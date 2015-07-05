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    Сборная Чили квалифицировалась на Кубок Конфедераций -2017

    Благодаря победе на Кубке Америки сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций -2017. В турнире примут участие победители шести континентальных турниров, чемпион мира и команда страны – организатора будущего мирового форума.

    Таким образом уже известны четыре участника будущего турнира – сборная России (хозяйка чемпионата мира-2018), сборная Германии (чемпион мира), сборная Австралии (победитель Кубка Азии) и сборная Чили (победитель Кубка Америки).

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 06:43
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    Комментарии (18)
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    Carol
    1436073073
    Будем ждать
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    sir_Alex
    1436076913
    Молодцы!
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    Arhive
    1436077215
    наши сольют там даже Австралийцам.
    Ответить
    KAFA2525
    1436077750
    Как нашим счастье то подкатило…
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    mat73
    1436078761
    Нам с этой Чили значит играть. Проиграем! Посмотрите на их состав- Барселона, ПСЖ, Манчестер, Наполи, и тп. А у нас?-....
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    Dead Silence
    1436088681
    И там нагибать всех будут.
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    Макалай Калкин
    1436108105
    Наши легенды опять позориться поедут))) Уже предвкушаю кислое лицо акинфэева...давно уставшего от футбола, но все еще незаменимого игнашевича...топорного бегунка комбарова...звездного и всего добившегося в футболе дзагоева и, конечно, всегда целеустремленного в верхний ярус Сашу Кержакова)))
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    Dart Veider
    1436116295
    Все вон кричали что Роналду на чемпионате мира провалился а вон травмированый играл но при этом за 3 игры сделал 1 голевую передачу и забил 1 гол а Месси вон весь кубок Америки отыграл и 1 гол всего забил и облажался на турнире
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    nahan
    1436155942
    Заслужили право яркой игрой.
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    ologreds
    1694997667
    numo434828
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