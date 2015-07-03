The Express: Сонг останется в "Вест Хэме"

Как полагают английские издания, полузащитник "Барселоны" Александр Сонг, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Вест Хэме", подпишет полноценный контракт с лондонским клубом. Футболист уже уладил все условия с новым работодателем. Вчера же камерунец посетил игру англичан в рамках Лиги Европы против "Луситанса" (3:0).



Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Сонгом интересуются "Челси" и "Манчестер Сити".



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