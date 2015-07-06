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    Зотов: "Ни разу не слышал от Аленичева матерных слов"

    Полузащитник московского "Спартака" Александр Зотов дал свою характеристику главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

    "Он точно не диктатор. Мне кажется, он не способен повысить голос. Может, и бывает у него такое желание, но Аленичев не умеет. Я никогда не слышал от него ни одного матерного слова или неуважительного отношения к футболистам. Поводы для этого, конечно, были. И тренер в раздевалке негодовал. Но не так, как бывает в других командах. Например, Валерий Карпин позволял себе высказываться довольно жестко", - поведал Зотов.

    Напомним, что полузащитник провел прошлый сезон в аренде в тульском "Арсенале", где также работал под руководством Аленичева.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 01:09
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +10

      Агъдауджын 28 июля 2015, 16:57

      Молодец, Саша, что понимаешь, что матом ругаться неприлично. А вот папа твой матом разговаривает, видно надоел тебе таким поведением...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Агъдауджын 20 мая 2017, 20:45

      b z yt cks[fk/

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 22:46

      Это потому что ещё серьёзные игры не начались).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 6 июля 2015, 21:33

      Теперь будешь слышать регулярно.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > salaga 20 мая 2017, 20:45

      зачем?

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 6 июля 2015, 19:01

      опа, Джигурда!!!



      как же так тренировать без крепкого словца???

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > фанат джигурды 20 мая 2017, 20:46

      запросто.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 17:07

      Зато Зотов везде успеет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:29

      всё впереди!

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > RIR68 20 мая 2017, 20:46

      и позади.

      11
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 6 июля 2015, 13:39

      Слуцкий тоже до цска считался культурным, а сейчас так разошёлся, что уши вянут.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Adler angriff 20 мая 2017, 20:47

      врёшь.

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 6 июля 2015, 13:36

      значит не получится, если он их по именам не будет называть ГЫ ГЫ

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > timur_zenit_fan 20 мая 2017, 20:47

      будет.

      11
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      Рейтинг: +13

      косой 6 июля 2015, 12:50

      Ответ Аленичева Зотову;Рот закрой[кю]http://www.soccer.ru/rulesый и пошёл на [кю]отсюда.

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      Рейтинг: +503

      Luter Red > косой 6 июля 2015, 12:52

      Ты не косой, ты больной...

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Luter Red 20 мая 2017, 20:47

      и кривой

      10
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 6 июля 2015, 12:44

      Всё ещё впереди

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