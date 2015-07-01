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«Бомбардир» ищет корреспондентов и фотографов

1 июля 2015, 23:22
353

Сегодня, 1 июля, совместная редакция «Бомбардира» и «Соккер.ру» провела первый рабочий день. Вместе нам удалось преодолеть ряд сложностей и даже порадовать (мы надеемся, что это так!) вас некоторыми материалами от новых авторов. Если вдруг кто-то их пропустил:
Напоминаем, что с 1 августа пути двух проектов разойдутся. «Соккер.ру» продолжит свою работу на домене soccer.ru, но с совершенно новым сайтом. Вся техническая база (архивы материалов, статистика, база пользователей и т.п.) переносится на «Бомбардир» (bombardir.ru). Поэтому мы открываем вакансии корреспондентов и фотографов, которым интересно попробовать свои силы на «Бомбардире», и которые готовы сделать его лучшим футбольным сайтом России.
Что от вас нужно?
1. Проживать в городе команды РФПЛ (Пермь, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Казань, Грозный, Екатеринбург, Уфа).
2. Иметь опыт работы журналистом или фотографом.
3. Подготовить свое портфолио из лучших работ, написать несколько слов о себе и отправить это все на почту jobs@bombardir.ru. В теме письма указывайте «Бомбардир. [Ваш город]».
«Бомбардир» ждет вас!

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Комментарии (353)
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Lazio-Kiev
1435783235
Возьмите Котлина натурщиком!)
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dag-anji05
1435792326
А сколько баллов в егэ нужно получить, чтоб работать в \"бомбардире\"?
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Bаrsenоga
1435809215
А долго мне ждать ответа на почту?
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Злой Гений
1435816179
Глоры Барселоны зачем вам столько клонов? На каждой ветке про Реал у всех Барсоглоров десятки лайков. Вы кайф что ли получаете лайкая друг друга ?)) И чем большую гадость написать про Реал тем бельше лайков получишь-))
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George-CFC
1435816576
название, конечно просто детсад. -Ты где работаешь? -На Бомбардире! Хотя бы голосование какое-нибудь устроили что ли...
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Bаrsenоga
1435818999
Чо купились да в этой жизни мне нечего не нужно кроме моей басирлоны некакая работа и деньги не заменят тех влечений и чуств которые я испытываю к моему лео месси поэтому я просто продолжу безвозмезно постить в интернетах свои экспертные толкавания через которые я когда то познал смысл футбольного бытия так что до встречи бомбардир.
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REDWHITE_
1435820966
навели бы порядок среди модераторов. А то целый день может висеть пост с матом, грязью и т.д.. А порой в бан отправляют, расписываясь в собственной неграмотности и не знании элементарных вещей.
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LOpp
1435821919
1. Проживать в городе команды РФПЛ (Пермь, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Казань, Грозный, Екатеринбург, Уфа). --------------------------------------------------- а если Зенит вылетит в ФНЛ, то зачем нужен корреспондент из Питера.
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CL2014
1435824993
Что за имя сайту придумали, \"бомбардир\"? -\"какой там счет?\" -\"сейчас залезу на бомбардира, проверю\" Ну вообще детское название какое-то)) еще бы 'дерево', 'бревно', 'лорд' или 'футболишкой' сайт назвали)
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CapitanFlint
1435827524
Авторы поменялись, а руководство осталось, судя по хамской манере подачи инфо. \"Что от вас нужно?\" Эт че? Кому сотрудники нужны? Вам? Вот и начинайте с того, что можете предложить соискателю, а не то, что от него требуете.
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