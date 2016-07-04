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    Англия. Первая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Англия. Первая лига (2023/2024), 18 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Бристоль Роверс 0:2 Флитвуд
    6 февраля, вторник 22:45 Бертон Альбион Челтенхэм
    6 февраля, вторник 22:45 Эксетер Сити 2:1 Питерборо Юнайтед
    6 февраля, вторник 22:45 Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент
    30 января, вторник 22:45 Оксфорд 2:2 Портсмут
    23 января, вторник 23:00 Рединг 1:0 Дерби Каунти
    23 января, вторник 22:45 Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун
    23 января, вторник 22:45 Уиган Атлетик 1:0 Уикомб Уондерерс
    16 января, вторник 22:45 Барнсли 2:1 Карлайл Юнайтед
    18 ноября, суббота 18:00 Блэкпул 4:0 Шрусбери Таун
    18 ноября, суббота 18:00 Стивенидж 1:0 Линкольн
    Англия. Первая лига (2023/2024), 27 тур
    6 февраля, вторник 22:45 Стивенидж 0:1 Рединг
    23 января, вторник 22:45 Оксфорд 0:1 Барнсли
    6 января, суббота 18:00 Бертон Альбион 1:1 Уикомб Уондерерс
    6 января, суббота 18:00 Челтенхэм 2:1 Портсмут
    6 января, суббота 18:00 Эксетер Сити 2:1 Карлайл Юнайтед
    6 января, суббота 18:00 Порт Вейл 3:3 Чарльтон
    6 января, суббота 15:30 Флитвуд 1:3 Дерби Каунти
    Англия. Первая лига (2023/2024), 31 тур
    3 февраля, суббота 18:00 Болтон 1:1 Барнсли
    3 февраля, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:1 Линкольн
    3 февраля, суббота 18:00 Чарльтон 0:1 Дерби Каунти
    3 февраля, суббота 18:00 Челтенхэм 0:3 Уикомб Уондерерс
    3 февраля, суббота 18:00 Эксетер Сити 0:1 Бристоль Роверс
    3 февраля, суббота 18:00 Флитвуд 3:0 Порт Вейл
    3 февраля, суббота 18:00 Лейтон Ориент 3:2 Карлайл Юнайтед
    3 февраля, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 2:3 Уиган Атлетик
    3 февраля, суббота 18:00 Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун
    3 февраля, суббота 18:00 Шрусбери Таун 1:2 Кембридж Юнайтед
    3 февраля, суббота 18:00 Стивенидж 1:0 Блэкпул
    3 февраля, суббота 15:30 Оксфорд 1:1 Рединг
    Англия. Первая лига (2023/2024), 30 тур
    27 января, суббота 18:00 Барнсли 1:2 Эксетер Сити
    27 января, суббота 18:00 Блэкпул 1:1 Чарльтон
    27 января, суббота 18:00 Бристоль Роверс 3:1 Оксфорд
    27 января, суббота 18:00 Кембридж Юнайтед 0:0 Бертон Альбион
    27 января, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 1:4 Болтон
    27 января, суббота 18:00 Дерби Каунти 2:1 Челтенхэм
    27 января, суббота 18:00 Линкольн 0:0 Питерборо Юнайтед
    27 января, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун
    27 января, суббота 18:00 Порт Вейл 0:1 Портсмут
    27 января, суббота 18:00 Рединг 1:1 Лейтон Ориент
    27 января, суббота 18:00 Уиган Атлетик 2:3 Стивенидж
    27 января, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 1:2 Флитвуд
    Англия. Первая лига (2023/2024), 13 тур
    23 января, вторник 22:45 Бристоль Роверс 0:1 Эксетер Сити
    12 декабря, вторник 23:00 Рединг 1:1 Оксфорд
    2 декабря, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 0:3 Портсмут
    7 ноября, вторник 22:45 Уиган Атлетик 2:1 Питерборо Юнайтед
    14 октября, суббота 17:00 Блэкпул 3:0 Стивенидж
    14 октября, суббота 17:00 Кембридж Юнайтед 1:1 Шрусбери Таун
    14 октября, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 0:1 Лейтон Ориент
    14 октября, суббота 17:00 Дерби Каунти Чарльтон
    14 октября, суббота 17:00 Линкольн 0:1 Бертон Альбион
    Англия. Первая лига (2023/2024), 28 тур
    23 января, вторник 22:45 Болтон 1:0 Челтенхэм
    15 января, понедельник 23:00 Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион
    13 января, суббота 18:00 Барнсли 2:1 Бристоль Роверс
    13 января, суббота 18:00 Блэкпул 2:0 Эксетер Сити
    13 января, суббота 18:00 Кембридж Юнайтед 2:1 Флитвуд
    13 января, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 1:3 Оксфорд
    13 января, суббота 18:00 Чарльтон 1:2 Питерборо Юнайтед
    13 января, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 1:1 Уиган Атлетик
    13 января, суббота 18:00 Портсмут 0:3 Лейтон Ориент
    13 января, суббота 18:00 Шрусбери Таун 0:1 Стивенидж
    13 января, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 1:1 Линкольн
    Англия. Первая лига (2023/2024), 29 тур
    20 января, суббота 18:00 Бристоль Роверс 1:2 Блэкпул
    20 января, суббота 18:00 Бертон Альбион 2:0 Чарльтон
    20 января, суббота 18:00 Эксетер Сити 0:0 Кембридж Юнайтед
    20 января, суббота 18:00 Флитвуд 0:1 Портсмут
    20 января, суббота 18:00 Лейтон Ориент 1:0 Болтон
    20 января, суббота 18:00 Линкольн 0:0 Дерби Каунти
    20 января, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 2:1 Шрусбери Таун
    20 января, суббота 18:00 Порт Вейл Уикомб Уондерерс
    20 января, суббота 18:00 Стивенидж Барнсли
    20 января, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:0 Рединг
    Англия. Первая лига (2023/2024), 26 тур
    1 января, понедельник 18:00 Барнсли 1:1 Уиган Атлетик
    1 января, понедельник 18:00 Блэкпул 2:0 Линкольн
    1 января, понедельник 18:00 Болтон 1:0 Бертон Альбион
    1 января, понедельник 18:00 Кембридж Юнайтед 0:2 Лейтон Ориент
    1 января, понедельник 18:00 Карлайл Юнайтед 2:1 Порт Вейл
    1 января, понедельник 18:00 Чарльтон 1:2 Оксфорд
    1 января, понедельник 18:00 Дерби Каунти 2:3 Питерборо Юнайтед
    1 января, понедельник 18:00 Нортгемптон Таун 1:0 Челтенхэм
    1 января, понедельник 18:00 Портсмут 2:1 Стивенидж
    1 января, понедельник 18:00 Рединг 3:2 Эксетер Сити
    1 января, понедельник 18:00 Шрусбери Таун 3:1 Флитвуд
    1 января, понедельник 18:00 Уикомб Уондерерс 3:2 Бристоль Роверс
    Англия. Первая лига (2023/2024), 25 тур
    29 декабря, пятница 22:45 Бристоль Роверс 2:1 Чарльтон
    29 декабря, пятница 22:45 Бертон Альбион 1:0 Шрусбери Таун
    29 декабря, пятница 22:45 Челтенхэм 2:2 Рединг
    29 декабря, пятница 22:45 Эксетер Сити 0:0 Портсмут
    29 декабря, пятница 22:45 Флитвуд 0:2 Болтон
    29 декабря, пятница 22:45 Лейтон Ориент 0:0 Уикомб Уондерерс
    29 декабря, пятница 22:45 Линкольн 1:2 Нортгемптон Таун
    29 декабря, пятница 22:45 Оксфорд 2:3 Дерби Каунти
    29 декабря, пятница 22:45 Питерборо Юнайтед 2:2 Барнсли
    29 декабря, пятница 22:45 Порт Вейл 3:0 Блэкпул
    29 декабря, пятница 22:00 Уиган Атлетик 2:0 Карлайл Юнайтед
    Англия. Первая лига (2023/2024), 24 тур
    26 декабря, вторник 18:00 Бристоль Роверс 2:1 Портсмут
    26 декабря, вторник 18:00 Бертон Альбион 1:0 Блэкпул
    26 декабря, вторник 18:00 Челтенхэм 2:0 Шрусбери Таун
    26 декабря, вторник 18:00 Эксетер Сити 1:0 Уикомб Уондерерс
    26 декабря, вторник 18:00 Флитвуд 1:1 Карлайл Юнайтед
    26 декабря, вторник 18:00 Линкольн 0:1 Болтон
    26 декабря, вторник 18:00 Оксфорд 2:1 Кембридж Юнайтед
    26 декабря, вторник 18:00 Питерборо Юнайтед 2:2 Рединг
    26 декабря, вторник 18:00 Порт Вейл 2:3 Барнсли
    26 декабря, вторник 18:00 Стивенидж 3:0 Нортгемптон Таун
    26 декабря, вторник 18:00 Уиган Атлетик 0:1 Дерби Каунти
    26 декабря, вторник 16:00 Лейтон Ориент 1:0 Чарльтон
    Англия. Первая лига (2023/2024), 23 тур
    23 декабря, суббота 18:00 Барнсли 2:1 Стивенидж
    23 декабря, суббота 18:00 Блэкпул 3:1 Бристоль Роверс
    23 декабря, суббота 18:00 Болтон 3:2 Лейтон Ориент
    23 декабря, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 0:1 Челтенхэм
    23 декабря, суббота 18:00 Чарльтон 1:1 Бертон Альбион
    23 декабря, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 2:1 Оксфорд
    23 декабря, суббота 18:00 Портсмут 1:1 Флитвуд
    23 декабря, суббота 18:00 Рединг 2:0 Уиган Атлетик
    23 декабря, суббота 18:00 Шрусбери Таун 1:2 Питерборо Юнайтед
    23 декабря, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 1:1 Порт Вейл
    22 декабря, пятница 22:45 Кембридж Юнайтед 2:0 Эксетер Сити
    21 декабря, четверг 22:45 Дерби Каунти 3:1 Линкольн
    Англия. Первая лига (2023/2024), 22 тур
    16 декабря, суббота 18:00 Барнсли 1:1 Чарльтон
    16 декабря, суббота 18:00 Болтон 1:2 Бристоль Роверс
    16 декабря, суббота 18:00 Кембридж Юнайтед 2:1 Блэкпул
    16 декабря, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 2:2 Нортгемптон Таун
    16 декабря, суббота 18:00 Челтенхэм 1:2 Лейтон Ориент
    16 декабря, суббота 18:00 Дерби Каунти 1:1 Уикомб Уондерерс
    16 декабря, суббота 18:00 Флитвуд 0:1 Питерборо Юнайтед
    16 декабря, суббота 18:00 Линкольн 1:1 Рединг
    16 декабря, суббота 18:00 Оксфорд 3:0 Бертон Альбион
    16 декабря, суббота 18:00 Порт Вейл 3:2 Уиган Атлетик
    16 декабря, суббота 18:00 Шрусбери Таун 0:3 Портсмут
    16 декабря, суббота 18:00 Стивенидж 1:1 Эксетер Сити
    Англия. Первая лига (2023/2024), 21 тур
    11 декабря, понедельник 23:00 Портсмут 2:0 Болтон
    9 декабря, суббота 18:00 Блэкпул 3:0 Карлайл Юнайтед
    9 декабря, суббота 18:00 Бристоль Роверс 1:1 Челтенхэм
    9 декабря, суббота 18:00 Бертон Альбион 1:2 Стивенидж
    9 декабря, суббота 18:00 Чарльтон 2:2 Кембридж Юнайтед
    9 декабря, суббота 18:00 Эксетер Сити 0:1 Порт Вейл
    9 декабря, суббота 18:00 Лейтон Ориент 0:3 Дерби Каунти
    9 декабря, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 3:0 Флитвуд
    9 декабря, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 3:0 Оксфорд
    9 декабря, суббота 18:00 Рединг 1:3 Барнсли
    9 декабря, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:0 Линкольн
    9 декабря, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 0:1 Шрусбери Таун
    Англия. Первая лига (2023/2024), 20 тур
    28 ноября, вторник 23:00 Рединг 5:1 Карлайл Юнайтед
    28 ноября, вторник 22:45 Барнсли 1:0 Уикомб Уондерерс
    28 ноября, вторник 22:45 Блэкпул 1:2 Нортгемптон Таун
    28 ноября, вторник 22:45 Бристоль Роверс 1:1 Лейтон Ориент
    28 ноября, вторник 22:45 Бертон Альбион 0:2 Портсмут
    28 ноября, вторник 22:45 Кембридж Юнайтед 0:3 Линкольн
    28 ноября, вторник 22:45 Чарльтон 2:1 Челтенхэм
    28 ноября, вторник 22:45 Эксетер Сити 0:0 Шрусбери Таун
    28 ноября, вторник 22:45 Оксфорд 0:0 Болтон
    28 ноября, вторник 22:45 Порт Вейл 0:1 Дерби Каунти
    28 ноября, вторник 22:45 Стивенидж 2:2 Питерборо Юнайтед
    28 ноября, вторник 22:45 Уиган Атлетик 3:0 Флитвуд
    Англия. Первая лига (2023/2024), 19 тур
    25 ноября, суббота 18:00 Болтон 7:0 Эксетер Сити
    25 ноября, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 1:1 Чарльтон
    25 ноября, суббота 18:00 Челтенхэм 2:0 Оксфорд
    25 ноября, суббота 18:00 Дерби Каунти 2:1 Бристоль Роверс
    25 ноября, суббота 18:00 Флитвуд 0:3 Стивенидж
    25 ноября, суббота 18:00 Лейтон Ориент 1:1 Уиган Атлетик
    25 ноября, суббота 18:00 Линкольн 2:2 Барнсли
    25 ноября, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 2:0 Кембридж Юнайтед
    25 ноября, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 4:0 Бертон Альбион
    25 ноября, суббота 18:00 Портсмут 0:4 Блэкпул
    25 ноября, суббота 18:00 Шрусбери Таун 2:1 Порт Вейл
    25 ноября, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 1:2 Рединг
    Англия. Первая лига (2023/2024), 17 тур
    11 ноября, суббота 18:00 Болтон 1:0 Блэкпул
    11 ноября, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 0:1 Бристоль Роверс
    11 ноября, суббота 18:00 Челтенхэм 1:1 Уиган Атлетик
    11 ноября, суббота 18:00 Дерби Каунти 3:0 Барнсли
    11 ноября, суббота 18:00 Флитвуд 3:0 Эксетер Сити
    11 ноября, суббота 18:00 Лейтон Ориент 2:3 Оксфорд
    11 ноября, суббота 18:00 Линкольн 1:1 Порт Вейл
    11 ноября, суббота 18:00 Нортгемптон Таун 2:0 Бертон Альбион
    11 ноября, суббота 18:00 Портсмут 2:2 Чарльтон
    11 ноября, суббота 18:00 Шрусбери Таун 3:2 Рединг
    11 ноября, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 0:1 Стивенидж
    11 ноября, суббота 15:00 Питерборо Юнайтед 5:0 Кембридж Юнайтед
    Англия. Первая лига (2023/2024), 7 тур
    7 ноября, вторник 23:00 Рединг 1:1 Бристоль Роверс
    7 ноября, вторник 22:45 Шрусбери Таун 0:2 Болтон
    1 ноября, среда 22:45 Флитвуд 3:3 Блэкпул
    31 октября, вторник 22:45 Уикомб Уондерерс 0:0 Кембридж Юнайтед
    31 октября, вторник 22:45 Дерби Каунти 4:0 Нортгемптон Таун
    31 октября, вторник 22:45 Линкольн 0:2 Оксфорд
    31 октября, вторник 22:45 Уиган Атлетик 2:3 Чарльтон
    19 сентября, вторник 21:45 Барнсли 2:3 Портсмут
    19 сентября, вторник 21:45 Питерборо Юнайтед 3:0 Челтенхэм
    19 сентября, вторник 21:45 Порт Вейл 2:3 Бертон Альбион
    9 сентября, суббота 17:00 Эксетер Сити 1:2 Лейтон Ориент
    9 сентября, суббота 17:00 Стивенидж 2:2 Карлайл Юнайтед
    9 сентября, суббота 17:00 Уикомб Уондерерс Кембридж Юнайтед
    Англия. Первая лига (2023/2024), 16 тур
    28 октября, суббота 17:00 Барнсли 2:2 Флитвуд
    28 октября, суббота 17:00 Блэкпул 2:4 Питерборо Юнайтед
    28 октября, суббота 17:00 Бристоль Роверс 2:1 Нортгемптон Таун
    28 октября, суббота 17:00 Бертон Альбион 0:0 Лейтон Ориент
    28 октября, суббота 17:00 Кембридж Юнайтед 1:0 Карлайл Юнайтед
    28 октября, суббота 17:00 Чарльтон 0:2 Болтон
    28 октября, суббота 17:00 Эксетер Сити 1:1 Линкольн
    28 октября, суббота 17:00 Оксфорд 2:2 Уикомб Уондерерс
    28 октября, суббота 17:00 Порт Вейл 1:2 Челтенхэм
    28 октября, суббота 17:00 Рединг 2:3 Портсмут
    28 октября, суббота 17:00 Стивенидж 3:1 Дерби Каунти
    28 октября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 2:0 Шрусбери Таун
    Англия. Первая лига (2023/2024), 15 тур
    24 октября, вторник 22:00 Рединг 1:2 Флитвуд
    24 октября, вторник 21:45 Барнсли 3:0 Шрусбери Таун
    24 октября, вторник 21:45 Блэкпул 3:2 Челтенхэм
    24 октября, вторник 21:45 Бристоль Роверс 1:1 Стивенидж
    24 октября, вторник 21:45 Кембридж Юнайтед 0:0 Портсмут
    24 октября, вторник 21:45 Карлайл Юнайтед 2:1 Бертон Альбион
    24 октября, вторник 21:45 Дерби Каунти 2:0 Эксетер Сити
    24 октября, вторник 21:45 Линкольн 3:1 Чарльтон
    24 октября, вторник 21:45 Нортгемптон Таун 2:2 Лейтон Ориент
    24 октября, вторник 21:45 Порт Вейл 0:1 Питерборо Юнайтед
    24 октября, вторник 21:45 Уиган Атлетик 2:0 Оксфорд
    24 октября, вторник 21:45 Уикомб Уондерерс 2:4 Болтон
    Англия. Первая лига (2023/2024), 14 тур
    21 октября, суббота 17:00 Болтон 2:1 Нортгемптон Таун
    21 октября, суббота 17:00 Бертон Альбион 4:1 Бристоль Роверс
    21 октября, суббота 17:00 Чарльтон 4:0 Рединг
    21 октября, суббота 17:00 Челтенхэм 1:0 Кембридж Юнайтед
    21 октября, суббота 17:00 Эксетер Сити 0:2 Уиган Атлетик
    21 октября, суббота 17:00 Флитвуд 0:1 Линкольн
    21 октября, суббота 17:00 Лейтон Ориент 1:1 Барнсли
    21 октября, суббота 17:00 Оксфорд 1:1 Блэкпул
    21 октября, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 2:2 Уикомб Уондерерс
    21 октября, суббота 17:00 Портсмут 1:0 Карлайл Юнайтед
    21 октября, суббота 17:00 Шрусбери Таун 1:0 Дерби Каунти
    21 октября, суббота 17:00 Стивенидж 0:0 Порт Вейл
    Англия. Первая лига (2023/2024), 12 тур
    9 октября, понедельник 22:00 Бертон Альбион 2:1 Кембридж Юнайтед
    7 октября, суббота 17:00 Болтон 1:3 Карлайл Юнайтед
    7 октября, суббота 17:00 Чарльтон 2:2 Блэкпул
    7 октября, суббота 17:00 Челтенхэм 1:1 Дерби Каунти
    7 октября, суббота 17:00 Эксетер Сити 0:1 Барнсли
    7 октября, суббота 17:00 Флитвуд 1:4 Уикомб Уондерерс
    7 октября, суббота 17:00 Лейтон Ориент 2:1 Рединг
    7 октября, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 2:0 Линкольн
    7 октября, суббота 17:00 Портсмут 2:0 Порт Вейл
    7 октября, суббота 17:00 Шрусбери Таун 1:0 Нортгемптон Таун
    7 октября, суббота 17:00 Стивенидж 1:0 Уиган Атлетик
    7 октября, суббота 14:30 Оксфорд 2:1 Бристоль Роверс
    Англия. Первая лига (2023/2024), 11 тур
    3 октября, вторник 21:45 Блэкпул 1:3 Дерби Каунти
    3 октября, вторник 21:45 Болтон 3:2 Стивенидж
    3 октября, вторник 21:45 Бристоль Роверс 3:0 Порт Вейл
    3 октября, вторник 21:45 Бертон Альбион 2:1 Уиган Атлетик
    3 октября, вторник 21:45 Кембридж Юнайтед 0:4 Барнсли
    3 октября, вторник 21:45 Карлайл Юнайтед 1:1 Питерборо Юнайтед
    3 октября, вторник 21:45 Чарльтон 4:1 Эксетер Сити
    3 октября, вторник 21:45 Челтенхэм 0:2 Флитвуд
    3 октября, вторник 21:45 Лейтон Ориент 1:0 Линкольн
    3 октября, вторник 21:45 Нортгемптон Таун 3:1 Рединг
    3 октября, вторник 21:45 Оксфорд 3:0 Шрусбери Таун
    3 октября, вторник 21:45 Портсмут 2:1 Уикомб Уондерерс
    Англия. Первая лига (2023/2024), 10 тур
    30 сентября, суббота 17:00 Стивенидж 1:3 Оксфорд
    30 сентября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 1:2 Портсмут
    30 сентября, суббота 17:00 Уикомб Уондерерс 2:0 Карлайл Юнайтед
    30 сентября, суббота 17:00 Барнсли 0:1 Блэкпул
    30 сентября, суббота 17:00 Дерби Каунти 0:0 Кембридж Юнайтед
    30 сентября, суббота 17:00 Эксетер Сити 0:2 Нортгемптон Таун
    30 сентября, суббота 17:00 Флитвуд 1:0 Лейтон Ориент
    30 сентября, суббота 17:00 Линкольн 2:0 Челтенхэм
    30 сентября, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 2:0 Бристоль Роверс
    30 сентября, суббота 17:00 Порт Вейл 0:1 Болтон
    30 сентября, суббота 17:00 Рединг 0:0 Бертон Альбион
    30 сентября, суббота 17:00 Шрусбери Таун 0:0 Чарльтон
    Англия. Первая лига (2023/2024), 9 тур
    23 сентября, суббота 17:00 Блэкпул 4:1 Рединг
    23 сентября, суббота 17:00 Болтон 1:1 Питерборо Юнайтед
    23 сентября, суббота 17:00 Бристоль Роверс 4:1 Уиган Атлетик
    23 сентября, суббота 17:00 Бертон Альбион 1:1 Флитвуд
    23 сентября, суббота 17:00 Кембридж Юнайтед 1:1 Порт Вейл
    23 сентября, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 0:2 Дерби Каунти
    23 сентября, суббота 17:00 Чарльтон 3:1 Уикомб Уондерерс
    23 сентября, суббота 17:00 Челтенхэм 0:3 Стивенидж
    23 сентября, суббота 17:00 Лейтон Ориент 1:0 Шрусбери Таун
    23 сентября, суббота 17:00 Нортгемптон Таун 1:2 Барнсли
    23 сентября, суббота 17:00 Оксфорд 3:0 Эксетер Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Портсмут 2:1 Линкольн
    Англия. Первая лига (2023/2024), 8 тур
    16 сентября, суббота 17:00 Барнсли 2:0 Бертон Альбион
    16 сентября, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:1 Портсмут
    16 сентября, суббота 17:00 Эксетер Сити 1:0 Челтенхэм
    16 сентября, суббота 17:00 Флитвуд 0:3 Оксфорд
    16 сентября, суббота 17:00 Линкольн 1:1 Карлайл Юнайтед
    16 сентября, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 1:1 Лейтон Ориент
    16 сентября, суббота 17:00 Порт Вейл 1:0 Нортгемптон Таун
    16 сентября, суббота 17:00 Рединг 2:1 Болтон
    16 сентября, суббота 17:00 Шрусбери Таун 0:2 Бристоль Роверс
    16 сентября, суббота 17:00 Стивенидж 1:1 Чарльтон
    16 сентября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 2:1 Кембридж Юнайтед
    16 сентября, суббота 17:00 Уикомб Уондерерс 2:0 Блэкпул
    Англия. Первая лига (2023/2024), 6 тур
    4 сентября, понедельник 22:00 Кембридж Юнайтед 1:0 Рединг
    2 сентября, суббота 17:00 Блэкпул 2:1 Уиган Атлетик
    2 сентября, суббота 17:00 Болтон 2:1 Дерби Каунти
    2 сентября, суббота 17:00 Бристоль Роверс 1:1 Линкольн
    2 сентября, суббота 17:00 Бертон Альбион 0:1 Эксетер Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 2:0 Шрусбери Таун
    2 сентября, суббота 17:00 Чарльтон 2:1 Флитвуд
    2 сентября, суббота 17:00 Челтенхэм 0:2 Барнсли
    2 сентября, суббота 17:00 Лейтон Ориент 0:3 Стивенидж
    2 сентября, суббота 17:00 Нортгемптон Таун 0:1 Уикомб Уондерерс
    2 сентября, суббота 17:00 Оксфорд 1:2 Порт Вейл
    2 сентября, суббота 17:00 Портсмут 3:1 Питерборо Юнайтед
    Англия. Первая лига (2023/2024), 5 тур
    26 августа, суббота 17:00 Бристоль Роверс 1:2 Уикомб Уондерерс
    26 августа, суббота 17:00 Бертон Альбион 1:1 Болтон
    26 августа, суббота 17:00 Челтенхэм 0:1 Нортгемптон Таун
    26 августа, суббота 17:00 Эксетер Сити 2:1 Рединг
    26 августа, суббота 17:00 Флитвуд 0:1 Шрусбери Таун
    26 августа, суббота 17:00 Лейтон Ориент 2:0 Кембридж Юнайтед
    26 августа, суббота 17:00 Линкольн 3:0 Блэкпул
    26 августа, суббота 17:00 Оксфорд 2:1 Чарльтон
    26 августа, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 2:4 Дерби Каунти
    26 августа, суббота 17:00 Порт Вейл 1:0 Карлайл Юнайтед
    26 августа, суббота 17:00 Стивенидж 0:0 Портсмут
    26 августа, суббота 17:00 Уиган Атлетик 0:2 Барнсли
    Англия. Первая лига (2023/2024), 4 тур
    19 августа, суббота 17:00 Барнсли 1:3 Оксфорд
    19 августа, суббота 17:00 Блэкпул 0:0 Лейтон Ориент
    19 августа, суббота 17:00 Кембридж Юнайтед 2:0 Бристоль Роверс
    19 августа, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 0:2 Эксетер Сити
    19 августа, суббота 17:00 Чарльтон 2:3 Порт Вейл
    19 августа, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:0 Флитвуд
    19 августа, суббота 17:00 Нортгемптон Таун 1:0 Питерборо Юнайтед
    19 августа, суббота 17:00 Портсмут 0:0 Челтенхэм
    19 августа, суббота 17:00 Рединг 2:0 Стивенидж
    19 августа, суббота 17:00 Шрусбери Таун 0:1 Линкольн
    19 августа, суббота 17:00 Уикомб Уондерерс 0:0 Бертон Альбион
    19 августа, суббота 14:30 Болтон 0:4 Уиган Атлетик
    Англия. Первая лига (2023/2024), 3 тур
    15 августа, вторник 22:00 Портсмут 1:0 Эксетер Сити
    15 августа, вторник 22:00 Рединг 1:0 Челтенхэм
    15 августа, вторник 21:45 Барнсли 1:3 Питерборо Юнайтед
    15 августа, вторник 21:45 Блэкпул 0:0 Порт Вейл
    15 августа, вторник 21:45 Болтон 3:1 Флитвуд
    15 августа, вторник 21:45 Кембридж Юнайтед 1:2 Стивенидж
    15 августа, вторник 21:45 Карлайл Юнайтед 1:1 Уиган Атлетик
    15 августа, вторник 21:45 Чарльтон 1:2 Бристоль Роверс
    15 августа, вторник 21:45 Дерби Каунти 1:2 Оксфорд
    15 августа, вторник 21:45 Нортгемптон Таун 2:2 Линкольн
    15 августа, вторник 21:45 Шрусбери Таун 2:1 Бертон Альбион
    15 августа, вторник 21:45 Уикомб Уондерерс 3:2 Лейтон Ориент
    Англия. Первая лига (2023/2024), 2 тур
    12 августа, суббота 17:00 Бристоль Роверс 1:1 Барнсли
    12 августа, суббота 17:00 Бертон Альбион 0:3 Дерби Каунти
    12 августа, суббота 17:00 Челтенхэм 0:3 Болтон
    12 августа, суббота 17:00 Эксетер Сити 0:0 Блэкпул
    12 августа, суббота 17:00 Флитвуд 0:2 Кембридж Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Лейтон Ориент 0:4 Портсмут
    12 августа, суббота 17:00 Линкольн 3:0 Уикомб Уондерерс
    12 августа, суббота 17:00 Оксфорд 1:0 Карлайл Юнайтед
    12 августа, суббота 17:00 Питерборо Юнайтед 1:0 Чарльтон
    12 августа, суббота 17:00 Порт Вейл 1:0 Рединг
    12 августа, суббота 17:00 Стивенидж 2:0 Шрусбери Таун
    12 августа, суббота 17:00 Уиган Атлетик 2:1 Нортгемптон Таун
    Англия. Первая лига (2023/2024), 1 тур
    5 августа, суббота 17:00 Барнсли 7:0 Порт Вейл
    5 августа, суббота 17:00 Блэкпул 2:0 Бертон Альбион
    5 августа, суббота 17:00 Болтон 3:0 Линкольн
    5 августа, суббота 17:00 Кембридж Юнайтед 2:0 Оксфорд
    5 августа, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 1:1 Флитвуд
    5 августа, суббота 17:00 Чарльтон 1:0 Лейтон Ориент
    5 августа, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:2 Уиган Атлетик
    5 августа, суббота 17:00 Нортгемптон Таун 0:1 Стивенидж
    5 августа, суббота 17:00 Портсмут 1:1 Бристоль Роверс
    5 августа, суббота 17:00 Рединг 0:1 Питерборо Юнайтед
    5 августа, суббота 17:00 Шрусбери Таун 1:0 Челтенхэм
    5 августа, суббота 17:00 Уикомб Уондерерс 0:3 Эксетер Сити
    ...Нет завершенных матчей
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