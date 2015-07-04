Шеф-повар «Спартака»: «Футболистам «Спартака» нельзя есть свинину»

Шеф-повар «Спартака» Вячеслав Мульченко рассказал о спортивном рационе футболистов «Спартака».





«Никаких специфических требований у игроков «Спартака» нет, необычных заказов я не встречал, – сказал Мульченко. – Когда сейчас футболист приходит, например, на обед – у него на выбор два супа. Летом: один горячий, другой – холодный. Большой выбор и гарнира. Можно ли футболистам картошку? Да, но только не перед игрой. Накануне матчей меню чуть-чуть корректируется.





Мясо, которое мы даем в «Спартаке», – говядина, телятина, баранина. Птица: курица, утка, раз в три дня индейка. Иногда даем кролика. Свинину нельзя. Сладкое футболистам разрешается, но только нежирное – без сливок, шоколада, минимальное количество масла. Хотя особенных сластен среди спортсменов нет. Каждый следит за собой, ведь все профессионалы. Есть ли у кого-то из игроков аллергия на отдельные продукты? Знаю, что у Сердара Таски – на куриные яйца. Поэтому на завтрак он всегда заказывает перепелиные».







