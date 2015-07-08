На заседании исполкома РФС будет утвержден лимит на легионеров по схеме «6+5»

Сегодня в РФС должен поступить приказ из Министерства спорта РФ о формате на новый лимит на легионеров. По информации «Советского спорта» других вариантов не рассматривается.



Напомним, что именно такую схему, при которой на поле может появиться не более шести иностранцев, поддержал министр спорта РФ Виталий Мутко. Заседание исполкома РФС должно состояться 14 июля.



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