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    The Express: Сонг останется в "Вест Хэме"

    Как полагают английские издания, полузащитник "Барселоны" Александр Сонг, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Вест Хэме", подпишет полноценный контракт с лондонским клубом. Футболист уже уладил все условия с новым работодателем. Вчера же камерунец посетил игру англичан в рамках Лиги Европы против "Луситанса" (3:0).

    Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Сонгом интересуются "Челси" и "Манчестер Сити".

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    Источник: Express.co.uk

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    03.07.2015 08:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:47

      Правильно, хватит как кочевник бегать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      aventure61 3 июля 2015, 13:11

      Вторая хорошая новость,после того как не подписали погба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 12:07

      так и думал.не нужен он ни барсе ни остальным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 3 июля 2015, 09:34

      Вот и пускай остаётся там.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 3 июля 2015, 08:56

      Во победили в Лиге Европы в первом раунде 3-0 квалификации.
      Никаких приград я не вижу, так что Сонг может подписывать контракт, тем более камерунец не плохо смотрелся играя в аренде, проведя 28 матчей с 2014 года, но голов он не забил, но был полезен.

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      Рейтинг: +1532

      starche 3 июля 2015, 08:38

      Зря сваливал из Арсенала.

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 08:26

      лучше играть чем полировать лавку!

      2
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      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 3 июля 2015, 08:19

      Моя барса выступает против расизма поэтому пусть сонг уходит окончательно чтоб не провоцировать.

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