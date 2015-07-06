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    Зотов: «Ни разу не слышал от Аленичева матерных слов»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Зотов дал свою характеристику главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

    «Он точно не диктатор. Мне кажется, он не способен повысить голос. Может, и бывает у него такое желание, но Аленичев не умеет. Я никогда не слышал от него ни одного матерного слова или неуважительного отношения к футболистам. Поводы для этого, конечно, были. И тренер в раздевалке негодовал. Но не так, как бывает в других командах. Например, Валерий Карпин позволял себе высказываться довольно жестко», – поведал Зотов.

    Напомним, что полузащитник провел прошлый сезон в аренде в тульском «Арсенале», где также работал под руководством Аленичева.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 01:09
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    Комментарии (94)
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    косой
    1436176252
    Ответ Аленичева Зотову;Рот закрой[кю]http://www.soccer.ru/rulesый и пошёл на [кю]отсюда.
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    timur_zenit_fan
    1436178971
    значит не получится, если он их по именам не будет называть ГЫ ГЫ
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    Adler angriff
    1436179171
    Слуцкий тоже до цска считался культурным, а сейчас так разошёлся, что уши вянут.
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    RIR68
    1436189375
    всё впереди!
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    nahan
    1436191642
    Зато Зотов везде успеет...
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    фанат джигурды
    1436198484
    опа, Джигурда!!! как же так тренировать без крепкого словца???
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    salaga
    1436207610
    Теперь будешь слышать регулярно.
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    KLINSI
    1436298368
    Это потому что ещё серьёзные игры не начались).
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    Агъдауджын
    1438091841
    Молодец, Саша, что понимаешь, что матом ругаться неприлично. А вот папа твой матом разговаривает, видно надоел тебе таким поведением...
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    ologreds
    1694997663
    numo434899
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