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    • На заседании исполкома РФС будет утвержден лимит на легионеров по схеме «6+5»

    На заседании исполкома РФС будет утвержден лимит на легионеров по схеме «6+5»

    Сегодня в РФС должен поступить приказ из Министерства спорта РФ о формате на новый лимит на легионеров. По информации «Советского спорта» других вариантов не рассматривается.

    Напомним, что именно такую схему, при которой на поле может появиться не более шести иностранцев, поддержал министр спорта РФ Виталий Мутко. Заседание исполкома РФС должно состояться 14 июля.

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 11:11
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    Комментарии (455)
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    Miney
    1436424582
    идиотизм..
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    ermak6448
    1436424758
    Приказ - как Указ! + дополнительные Инструкции к руководству и опять всё похерят...
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    cergei1971
    1436425013
    надо легионеров всех выгнать!посмотреть какой у нас будет уровень футбола с российскими звездами!!!!!!!У нас же звезд много кокорин широков еще найдется одни ЗВЕЗДЫ европейского уровня!!!!!!!!
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    fas759
    1436456207
    Абзац российскому футболу. Сборная, уже никому не интересна,теперь и на клубы смотреть никто не будет. Хоть бы пиндосы отняли у нас ЧМ, чтобы не позориться на весь мир.
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    dm100
    1436465636
    Как будет лимит четыре легионера на поле, глядишь через десяток лет и сборная возродится. Очень уж всё запущено
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    eugen-han
    1436468077
    +5 - это надеюсь леги-ры,и это самый оптимальный вариант в нынешних условиях,но ещё лучше,когда их не более четырёх на поле,что больше чем в ФНЛ ровно на одного игрока-иностранца.
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    ТОС
    1436504506
    да сокер превратился в стойло
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    ГорЬкиЙ
    1436516039
    Игроки та есть в сборную и лимит ни как не повлиляет на игру сборной, а вот тренер (и тренерский штаб) повлияет. Вот его та как раз и надо поменять. Факио Казлелло безпонтовый тренер для нас, нужен русский тренер, который любит Россию, так как это его родина, и он сделает всё для хорошей и результативной игры сборной, и найдёт тех ребят, которые будут играть, даже при любом лимите.
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    забайкальский армеец
    1436542316
    Мудка и дальше решил откармливать дормоедов и пешеходов с Российским паспортом,на что надеется эта министра,растормошить Какорина?
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    ologreds
    1694997650
    numo435099
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