Сборная Чили квалифицировалась на Кубок Конфедераций -2017

Благодаря победе на Кубке Америки сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций -2017. В турнире примут участие победители шести континентальных турниров, чемпион мира и команда страны – организатора будущего мирового форума.
Таким образом уже известны четыре участника будущего турнира – сборная России (хозяйка чемпионата мира-2018), сборная Германии (чемпион мира), сборная Австралии (победитель Кубка Азии) и сборная Чили (победитель Кубка Америки).
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