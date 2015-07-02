Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Васкес возвращается в "Реал"

2 июля 2015, 13:52
24

Мадридский "Реал" подписал пятилетний контракт с Лукасом Васкесом, защищавшим в минувшем сезоне цвета "Эспаньола".

24-летний полузащитник является воспитанником "королевского клуба". Перед стартом сезона 2014/15 Васкес перешел в "Эспаньол", однако у "Реала" была возможность выкупить игрока обратно по окончании сезона за 1 миллион евро, которой клуб и воспользовался.

Васкес сыграл в 33 играх прошлого сезона, отметился 3 голами и 6 голевыми передачами.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Испания Реал Васкес Лукас
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimagas1
1435834369
Ротация Бенитеса...Роник на лавке Лукас на поле))))
Ответить
Leicester City
1435835423
вискас барбилона
Ответить
bezymec
1435836144
Серьезное Усиление!В Стиле Бенитыса!
Ответить
Mоnоlo
1435836295
Не знаю.
Ответить
Mоnоlo
1435838528
Посмотрела я как выглядит этот ваш Васкес...действительной свой..ему надо еще серьгу в ухо нацепить и волосы гелем подмазать и ничем не отличишь от элиты мадридского гей..ой гламур-клуба. А гламур это самое важное для всего мадридского полит проэкта. Криш по такому случаю даже презент вручит...свои фирменные стринги..с личными инициалами..Васкесу понравятся. А сточки зрения спорта тупой трансфер. Итак понятно что он не вытеснит из Реала великого Бэйла. Гарэт его сильнее и если не будет особой ротации, то через сезон за бесплатно уйдет в Хетафе..как Педро Леон недавно. В Эспаньоле или другом среднем клубе был бы лидером и прогрессировал..а так не судьба...очередной загубленный испанский талант. =)))
Ответить
dag-anji05
1435840085
Ну все. Теперь трепещите Атлетико, Валенсия, Севилья, у вас появился сильный конкурент в борьбе за 2-3 места в Ла Лиге
Ответить
ZeuSS
1435842452
Огогогого,усиливаются
Ответить
koke90
1435842659
на понижение пошел
Ответить
РЭП НИГГА
1435859085
пробуй,Лукас,доказывай!удачи!
Ответить
Sevastopol-www
1435990331
Вернулся со щитом...
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
4 августа
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+