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Губочан: "Переход в "Динамо" случился очень неожиданно"

8 июля 2015, 12:17
37

Защитник московского "Динамо" Томаш Губочан поделился деталями своего прошлогоднего трансфера из санкт-петербургского "Зенита".

"Все случилось крайне быстро и неожиданно для меня. Я был на сборах "Зенита", готовился к новому сезону, а уже по окончании учебно-тренировочной работы Андре Виллаш-Боаш заявил мне, что мне необходимо искать новый клуб. Во время игры раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Стандарда" мне позвонило руководство и сказало, что есть вариант с "Динамо". Уже через три дня после этого я был представлен в качестве футболиста москвичей. При португальском тренере "Зенита" я был готов полностью выкладываться и ждать своего шанса. После чемпионата мира я не чувствовал, что мои дни в Санкт-Петербурге сочтены. В это время Виллаш-Боаш мне не говорил, что я нахожусь на трансфере. Все стало ясно лишь тогда, когда вернулись сборники", - поведал словак.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Губочан Томаш
Комментарии (37)
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112910415
1436350327
жизнь прекрасна неожиданностями!
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Барабуля
1436350576
Такого трудягу потеряли.
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урфинДжо
1436351316
боаш совсем распустился, если зенит не выиграет чемпионат, ух ему припомнят все его кадровые перестановки)
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marvel777
1436355385
лучше бы Нету спихнули а не Томаша
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мазан75
1436359607
Хороший защитник.
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serg33
1436362264
Губочан мне как-то ближе, чем боаш. лучше бы динамо боаша забрало)
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Den Bull
1436366506
Боаша гнать пора.
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Gannibal45
1436378997
Томаш всегда играл с полной самоотдачей, это в нем импонировало
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alp
1436381765
бауш вредитель!!!
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Dinamikk
1436389236
Этот Томаш настоящий Футболист, ниразу в нашем чемпе не видел что бы защитник летел вперед головой под пресс и пофиг за какой клуб... вот он заслужил большую зарплату
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