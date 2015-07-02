В.Березуцкий: «Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе»

Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.
«Самочувствие сейчас уже более-менее. Сильные болевые ощущения в спине, к счастью, уже ушли. Присутствуют так называемые остаточные явления. Нахожусь под постоянным присмотром врачей и физиотерапевтов ЦСКА. Кроме того, регулярно посещаю Московский центр хирургии позвоночника под руководством Дмитрия Дзукаева. Выполняю все необходимые упражнения. Сейчас идeт первая неделя работы. На второй неделе восстановления смогу сочетать посещения клиники с беговой работой в Ватутинках. Если всe пойдeт по плану, то в период с 12 по 14 июля надеюсь присоединиться к общей группе.
Мы с докторами немного торопим график моего возвращения в строй, ведь совсем скоро начнутся официальные матчи. Постараемся сделать так, чтобы я начал заниматься в общей группе спустя месяц после того, как была получена травма. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы почувствовать игровой тонус».
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