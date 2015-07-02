В.Березуцкий: "Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе"

Не терпится ему...
Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.
Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.
Не терпится ему...
Ждем Васю 12-14 июля в общей группе))
Да не ер ты и вы все нужны нашему футболу----вагон ДРОВ гнилых========ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
К нему вообще никаких вопросов быть не может! Всегда тащит сборную и ЦСКА в сложные моменты! Можно вспомнить, хотя бы прошлую отборочную компанию на ЧМ, когда наши никак не могли распечатать Израиль, тогда Вася побежал в атаку и вогнал мяч, после чего уже разгром случился и таких моментов в его карьере полно!
да ты фанатеешь прям от его "игры"!
всего лучшего ему!
а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
где он смог в ТАКОМ матче мог получить травму позвоночника? Матч естественно не смотрел.
И зачем ему тренироваться, это надо было делать в детском возрасте. А теперь, тренируй не тренируй, все равно получишь...
Вася единственный из тысяч футболистов получил травму на футбольном поле??? Люди в шахматах умудряются травмы получать, а ты болтаешь чего не попадя!!!
А это типа шутка была??? Плосковато будет!!!
А кто сказал что это шутка была???
недолеченным выходить не стоит. рецидив будет серьёзней.
Ствол треснул ?
Здоровья Васе .