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Англия. Первая лига
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Английская Первая лига 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
2
Джон Смит'с
Хаддерсфилд
24 500
3
Мадейски
Рединг
24 045
4
Оаквэлл Стэдиум
Барнсли
24 009
5
Пирелли Стэдиум
Бартон-апон-Трент
6 912
6
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Уиган
25 133
7
Кенилуэрт Роуд
Лутон
10 226
8
Рибок
Болтон
28 353
9
Нью-Йорк
Ротерхэм
12 021
10
Хоум Парк
Плимут
20 922
11
Адамс Парк
Хай-Уиком
10 284
12
Блумфилд Роад
Блэкпул
17 338
13
Вейл Парк
Сток-он-Трент
19 052
14
Кипмоат Стэдиум
Донкастер
15 231
15
Лондон Роад
Питерборо
15 134
16
Сент-Джеймс Парк
Эксетер
8 830
17
Брисбен Роуд
Лейтон
9 271
18
Сиксфилд Стэдиум
Нортгемптон
7 653
19
Эджли Парк
Стокпорт
10 852
20
Корэл Виндоус Стэдиум
Брэдфорд
25 136
21
Филд Милл
Мэнсфилд
9 186
22
Ламекс Стэдиум
Стивенейдж
7 100
23
Уэмбли
Лондон
90 000
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