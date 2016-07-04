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    Англия. Первая лига - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Портсмут 31 18 9 4 50:28 +22 63
    2. Дерби Каунти 30 18 5 7 53:28 +25 59
    3. Болтон 28 18 4 6 51:27 +24 58
    4. Питерборо 30 16 8 6 57:34 +23 56
    5. Барнсли 29 15 8 6 53:33 +20 53
    6. Стивенидж 29 15 7 7 42:28 +14 52
    7. Оксфорд 30 15 6 9 49:37 +12 51
    8. Лейтон Ориент 30 13 9 8 35:33 +2 48
    9. Блэкпул 30 13 7 10 47:35 +12 46
    10. Уиган 30 13 6 11 43:36 +7 45
    11. Бристоль Роверс 30 11 7 12 40:41 -1 40
    12. Нортгемптон 29 12 4 13 36:41 -5 40
    13. Эксетер 31 10 6 15 23:42 -19 36
    14. Линкольн 30 8 11 11 30:31 -1 35
    15. Рединг 30 9 8 13 38:44 -6 35
    16. Кэмбридж 28 9 8 11 24:34 -10 35
    17. Уикомб 29 8 9 12 34:38 -4 33
    18. Шрусбери Таун 30 10 3 17 21:41 -20 33
    19. Бертон Альбион 30 8 8 14 25:39 -14 32
    20. Чарльтон 30 7 10 13 43:46 -3 31
    21. Порт Вейл 28 8 6 14 28:43 -15 30
    22. Флитвуд 30 7 6 17 30:49 -19 27
    23. Челтенхэм 28 6 5 17 20:40 -20 23
    24. Карлайл Юнайтед 30 4 8 18 26:50 -24 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Блэкпул 16 10 3 3 33:15 +18 33
    2. Болтон 15 10 2 3 30:18 +12 32
    3. Портсмут 15 9 4 2 23:16 +7 31
    4. Уиган 15 9 1 5 22:14 +8 28
    5. Питерборо 14 8 4 2 33:15 +18 28
    6. Дерби Каунти 14 8 3 3 26:14 +12 27
    7. Оксфорд 15 7 5 3 25:15 +10 26
    8. Рединг 15 7 4 4 23:16 +7 25
    9. Кэмбридж 15 7 4 4 15:15 0 25
    10. Барнсли 15 7 3 5 28:19 +9 24
    11. Нортгемптон 15 7 3 5 20:16 +4 24
    12. Лейтон Ориент 14 7 3 4 15:18 -3 24
    13. Стивенидж 14 6 6 2 18:11 +7 24
    14. Бристоль Роверс 15 6 5 4 23:17 +6 23
    15. Шрусбери Таун 15 7 1 7 15:18 -3 22
    16. Бертон Альбион 15 6 4 5 16:15 +1 22
    17. Чарльтон 16 6 3 7 28:24 +4 21
    18. Эксетер 16 5 5 6 10:13 -3 20
    19. Линкольн 14 4 6 4 17:12 +5 18
    20. Порт Вейл 14 5 1 8 17:18 -1 16
    21. Уикомб 14 4 4 6 16:19 -3 16
    22. Челтенхэм 14 4 3 7 12:21 -9 15
    23. Карлайл Юнайтед 15 3 5 7 14:22 -8 14
    24. Флитвуд 15 3 2 10 13:25 -12 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дерби Каунти 16 10 2 4 27:14 +13 32
    2. Портсмут 16 9 5 2 27:12 +15 32
    3. Барнсли 14 8 5 1 25:14 +11 29
    4. Стивенидж 15 9 1 5 24:17 +7 28
    5. Питерборо 16 8 4 4 24:19 +5 28
    6. Болтон 13 8 2 3 21:9 +12 26
    7. Оксфорд 15 8 1 6 24:22 +2 25
    8. Лейтон Ориент 16 6 6 4 20:15 +5 24
    9. Бристоль Роверс 15 5 2 8 17:24 -7 17
    10. Уикомб 15 4 5 6 18:19 -1 17
    11. Уиган 15 4 5 6 21:22 -1 17
    12. Линкольн 16 4 5 7 13:19 -6 17
    13. Нортгемптон 14 5 1 8 16:25 -9 16
    14. Эксетер 15 5 1 9 13:29 -16 16
    15. Флитвуд 15 4 4 7 17:24 -7 16
    16. Порт Вейл 14 3 5 6 11:25 -14 14
    17. Блэкпул 14 3 4 7 14:20 -6 13
    18. Шрусбери Таун 15 3 2 10 6:23 -17 11
    19. Кэмбридж 13 2 4 7 9:19 -10 10
    20. Рединг 15 2 4 9 15:28 -13 10
    21. Бертон Альбион 15 2 4 9 9:24 -15 10
    22. Чарльтон 14 1 7 6 15:22 -7 10
    23. Челтенхэм 14 2 2 10 8:19 -11 8
    24. Карлайл Юнайтед 15 1 3 11 12:28 -16 6
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