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    Губочан: "Переход в "Динамо" случился очень неожиданно"

    Защитник московского "Динамо" Томаш Губочан поделился деталями своего прошлогоднего трансфера из санкт-петербургского "Зенита".

    "Все случилось крайне быстро и неожиданно для меня. Я был на сборах "Зенита", готовился к новому сезону, а уже по окончании учебно-тренировочной работы Андре Виллаш-Боаш заявил мне, что мне необходимо искать новый клуб. Во время игры раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Стандарда" мне позвонило руководство и сказало, что есть вариант с "Динамо". Уже через три дня после этого я был представлен в качестве футболиста москвичей. При португальском тренере "Зенита" я был готов полностью выкладываться и ждать своего шанса. После чемпионата мира я не чувствовал, что мои дни в Санкт-Петербурге сочтены. В это время Виллаш-Боаш мне не говорил, что я нахожусь на трансфере. Все стало ясно лишь тогда, когда вернулись сборники", - поведал словак.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 12:17
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:43

      Давно не верится в случайности...

      0
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk 9 июля 2015, 00:00

      Этот Томаш настоящий Футболист, ниразу в нашем чемпе не видел что бы защитник летел вперед головой под пресс и пофиг за какой клуб... вот он заслужил большую зарплату

      1
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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk 8 июля 2015, 23:28

      Еще один факт в пользу того, что боаш [кю]!
      Ненавижу этого выскачку!

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 8 июля 2015, 21:56

      бауш вредитель!!!

      1
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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 8 июля 2015, 21:09

      Томаш всегда играл с полной самоотдачей, это в нем импонировало

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2015, 17:41

      Боаша гнать пора.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Diak_horse 8 июля 2015, 17:27

      Гниет питерская рыбка, гниет...

      1
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      Рейтинг: +16

      serg33 8 июля 2015, 16:31

      Губочан мне как-то ближе, чем боаш. лучше бы динамо боаша забрало)

      3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > serg33 8 июля 2015, 16:42

      Кого отдали, того и взяли)))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июля 2015, 16:06

      "мне позвонило руководство (Зенита) и сказало, что есть вариант с "Динамо"".
      И еще кто то сомневается, что у нас верхушка таблицы это сплошной междусобойчик между олигархами и управляющими гос. корпораций.
      Еще момент был, когда Ротенберг узнал о желании Юсупова перейти в Зенит от самого Миллера.

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      Рейтинг: +43

      мазан75 8 июля 2015, 15:46

      Хороший защитник.

      3
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