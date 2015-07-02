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    • В.Березуцкий: «Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе»

    В.Березуцкий: «Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе»

    Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.

    «Самочувствие сейчас уже более-менее. Сильные болевые ощущения в спине, к счастью, уже ушли. Присутствуют так называемые остаточные явления. Нахожусь под постоянным присмотром врачей и физиотерапевтов ЦСКА. Кроме того, регулярно посещаю Московский центр хирургии позвоночника под руководством Дмитрия Дзукаева. Выполняю все необходимые упражнения. Сейчас идeт первая неделя работы. На второй неделе восстановления смогу сочетать посещения клиники с беговой работой в Ватутинках. Если всe пойдeт по плану, то в период с 12 по 14 июля надеюсь присоединиться к общей группе.
    Мы с докторами немного торопим график моего возвращения в строй, ведь совсем скоро начнутся официальные матчи. Постараемся сделать так, чтобы я начал заниматься в общей группе спустя месяц после того, как была получена травма. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы почувствовать игровой тонус».
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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 13:43
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    Комментарии (37)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    RIR68
    1435837748
    недолеченным выходить не стоит. рецидив будет серьёзней.
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    Петр 1
    1435838010
    зачем он нужен?
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    lobsterdam
    1435839500
    где он смог в ТАКОМ матче мог получить травму позвоночника? Матч естественно не смотрел. И зачем ему тренироваться, это надо было делать в детском возрасте. А теперь, тренируй не тренируй, все равно получишь...
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    orewoo
    1435839664
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    Den Bull
    1435850268
    Здоровья!
    Ответить
    112910415
    1435851378
    всего лучшего ему!
    Ответить
    KARE
    1435855553
    Да не ер ты и вы все нужны нашему футболу----вагон ДРОВ гнилых========ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Великолепный
    1435862816
    Ждем Васю 12-14 июля в общей группе))
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    Sevastopol-www
    1435990271
    Не терпится ему...
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    ologreds
    1694997683
    numo434594
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