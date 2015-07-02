Лукас Васкес возвращается в "Реал"

Мадридский "Реал" подписал пятилетний контракт с Лукасом Васкесом, защищавшим в минувшем сезоне цвета "Эспаньола".



24-летний полузащитник является воспитанником "королевского клуба". Перед стартом сезона 2014/15 Васкес перешел в "Эспаньол", однако у "Реала" была возможность выкупить игрока обратно по окончании сезона за 1 миллион евро, которой клуб и воспользовался.



Васкес сыграл в 33 играх прошлого сезона, отметился 3 голами и 6 голевыми передачами.



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