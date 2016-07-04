Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Первая лига (2023/2024), 18 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Бристоль Роверс
|0:2
|Флитвуд
|6 февраля, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|Челтенхэм
|6 февраля, вторник
|22:45
|Эксетер Сити
|2:1
|Питерборо Юнайтед
|6 февраля, вторник
|22:45
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|30 января, вторник
|22:45
|Оксфорд
|2:2
|Портсмут
|23 января, вторник
|23:00
|Рединг
|1:0
|Дерби Каунти
|23 января, вторник
|22:45
|Чарльтон
|2:3
|Нортгемптон Таун
|23 января, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|1:0
|Уикомб Уондерерс
|16 января, вторник
|22:45
|Барнсли
|2:1
|Карлайл Юнайтед
|18 ноября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|4:0
|Шрусбери Таун
|18 ноября, суббота
|18:00
|Стивенидж
|1:0
|Линкольн
Англия. Первая лига (2023/2024), 27 тур
|6 февраля, вторник
|22:45
|Стивенидж
|0:1
|Рединг
|23 января, вторник
|22:45
|Оксфорд
|0:1
|Барнсли
|6 января, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|1:1
|Уикомб Уондерерс
|6 января, суббота
|18:00
|Челтенхэм
|2:1
|Портсмут
|6 января, суббота
|18:00
|Эксетер Сити
|2:1
|Карлайл Юнайтед
|6 января, суббота
|18:00
|Порт Вейл
|3:3
|Чарльтон
|6 января, суббота
|15:30
|Флитвуд
|1:3
|Дерби Каунти
Англия. Первая лига (2023/2024), 31 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Болтон
|1:1
|Барнсли
|3 февраля, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|3 февраля, суббота
|18:00
|Чарльтон
|0:1
|Дерби Каунти
|3 февраля, суббота
|18:00
|Челтенхэм
|0:3
|Уикомб Уондерерс
|3 февраля, суббота
|18:00
|Эксетер Сити
|0:1
|Бристоль Роверс
|3 февраля, суббота
|18:00
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|3 февраля, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|3:2
|Карлайл Юнайтед
|3 февраля, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|2:3
|Уиган Атлетик
|3 февраля, суббота
|18:00
|Портсмут
|4:1
|Нортгемптон Таун
|3 февраля, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|1:2
|Кембридж Юнайтед
|3 февраля, суббота
|18:00
|Стивенидж
|1:0
|Блэкпул
|3 февраля, суббота
|15:30
|Оксфорд
|1:1
|Рединг
Англия. Первая лига (2023/2024), 30 тур
|27 января, суббота
|18:00
|Барнсли
|1:2
|Эксетер Сити
|27 января, суббота
|18:00
|Блэкпул
|1:1
|Чарльтон
|27 января, суббота
|18:00
|Бристоль Роверс
|3:1
|Оксфорд
|27 января, суббота
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Бертон Альбион
|27 января, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|1:4
|Болтон
|27 января, суббота
|18:00
|Дерби Каунти
|2:1
|Челтенхэм
|27 января, суббота
|18:00
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|27 января, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|0:2
|Шрусбери Таун
|27 января, суббота
|18:00
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|27 января, суббота
|18:00
|Рединг
|1:1
|Лейтон Ориент
|27 января, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|2:3
|Стивенидж
|27 января, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|1:2
|Флитвуд
Англия. Первая лига (2023/2024), 13 тур
|23 января, вторник
|22:45
|Бристоль Роверс
|0:1
|Эксетер Сити
|12 декабря, вторник
|23:00
|Рединг
|1:1
|Оксфорд
|2 декабря, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|0:3
|Портсмут
|7 ноября, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|2:1
|Питерборо Юнайтед
|14 октября, суббота
|17:00
|Блэкпул
|3:0
|Стивенидж
|14 октября, суббота
|17:00
|Кембридж Юнайтед
|1:1
|Шрусбери Таун
|14 октября, суббота
|17:00
|Карлайл Юнайтед
|0:1
|Лейтон Ориент
|14 октября, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|Чарльтон
|14 октября, суббота
|17:00
|Линкольн
|0:1
|Бертон Альбион
Англия. Первая лига (2023/2024), 28 тур
|23 января, вторник
|22:45
|Болтон
|1:0
|Челтенхэм
|15 января, понедельник
|23:00
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|13 января, суббота
|18:00
|Барнсли
|2:1
|Бристоль Роверс
|13 января, суббота
|18:00
|Блэкпул
|2:0
|Эксетер Сити
|13 января, суббота
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|2:1
|Флитвуд
|13 января, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|1:3
|Оксфорд
|13 января, суббота
|18:00
|Чарльтон
|1:2
|Питерборо Юнайтед
|13 января, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Уиган Атлетик
|13 января, суббота
|18:00
|Портсмут
|0:3
|Лейтон Ориент
|13 января, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|0:1
|Стивенидж
|13 января, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|1:1
|Линкольн
Англия. Первая лига (2023/2024), 29 тур
|20 января, суббота
|18:00
|Бристоль Роверс
|1:2
|Блэкпул
|20 января, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|20 января, суббота
|18:00
|Эксетер Сити
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|20 января, суббота
|18:00
|Флитвуд
|0:1
|Портсмут
|20 января, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|20 января, суббота
|18:00
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|20 января, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|2:1
|Шрусбери Таун
|20 января, суббота
|18:00
|Порт Вейл
|Уикомб Уондерерс
|20 января, суббота
|18:00
|Стивенидж
|Барнсли
|20 января, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:0
|Рединг
Англия. Первая лига (2023/2024), 26 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Барнсли
|1:1
|Уиган Атлетик
|1 января, понедельник
|18:00
|Блэкпул
|2:0
|Линкольн
|1 января, понедельник
|18:00
|Болтон
|1:0
|Бертон Альбион
|1 января, понедельник
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|0:2
|Лейтон Ориент
|1 января, понедельник
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|2:1
|Порт Вейл
|1 января, понедельник
|18:00
|Чарльтон
|1:2
|Оксфорд
|1 января, понедельник
|18:00
|Дерби Каунти
|2:3
|Питерборо Юнайтед
|1 января, понедельник
|18:00
|Нортгемптон Таун
|1:0
|Челтенхэм
|1 января, понедельник
|18:00
|Портсмут
|2:1
|Стивенидж
|1 января, понедельник
|18:00
|Рединг
|3:2
|Эксетер Сити
|1 января, понедельник
|18:00
|Шрусбери Таун
|3:1
|Флитвуд
|1 января, понедельник
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|3:2
|Бристоль Роверс
Англия. Первая лига (2023/2024), 25 тур
|29 декабря, пятница
|22:45
|Бристоль Роверс
|2:1
|Чарльтон
|29 декабря, пятница
|22:45
|Бертон Альбион
|1:0
|Шрусбери Таун
|29 декабря, пятница
|22:45
|Челтенхэм
|2:2
|Рединг
|29 декабря, пятница
|22:45
|Эксетер Сити
|0:0
|Портсмут
|29 декабря, пятница
|22:45
|Флитвуд
|0:2
|Болтон
|29 декабря, пятница
|22:45
|Лейтон Ориент
|0:0
|Уикомб Уондерерс
|29 декабря, пятница
|22:45
|Линкольн
|1:2
|Нортгемптон Таун
|29 декабря, пятница
|22:45
|Оксфорд
|2:3
|Дерби Каунти
|29 декабря, пятница
|22:45
|Питерборо Юнайтед
|2:2
|Барнсли
|29 декабря, пятница
|22:45
|Порт Вейл
|3:0
|Блэкпул
|29 декабря, пятница
|22:00
|Уиган Атлетик
|2:0
|Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига (2023/2024), 24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Бристоль Роверс
|2:1
|Портсмут
|26 декабря, вторник
|18:00
|Бертон Альбион
|1:0
|Блэкпул
|26 декабря, вторник
|18:00
|Челтенхэм
|2:0
|Шрусбери Таун
|26 декабря, вторник
|18:00
|Эксетер Сити
|1:0
|Уикомб Уондерерс
|26 декабря, вторник
|18:00
|Флитвуд
|1:1
|Карлайл Юнайтед
|26 декабря, вторник
|18:00
|Линкольн
|0:1
|Болтон
|26 декабря, вторник
|18:00
|Оксфорд
|2:1
|Кембридж Юнайтед
|26 декабря, вторник
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|2:2
|Рединг
|26 декабря, вторник
|18:00
|Порт Вейл
|2:3
|Барнсли
|26 декабря, вторник
|18:00
|Стивенидж
|3:0
|Нортгемптон Таун
|26 декабря, вторник
|18:00
|Уиган Атлетик
|0:1
|Дерби Каунти
|26 декабря, вторник
|16:00
|Лейтон Ориент
|1:0
|Чарльтон
Англия. Первая лига (2023/2024), 23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Барнсли
|2:1
|Стивенидж
|23 декабря, суббота
|18:00
|Блэкпул
|3:1
|Бристоль Роверс
|23 декабря, суббота
|18:00
|Болтон
|3:2
|Лейтон Ориент
|23 декабря, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|0:1
|Челтенхэм
|23 декабря, суббота
|18:00
|Чарльтон
|1:1
|Бертон Альбион
|23 декабря, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|2:1
|Оксфорд
|23 декабря, суббота
|18:00
|Портсмут
|1:1
|Флитвуд
|23 декабря, суббота
|18:00
|Рединг
|2:0
|Уиган Атлетик
|23 декабря, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|1:2
|Питерборо Юнайтед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|1:1
|Порт Вейл
|22 декабря, пятница
|22:45
|Кембридж Юнайтед
|2:0
|Эксетер Сити
|21 декабря, четверг
|22:45
|Дерби Каунти
|3:1
|Линкольн
Англия. Первая лига (2023/2024), 22 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Барнсли
|1:1
|Чарльтон
|16 декабря, суббота
|18:00
|Болтон
|1:2
|Бристоль Роверс
|16 декабря, суббота
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|2:1
|Блэкпул
|16 декабря, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|2:2
|Нортгемптон Таун
|16 декабря, суббота
|18:00
|Челтенхэм
|1:2
|Лейтон Ориент
|16 декабря, суббота
|18:00
|Дерби Каунти
|1:1
|Уикомб Уондерерс
|16 декабря, суббота
|18:00
|Флитвуд
|0:1
|Питерборо Юнайтед
|16 декабря, суббота
|18:00
|Линкольн
|1:1
|Рединг
|16 декабря, суббота
|18:00
|Оксфорд
|3:0
|Бертон Альбион
|16 декабря, суббота
|18:00
|Порт Вейл
|3:2
|Уиган Атлетик
|16 декабря, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|0:3
|Портсмут
|16 декабря, суббота
|18:00
|Стивенидж
|1:1
|Эксетер Сити
Англия. Первая лига (2023/2024), 21 тур
|11 декабря, понедельник
|23:00
|Портсмут
|2:0
|Болтон
|9 декабря, суббота
|18:00
|Блэкпул
|3:0
|Карлайл Юнайтед
|9 декабря, суббота
|18:00
|Бристоль Роверс
|1:1
|Челтенхэм
|9 декабря, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|1:2
|Стивенидж
|9 декабря, суббота
|18:00
|Чарльтон
|2:2
|Кембридж Юнайтед
|9 декабря, суббота
|18:00
|Эксетер Сити
|0:1
|Порт Вейл
|9 декабря, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|0:3
|Дерби Каунти
|9 декабря, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|3:0
|Флитвуд
|9 декабря, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|3:0
|Оксфорд
|9 декабря, суббота
|18:00
|Рединг
|1:3
|Барнсли
|9 декабря, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|0:0
|Линкольн
|9 декабря, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|0:1
|Шрусбери Таун
Англия. Первая лига (2023/2024), 20 тур
|28 ноября, вторник
|23:00
|Рединг
|5:1
|Карлайл Юнайтед
|28 ноября, вторник
|22:45
|Барнсли
|1:0
|Уикомб Уондерерс
|28 ноября, вторник
|22:45
|Блэкпул
|1:2
|Нортгемптон Таун
|28 ноября, вторник
|22:45
|Бристоль Роверс
|1:1
|Лейтон Ориент
|28 ноября, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|0:2
|Портсмут
|28 ноября, вторник
|22:45
|Кембридж Юнайтед
|0:3
|Линкольн
|28 ноября, вторник
|22:45
|Чарльтон
|2:1
|Челтенхэм
|28 ноября, вторник
|22:45
|Эксетер Сити
|0:0
|Шрусбери Таун
|28 ноября, вторник
|22:45
|Оксфорд
|0:0
|Болтон
|28 ноября, вторник
|22:45
|Порт Вейл
|0:1
|Дерби Каунти
|28 ноября, вторник
|22:45
|Стивенидж
|2:2
|Питерборо Юнайтед
|28 ноября, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|3:0
|Флитвуд
Англия. Первая лига (2023/2024), 19 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Болтон
|7:0
|Эксетер Сити
|25 ноября, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|1:1
|Чарльтон
|25 ноября, суббота
|18:00
|Челтенхэм
|2:0
|Оксфорд
|25 ноября, суббота
|18:00
|Дерби Каунти
|2:1
|Бристоль Роверс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Флитвуд
|0:3
|Стивенидж
|25 ноября, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|1:1
|Уиган Атлетик
|25 ноября, суббота
|18:00
|Линкольн
|2:2
|Барнсли
|25 ноября, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|2:0
|Кембридж Юнайтед
|25 ноября, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|4:0
|Бертон Альбион
|25 ноября, суббота
|18:00
|Портсмут
|0:4
|Блэкпул
|25 ноября, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|2:1
|Порт Вейл
|25 ноября, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|1:2
|Рединг
Англия. Первая лига (2023/2024), 17 тур
|11 ноября, суббота
|18:00
|Болтон
|1:0
|Блэкпул
|11 ноября, суббота
|18:00
|Карлайл Юнайтед
|0:1
|Бристоль Роверс
|11 ноября, суббота
|18:00
|Челтенхэм
|1:1
|Уиган Атлетик
|11 ноября, суббота
|18:00
|Дерби Каунти
|3:0
|Барнсли
|11 ноября, суббота
|18:00
|Флитвуд
|3:0
|Эксетер Сити
|11 ноября, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|2:3
|Оксфорд
|11 ноября, суббота
|18:00
|Линкольн
|1:1
|Порт Вейл
|11 ноября, суббота
|18:00
|Нортгемптон Таун
|2:0
|Бертон Альбион
|11 ноября, суббота
|18:00
|Портсмут
|2:2
|Чарльтон
|11 ноября, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|3:2
|Рединг
|11 ноября, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|0:1
|Стивенидж
|11 ноября, суббота
|15:00
|Питерборо Юнайтед
|5:0
|Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига (2023/2024), 7 тур
|7 ноября, вторник
|23:00
|Рединг
|1:1
|Бристоль Роверс
|7 ноября, вторник
|22:45
|Шрусбери Таун
|0:2
|Болтон
|1 ноября, среда
|22:45
|Флитвуд
|3:3
|Блэкпул
|31 октября, вторник
|22:45
|Уикомб Уондерерс
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|31 октября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|4:0
|Нортгемптон Таун
|31 октября, вторник
|22:45
|Линкольн
|0:2
|Оксфорд
|31 октября, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|2:3
|Чарльтон
|19 сентября, вторник
|21:45
|Барнсли
|2:3
|Портсмут
|19 сентября, вторник
|21:45
|Питерборо Юнайтед
|3:0
|Челтенхэм
|19 сентября, вторник
|21:45
|Порт Вейл
|2:3
|Бертон Альбион
|9 сентября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|1:2
|Лейтон Ориент
|9 сентября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|2:2
|Карлайл Юнайтед
|9 сентября, суббота
|17:00
|Уикомб Уондерерс
|Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига (2023/2024), 16 тур
|28 октября, суббота
|17:00
|Барнсли
|2:2
|Флитвуд
|28 октября, суббота
|17:00
|Блэкпул
|2:4
|Питерборо Юнайтед
|28 октября, суббота
|17:00
|Бристоль Роверс
|2:1
|Нортгемптон Таун
|28 октября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|0:0
|Лейтон Ориент
|28 октября, суббота
|17:00
|Кембридж Юнайтед
|1:0
|Карлайл Юнайтед
|28 октября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|0:2
|Болтон
|28 октября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|1:1
|Линкольн
|28 октября, суббота
|17:00
|Оксфорд
|2:2
|Уикомб Уондерерс
|28 октября, суббота
|17:00
|Порт Вейл
|1:2
|Челтенхэм
|28 октября, суббота
|17:00
|Рединг
|2:3
|Портсмут
|28 октября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|3:1
|Дерби Каунти
|28 октября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|2:0
|Шрусбери Таун
Англия. Первая лига (2023/2024), 15 тур
|24 октября, вторник
|22:00
|Рединг
|1:2
|Флитвуд
|24 октября, вторник
|21:45
|Барнсли
|3:0
|Шрусбери Таун
|24 октября, вторник
|21:45
|Блэкпул
|3:2
|Челтенхэм
|24 октября, вторник
|21:45
|Бристоль Роверс
|1:1
|Стивенидж
|24 октября, вторник
|21:45
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Портсмут
|24 октября, вторник
|21:45
|Карлайл Юнайтед
|2:1
|Бертон Альбион
|24 октября, вторник
|21:45
|Дерби Каунти
|2:0
|Эксетер Сити
|24 октября, вторник
|21:45
|Линкольн
|3:1
|Чарльтон
|24 октября, вторник
|21:45
|Нортгемптон Таун
|2:2
|Лейтон Ориент
|24 октября, вторник
|21:45
|Порт Вейл
|0:1
|Питерборо Юнайтед
|24 октября, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|2:0
|Оксфорд
|24 октября, вторник
|21:45
|Уикомб Уондерерс
|2:4
|Болтон
Англия. Первая лига (2023/2024), 14 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Болтон
|2:1
|Нортгемптон Таун
|21 октября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|4:1
|Бристоль Роверс
|21 октября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|4:0
|Рединг
|21 октября, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|1:0
|Кембридж Юнайтед
|21 октября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|0:2
|Уиган Атлетик
|21 октября, суббота
|17:00
|Флитвуд
|0:1
|Линкольн
|21 октября, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|1:1
|Барнсли
|21 октября, суббота
|17:00
|Оксфорд
|1:1
|Блэкпул
|21 октября, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|2:2
|Уикомб Уондерерс
|21 октября, суббота
|17:00
|Портсмут
|1:0
|Карлайл Юнайтед
|21 октября, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|1:0
|Дерби Каунти
|21 октября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|0:0
|Порт Вейл
Англия. Первая лига (2023/2024), 12 тур
|9 октября, понедельник
|22:00
|Бертон Альбион
|2:1
|Кембридж Юнайтед
|7 октября, суббота
|17:00
|Болтон
|1:3
|Карлайл Юнайтед
|7 октября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|2:2
|Блэкпул
|7 октября, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|1:1
|Дерби Каунти
|7 октября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|0:1
|Барнсли
|7 октября, суббота
|17:00
|Флитвуд
|1:4
|Уикомб Уондерерс
|7 октября, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|2:1
|Рединг
|7 октября, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|2:0
|Линкольн
|7 октября, суббота
|17:00
|Портсмут
|2:0
|Порт Вейл
|7 октября, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|1:0
|Нортгемптон Таун
|7 октября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|1:0
|Уиган Атлетик
|7 октября, суббота
|14:30
|Оксфорд
|2:1
|Бристоль Роверс
Англия. Первая лига (2023/2024), 11 тур
|3 октября, вторник
|21:45
|Блэкпул
|1:3
|Дерби Каунти
|3 октября, вторник
|21:45
|Болтон
|3:2
|Стивенидж
|3 октября, вторник
|21:45
|Бристоль Роверс
|3:0
|Порт Вейл
|3 октября, вторник
|21:45
|Бертон Альбион
|2:1
|Уиган Атлетик
|3 октября, вторник
|21:45
|Кембридж Юнайтед
|0:4
|Барнсли
|3 октября, вторник
|21:45
|Карлайл Юнайтед
|1:1
|Питерборо Юнайтед
|3 октября, вторник
|21:45
|Чарльтон
|4:1
|Эксетер Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Челтенхэм
|0:2
|Флитвуд
|3 октября, вторник
|21:45
|Лейтон Ориент
|1:0
|Линкольн
|3 октября, вторник
|21:45
|Нортгемптон Таун
|3:1
|Рединг
|3 октября, вторник
|21:45
|Оксфорд
|3:0
|Шрусбери Таун
|3 октября, вторник
|21:45
|Портсмут
|2:1
|Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига (2023/2024), 10 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|1:3
|Оксфорд
|30 сентября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|1:2
|Портсмут
|30 сентября, суббота
|17:00
|Уикомб Уондерерс
|2:0
|Карлайл Юнайтед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Барнсли
|0:1
|Блэкпул
|30 сентября, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|0:2
|Нортгемптон Таун
|30 сентября, суббота
|17:00
|Флитвуд
|1:0
|Лейтон Ориент
|30 сентября, суббота
|17:00
|Линкольн
|2:0
|Челтенхэм
|30 сентября, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|2:0
|Бристоль Роверс
|30 сентября, суббота
|17:00
|Порт Вейл
|0:1
|Болтон
|30 сентября, суббота
|17:00
|Рединг
|0:0
|Бертон Альбион
|30 сентября, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|0:0
|Чарльтон
Англия. Первая лига (2023/2024), 9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Блэкпул
|4:1
|Рединг
|23 сентября, суббота
|17:00
|Болтон
|1:1
|Питерборо Юнайтед
|23 сентября, суббота
|17:00
|Бристоль Роверс
|4:1
|Уиган Атлетик
|23 сентября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|1:1
|Флитвуд
|23 сентября, суббота
|17:00
|Кембридж Юнайтед
|1:1
|Порт Вейл
|23 сентября, суббота
|17:00
|Карлайл Юнайтед
|0:2
|Дерби Каунти
|23 сентября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|3:1
|Уикомб Уондерерс
|23 сентября, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|0:3
|Стивенидж
|23 сентября, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|1:0
|Шрусбери Таун
|23 сентября, суббота
|17:00
|Нортгемптон Таун
|1:2
|Барнсли
|23 сентября, суббота
|17:00
|Оксфорд
|3:0
|Эксетер Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Портсмут
|2:1
|Линкольн
Англия. Первая лига (2023/2024), 8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Барнсли
|2:0
|Бертон Альбион
|16 сентября, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|1:1
|Портсмут
|16 сентября, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|1:0
|Челтенхэм
|16 сентября, суббота
|17:00
|Флитвуд
|0:3
|Оксфорд
|16 сентября, суббота
|17:00
|Линкольн
|1:1
|Карлайл Юнайтед
|16 сентября, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|1:1
|Лейтон Ориент
|16 сентября, суббота
|17:00
|Порт Вейл
|1:0
|Нортгемптон Таун
|16 сентября, суббота
|17:00
|Рединг
|2:1
|Болтон
|16 сентября, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|0:2
|Бристоль Роверс
|16 сентября, суббота
|17:00
|Стивенидж
|1:1
|Чарльтон
|16 сентября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|2:1
|Кембридж Юнайтед
|16 сентября, суббота
|17:00
|Уикомб Уондерерс
|2:0
|Блэкпул
Англия. Первая лига (2023/2024), 6 тур
|4 сентября, понедельник
|22:00
|Кембридж Юнайтед
|1:0
|Рединг
|2 сентября, суббота
|17:00
|Блэкпул
|2:1
|Уиган Атлетик
|2 сентября, суббота
|17:00
|Болтон
|2:1
|Дерби Каунти
|2 сентября, суббота
|17:00
|Бристоль Роверс
|1:1
|Линкольн
|2 сентября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|0:1
|Эксетер Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Карлайл Юнайтед
|2:0
|Шрусбери Таун
|2 сентября, суббота
|17:00
|Чарльтон
|2:1
|Флитвуд
|2 сентября, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|0:2
|Барнсли
|2 сентября, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|0:3
|Стивенидж
|2 сентября, суббота
|17:00
|Нортгемптон Таун
|0:1
|Уикомб Уондерерс
|2 сентября, суббота
|17:00
|Оксфорд
|1:2
|Порт Вейл
|2 сентября, суббота
|17:00
|Портсмут
|3:1
|Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига (2023/2024), 5 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Бристоль Роверс
|1:2
|Уикомб Уондерерс
|26 августа, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|1:1
|Болтон
|26 августа, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|0:1
|Нортгемптон Таун
|26 августа, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|2:1
|Рединг
|26 августа, суббота
|17:00
|Флитвуд
|0:1
|Шрусбери Таун
|26 августа, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|2:0
|Кембридж Юнайтед
|26 августа, суббота
|17:00
|Линкольн
|3:0
|Блэкпул
|26 августа, суббота
|17:00
|Оксфорд
|2:1
|Чарльтон
|26 августа, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|2:4
|Дерби Каунти
|26 августа, суббота
|17:00
|Порт Вейл
|1:0
|Карлайл Юнайтед
|26 августа, суббота
|17:00
|Стивенидж
|0:0
|Портсмут
|26 августа, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|0:2
|Барнсли
Англия. Первая лига (2023/2024), 4 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Барнсли
|1:3
|Оксфорд
|19 августа, суббота
|17:00
|Блэкпул
|0:0
|Лейтон Ориент
|19 августа, суббота
|17:00
|Кембридж Юнайтед
|2:0
|Бристоль Роверс
|19 августа, суббота
|17:00
|Карлайл Юнайтед
|0:2
|Эксетер Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Чарльтон
|2:3
|Порт Вейл
|19 августа, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|1:0
|Флитвуд
|19 августа, суббота
|17:00
|Нортгемптон Таун
|1:0
|Питерборо Юнайтед
|19 августа, суббота
|17:00
|Портсмут
|0:0
|Челтенхэм
|19 августа, суббота
|17:00
|Рединг
|2:0
|Стивенидж
|19 августа, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|0:1
|Линкольн
|19 августа, суббота
|17:00
|Уикомб Уондерерс
|0:0
|Бертон Альбион
|19 августа, суббота
|14:30
|Болтон
|0:4
|Уиган Атлетик
Англия. Первая лига (2023/2024), 3 тур
|15 августа, вторник
|22:00
|Портсмут
|1:0
|Эксетер Сити
|15 августа, вторник
|22:00
|Рединг
|1:0
|Челтенхэм
|15 августа, вторник
|21:45
|Барнсли
|1:3
|Питерборо Юнайтед
|15 августа, вторник
|21:45
|Блэкпул
|0:0
|Порт Вейл
|15 августа, вторник
|21:45
|Болтон
|3:1
|Флитвуд
|15 августа, вторник
|21:45
|Кембридж Юнайтед
|1:2
|Стивенидж
|15 августа, вторник
|21:45
|Карлайл Юнайтед
|1:1
|Уиган Атлетик
|15 августа, вторник
|21:45
|Чарльтон
|1:2
|Бристоль Роверс
|15 августа, вторник
|21:45
|Дерби Каунти
|1:2
|Оксфорд
|15 августа, вторник
|21:45
|Нортгемптон Таун
|2:2
|Линкольн
|15 августа, вторник
|21:45
|Шрусбери Таун
|2:1
|Бертон Альбион
|15 августа, вторник
|21:45
|Уикомб Уондерерс
|3:2
|Лейтон Ориент
Англия. Первая лига (2023/2024), 2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Бристоль Роверс
|1:1
|Барнсли
|12 августа, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|0:3
|Дерби Каунти
|12 августа, суббота
|17:00
|Челтенхэм
|0:3
|Болтон
|12 августа, суббота
|17:00
|Эксетер Сити
|0:0
|Блэкпул
|12 августа, суббота
|17:00
|Флитвуд
|0:2
|Кембридж Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Лейтон Ориент
|0:4
|Портсмут
|12 августа, суббота
|17:00
|Линкольн
|3:0
|Уикомб Уондерерс
|12 августа, суббота
|17:00
|Оксфорд
|1:0
|Карлайл Юнайтед
|12 августа, суббота
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|1:0
|Чарльтон
|12 августа, суббота
|17:00
|Порт Вейл
|1:0
|Рединг
|12 августа, суббота
|17:00
|Стивенидж
|2:0
|Шрусбери Таун
|12 августа, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|2:1
|Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига (2023/2024), 1 тур
|5 августа, суббота
|17:00
|Барнсли
|7:0
|Порт Вейл
|5 августа, суббота
|17:00
|Блэкпул
|2:0
|Бертон Альбион
|5 августа, суббота
|17:00
|Болтон
|3:0
|Линкольн
|5 августа, суббота
|17:00
|Кембридж Юнайтед
|2:0
|Оксфорд
|5 августа, суббота
|17:00
|Карлайл Юнайтед
|1:1
|Флитвуд
|5 августа, суббота
|17:00
|Чарльтон
|1:0
|Лейтон Ориент
|5 августа, суббота
|17:00
|Дерби Каунти
|1:2
|Уиган Атлетик
|5 августа, суббота
|17:00
|Нортгемптон Таун
|0:1
|Стивенидж
|5 августа, суббота
|17:00
|Портсмут
|1:1
|Бристоль Роверс
|5 августа, суббота
|17:00
|Рединг
|0:1
|Питерборо Юнайтед
|5 августа, суббота
|17:00
|Шрусбери Таун
|1:0
|Челтенхэм
|5 августа, суббота
|17:00
|Уикомб Уондерерс
|0:3
|Эксетер Сити
Нет завершенных матчей