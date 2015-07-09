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Подписывайтесь на "Бомбардир" в соцсетях: Вконтакте, Facebook и Twitter!

9 июля 2015, 23:03
30

Для вашего удобства "Бомбардир" начинает вести активную жизнь в популярных социальных сетях - Вконтакте, Facebook и Twitter.

Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции "Бомбардира", конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров - все это и многое другое уже очень скоро ждет вас на страничках "Бомбардира" в соцсетях.
Итак, заходим, лайкаем, подписываемся:
"Бомбардир" Вконтакте - бей сюда
"Бомбардир" на Фейсбуке - бей сюда
"Бомбардир" в Твиттере - бей сюда

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Комментарии (30)
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Cynic
1436482021
твиттер, фейсбук, вконтакте, что за рабские системы?)
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Diak_horse
1436483060
Вау!!!!!Открыли комменты с новостями о новом домене!!! У меня аж желчь от шока закончилась!!! Ну чтож, в добрый путь, БОМБЕРМЕН)))))
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Hезнакомец
1436496365
\"Итак, заходим, лайкаем, подписываемся\" А я зайду, не лайкну, и не буду подписываться)
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Sevastopol-www
1436496399
\"В сетях жизни нет\", - сказала рыба))
Ответить
Gallardo27
1436499799
Никаких бомбардиров! Уйдём вместе с соккером!
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АрсенБурбулятр
1436504162
забыли комменты закрыть))
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spartach091
1436508756
ага,в ВК вообще скукота у вас.отписываюсь
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Fred Devil
1436508806
Для вашего удобства \"Боромир\" начинает вести активную жизнь в популярных социальных сетях! ----------------------------------------- Всё, конечно правильно. Продвижения сайта нужны. Но не старожилам сего проекта, которые привыкли напрямую заходить, а не через соц/сети, тем более через пиндосовский Фэйсбук!))
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infatuation0612
1436509656
Бомбардир ваш в пежо окажется. Хорошо, если 20% посетителей сохраните.
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Пэдро Гомес
1436512962
соцсетями не пользуюсь... принципиально. Так что прощай соккер!
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