Зотов: "Ни разу не слышал от Аленичева матерных слов"

Молодец, Саша, что понимаешь, что матом ругаться неприлично. А вот папа твой матом разговаривает, видно надоел тебе таким поведением...
Полузащитник московского "Спартака" Александр Зотов дал свою характеристику главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.
"Он точно не диктатор. Мне кажется, он не способен повысить голос. Может, и бывает у него такое желание, но Аленичев не умеет. Я никогда не слышал от него ни одного матерного слова или неуважительного отношения к футболистам. Поводы для этого, конечно, были. И тренер в раздевалке негодовал. Но не так, как бывает в других командах. Например, Валерий Карпин позволял себе высказываться довольно жестко", - поведал Зотов.
Напомним, что полузащитник провел прошлый сезон в аренде в тульском "Арсенале", где также работал под руководством Аленичева.
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