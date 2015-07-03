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    The Express: Сонг останется в «Вест Хэме»

    Как полагают английские издания, полузащитник «Барселоны» Александр Сонг, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Вест Хэме», подпишет полноценный контракт с лондонским клубом. Футболист уже уладил все условия с новым работодателем. Вчера же камерунец посетил игру англичан в рамках Лиги Европы против «Луситанса» (3:0).

    Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Сонгом интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

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    Источник: Express.co.uk

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    03.07.2015 08:10
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    Комментарии (9)
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    Bаrsenоga
    1435900785
    Моя барса выступает против расизма поэтому пусть сонг уходит окончательно чтоб не провоцировать.
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    cska plus
    1435901168
    лучше играть чем полировать лавку!
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    starche
    1435901886
    Зря сваливал из Арсенала.
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    DXTK
    1435903010
    Во победили в Лиге Европы в первом раунде 3-0 квалификации. Никаких приград я не вижу, так что Сонг может подписывать контракт, тем более камерунец не плохо смотрелся играя в аренде, проведя 28 матчей с 2014 года, но голов он не забил, но был полезен.
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    Майкл59ru
    1435905258
    Вот и пускай остаётся там.
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    Die Roten
    1435914447
    так и думал.не нужен он ни барсе ни остальным.
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    aventure61
    1435918316
    Вторая хорошая новость,после того как не подписали погба.
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    nahan
    1435927671
    Правильно, хватит как кочевник бегать...
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434661
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