Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В.Березуцкий: "Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе"

    Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.

    "Самочувствие сейчас уже более-менее. Сильные болевые ощущения в спине, к счастью, уже ушли. Присутствуют так называемые остаточные явления. Нахожусь под постоянным присмотром врачей и физиотерапевтов ЦСКА. Кроме того, регулярно посещаю Московский центр хирургии позвоночника под руководством Дмитрия Дзукаева. Выполняю все необходимые упражнения. Сейчас идёт первая неделя работы. На второй неделе восстановления смогу сочетать посещения клиники с беговой работой в Ватутинках. Если всё пойдёт по плану, то в период с 12 по 14 июля надеюсь присоединиться к общей группе.
    Мы с докторами немного торопим график моего возвращения в строй, ведь совсем скоро начнутся официальные матчи. Постараемся сделать так, чтобы я начал заниматься в общей группе спустя месяц после того, как была получена травма. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы почувствовать игровой тонус".
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:11

      Не терпится ему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      Великолепный 2 июля 2015, 21:46

      Ждем Васю 12-14 июля в общей группе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      KARE 2 июля 2015, 19:45

      Да не ер ты и вы все нужны нашему футболу----вагон ДРОВ гнилых========ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > KARE 3 июля 2015, 11:05

      К нему вообще никаких вопросов быть не может! Всегда тащит сборную и ЦСКА в сложные моменты! Можно вспомнить, хотя бы прошлую отборочную компанию на ЧМ, когда наши никак не могли распечатать Израиль, тогда Вася побежал в атаку и вогнал мяч, после чего уже разгром случился и таких моментов в его карьере полно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Павлюченко 13 3 июля 2015, 20:57

      да ты фанатеешь прям от его "игры"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 18:36

      всего лучшего ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июля 2015, 18:17

      Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      orewoo 2 июля 2015, 15:21

      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam 2 июля 2015, 15:18

      где он смог в ТАКОМ матче мог получить травму позвоночника? Матч естественно не смотрел.
      И зачем ему тренироваться, это надо было делать в детском возрасте. А теперь, тренируй не тренируй, все равно получишь...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > lobsterdam 2 июля 2015, 16:08

      Вася единственный из тысяч футболистов получил травму на футбольном поле??? Люди в шахматах умудряются травмы получать, а ты болтаешь чего не попадя!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Leha-ha50 3 июля 2015, 20:56

      ну это, наверняка, в шатуре шахматисты получают травмы и поэтому у них отсутствует чувство юмора.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > lobsterdam 5 июля 2015, 09:34

      А это типа шутка была??? Плосковато будет!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Leha-ha50 6 июля 2015, 11:58

      не более плоско, чем про травмы шахматистов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > lobsterdam 7 июля 2015, 00:12

      А кто сказал что это шутка была???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Leha-ha50 7 июля 2015, 17:52

      чтобы понять: шутка или нет, надо закончить школу с отличием, ВУЗ с красным дипломом (гуманитарный), ну и поработать с интеллектуалами лет 20.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 2 июля 2015, 14:53

      зачем он нужен?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      zenmicro > Петр 1 2 июля 2015, 15:00

      тебя не спросили только

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > zenmicro 2 июля 2015, 15:12

      это я спрашиваю!
      а ты отвечай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      Poloten4ick > Петр 1 2 июля 2015, 20:37

      а ты зачем ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 2 июля 2015, 14:49

      недолеченным выходить не стоит. рецидив будет серьёзней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 июля 2015, 14:23

      Ствол треснул ?
      Здоровья Васе .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11