В.Березуцкий: «Надеюсь, 12-14 июля буду тренироваться в общей группе»

Защитник ЦСКА и сборной России в интервью порталу bobsoccer.ru рассказал о своем самочувствии и о том, как восстанавливается после травмы позвоночника, полученной в последнем домашнем матче сборной против команды Австрии.





«Самочувствие сейчас уже более-менее. Сильные болевые ощущения в спине, к счастью, уже ушли. Присутствуют так называемые остаточные явления. Нахожусь под постоянным присмотром врачей и физиотерапевтов ЦСКА. Кроме того, регулярно посещаю Московский центр хирургии позвоночника под руководством Дмитрия Дзукаева. Выполняю все необходимые упражнения. Сейчас идeт первая неделя работы. На второй неделе восстановления смогу сочетать посещения клиники с беговой работой в Ватутинках. Если всe пойдeт по плану, то в период с 12 по 14 июля надеюсь присоединиться к общей группе.