиги МLS.

