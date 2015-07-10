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"Рубин" расторг контракт с Навасом

10 июля 2015, 20:36
32

Сезар Навас и казанский "Рубин" достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию. Договор испанца с клубом действовал до 30 июля 2015-го года. Решение расторгнуть контракт раньше срока было принято, чтобы испанец мог вести переговоры с другими командами о переходе в качестве свободного агента.

Ранее Навас не принял предложение клуба о новом контракт с пониженной зарплатой, т.к. хотел получать в «Рубине» не меньше 1,5 млн евро, на что казанцы ответили отказом.Скорее всего Навас продолжит карьеру в одном из клубов американской лиги МLS.
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Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Навас Сесар
Комментарии (32)
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starche
1436553463
Все правильно.
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rubinovyi2
1436556756
Жаль,как-то уже привык видеть Цезаря в рубиновой форме. Спасибо тебе за все и удачи!
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РЭП НИГГА
1436557170
это одно из самых ту-п0-рылых решений клуба...уж кто-то,а Навас заслужил такие деньги...никакого уважения к долгожителям.ну да,хотя я о чем говорю, если даже Курбана Бердыева не проводили должным образом, а просто дали пинка под зад.....громов и сорокин зло Рубина...что громов до сих пор делает в Рубине,хотя его уволили вместе с КББ, вообще непонятно...удачи,Сесар,и gracias за все!жаль, что больше нет в нашем составе воспитанников Королевского клуба...
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ferrari8
1436557803
В Ростове думают, что Навас к ним едет? Ахаха, смешно. Он в МЛС одной ногой, зачем ему какой-то Ростов.
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walk
1436557900
Примета есть такая доморощенная-если кто в Тандеме мне или знакомым встретится, то тот как бы до свидания говорит. Это с Кабзе еще пошло. С месяц назад Сесар с семьей аккурат там попались, они еще фотографировались. Успехов ему на новом месте! Все течет,все меняется, се ля ви!..
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Великий ЦСКА Москва
1436559581
Это большая ошибка Рубина.
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Зенит это Халк
1436559901
В России кризис , в Зените лафа , пусть едет к нам !)
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ren888888
1436566848
Синит подберет как всегда)
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АрсенБурбулятр
1436575491
1.5 млн евро в 35 с лишним лет? давно надо было его гнать, за такую зарплату в условной Португалии он должен землю грызть
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faridzag
1436622910
Нам, с одной стороны говорят, что Навас не согласился на зарплату ниже 1,5 ляма. Хотелось бы, другую сторону услышать. Мне кажется, Наваса специально убрали, потой же причине, что и Маминова. Физрук гнал команду вперед без оглядки, а Навас придерживал игроков. Настораживает, что в предыдущей подготовке к возобновлению чемпионата, Рубин мало пропускал, а теперь .... . И про менеджмент в Рубине. Сравните, если купить приемлемого защитника, то придется выложить от 1 до 2 миллионов и плюс зарплата игрока(минимум 500 тысяч)и зарплата Навасу в 1,5 ляма. Последние игры показывают, что Квирквелия, Набиуллин деградируют (Квирквелия потерял в стартовой скорости, Набиуллин чаще стал ошибаться в передачах, и его подключения к атаке стали бессмысленными).
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