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    • Шеф-повар «Спартака»: «Футболистам «Спартака» нельзя есть свинину»

    Шеф-повар «Спартака»: «Футболистам «Спартака» нельзя есть свинину»

    Шеф-повар «Спартака» Вячеслав Мульченко рассказал о спортивном рационе футболистов «Спартака».


    «Никаких специфических требований у игроков «Спартака» нет, необычных заказов я не встречал, – сказал Мульченко. – Когда сейчас футболист приходит, например, на обед – у него на выбор два супа. Летом: один горячий, другой – холодный. Большой выбор и гарнира. Можно ли футболистам картошку? Да, но только не перед игрой. Накануне матчей меню чуть-чуть корректируется.

    Мясо, которое мы даем в «Спартаке», – говядина, телятина, баранина. Птица: курица, утка, раз в три дня индейка. Иногда даем кролика. Свинину нельзя. Сладкое футболистам разрешается, но только нежирное – без сливок, шоколада, минимальное количество масла. Хотя особенных сластен среди спортсменов нет. Каждый следит за собой, ведь все профессионалы. Есть ли у кого-то из игроков аллергия на отдельные продукты? Знаю, что у Сердара Таски – на куриные яйца. Поэтому на завтрак он всегда заказывает перепелиные».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 12:01
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    Комментарии (447)
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    kkomov
    1436039352
    а блосия ест?
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    Гуливер
    1436042602
    Пора вобще свинину запрещать в РФ и в футболе
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    YRunner
    1436047427
    В свинарник волк зашёл. Свиньи замерли. Волк: - Ассаламалейкум! Свиньи: - Слава тебе Господи,.... мусульманин...(Никого не хочу обидеть. Просто анекдот.)
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    Cipolino
    1436131131
    Шеф-повар Зенита:\"Футболистам Зенита нельзя есть бомжей\".
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    RUSTY8
    1436155753
    это противоречит спамдуху
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    Old Republic
    1436176541
    Сразу вспоминается фраза из одного знаменитого мультика)))Фигушки,я плотоядная,ХИЩНИК))
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    kella
    1436176755
    Само собой разумеется: армейцам конину нельзя!
    Ответить
    artemka451
    1436179520
    ахаххахахахахахахаххахахаахаххахаха
    Ответить
    Мужик какой-то
    1436196167
    Ну хоть не каннибалы
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434762
    Ответить
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