Подписывайтесь на "Бомбардир" в соцсетях: Вконтакте, Facebook и Twitter!

Для вашего удобства "Бомбардир" начинает вести активную жизнь в популярных социальных сетях - Вконтакте, Facebook и Twitter.
Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции "Бомбардира", конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров - все это и многое другое уже очень скоро ждет вас на страничках "Бомбардира" в соцсетях.
Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции "Бомбардира", конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров - все это и многое другое уже очень скоро ждет вас на страничках "Бомбардира" в соцсетях.
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