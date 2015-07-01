«Бомбардир» ищет корреспондентов и фотографов

Сегодня, 1 июля, совместная редакция «Бомбардира» и «Соккер.ру» провела первый рабочий день. Вместе нам удалось преодолеть ряд сложностей и даже порадовать (мы надеемся, что это так!) вас некоторыми материалами от новых авторов. Если вдруг кто-то их пропустил:

Напоминаем, что с 1 августа пути двух проектов разойдутся. «Соккер.ру» продолжит свою работу на домене soccer.ru, но с совершенно новым сайтом. Вся техническая база (архивы материалов, статистика, база пользователей и т.п.) переносится на «Бомбардир» ( bombardir.ru ). Поэтому мы открываем вакансии корреспондентов и фотографов, которым интересно попробовать свои силы на «Бомбардире», и которые готовы сделать его лучшим футбольным сайтом России.

Что от вас нужно?

1. Проживать в городе команды РФПЛ (Пермь, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Казань, Грозный, Екатеринбург, Уфа).

2. Иметь опыт работы журналистом или фотографом.

3. Подготовить свое портфолио из лучших работ, написать несколько слов о себе и отправить это все на почту jobs@bombardir.ru. В теме письма указывайте «Бомбардир. [Ваш город]».