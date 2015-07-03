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    "Локомотиву" интересен нигерийский форвард "Аль-Араби"

    Московский "Локомотив" активно следит за нападающим клуба "Аль-Араби" Имо Эзекиелем. Помимо "железнодорожников", купить игрока хотели бы бельгийские "Стандард" и "Андерлехт", однако потенциальное предложение россиян будет гораздо выгоднее. Ранее сообщалось, что африканец продолжит карьеру в Италии, но оттуда он конкретных предложений не получал.

    В минувшем сезоне Эзекиель успел поиграть в аренде за "Стандард", провел за команду 15 игр и забил 6 мячей.

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    Источник: Voetbal International

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    03.07.2015 07:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:43

      Под наблюдением находится...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:42

      Надо посмотреть, что за птица.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 3 июля 2015, 12:49

      bananamania, что поделать,
      а что жемалединов чуканов аршак совсем донные?

      0
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      Рейтинг: +71

      auersmacher 3 июля 2015, 12:48

      Впервые слышу об этом парне. Но если он будет "колотить" чужие ворота, то я буду только рад, ведь Ниасс и Шкулетич пока не тянут...

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:10

      африка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 10:45

      положение динамо их не пугает - не боятся без еврокубков остаться?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 08:18

      странная политика у Локо.

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      Рейтинг: +335

      Поц > cska plus 3 июля 2015, 19:52

      За свей следи.

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      Рейтинг: +152

      ren888888 3 июля 2015, 08:06

      Продать мазуту в африку нигирийцам-толку от них в росии!

      0
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 3 июля 2015, 07:52

      А на кой он нам? :((

      0
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