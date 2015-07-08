Губочан: "Переход в "Динамо" случился очень неожиданно"

Защитник московского "Динамо" Томаш Губочан поделился деталями своего прошлогоднего трансфера из санкт-петербургского "Зенита".



"Все случилось крайне быстро и неожиданно для меня. Я был на сборах "Зенита", готовился к новому сезону, а уже по окончании учебно-тренировочной работы Андре Виллаш-Боаш заявил мне, что мне необходимо искать новый клуб. Во время игры раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Стандарда" мне позвонило руководство и сказало, что есть вариант с "Динамо". Уже через три дня после этого я был представлен в качестве футболиста москвичей. При португальском тренере "Зенита" я был готов полностью выкладываться и ждать своего шанса. После чемпионата мира я не чувствовал, что мои дни в Санкт-Петербурге сочтены. В это время Виллаш-Боаш мне не говорил, что я нахожусь на трансфере. Все стало ясно лишь тогда, когда вернулись сборники", - поведал словак.



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