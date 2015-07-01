"Сандерленд" выкупил права на Коатеса у "Ливерпуля"

Английский "Сандерленд" объявил о заключениии контракта с защитником Себастьяном Коатесом, который в минувшем сезоне выступал в команде на правах аренды. Официальный сайт клуба сообщает о подписании 4-летнего контратака с футболистом.
Бывший игрок "Ливерпуля" провел 10 матчей в составе "котов" зарекомендовав себя с наилучшей стороны и был важным игроком в команде Дика Адвоката.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: ФК «Сандерленд»