Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портсмут
|31
|18
|9
|4
|50:28
|+22
|63
|2.
|Дерби Каунти
|30
|18
|5
|7
|53:28
|+25
|59
|3.
|Болтон
|28
|18
|4
|6
|51:27
|+24
|58
|4.
|Питерборо
|30
|16
|8
|6
|57:34
|+23
|56
|5.
|Барнсли
|29
|15
|8
|6
|53:33
|+20
|53
|6.
|Стивенидж
|29
|15
|7
|7
|42:28
|+14
|52
|7.
|Оксфорд
|30
|15
|6
|9
|49:37
|+12
|51
|8.
|Лейтон Ориент
|30
|13
|9
|8
|35:33
|+2
|48
|9.
|Блэкпул
|30
|13
|7
|10
|47:35
|+12
|46
|10.
|Уиган
|30
|13
|6
|11
|43:36
|+7
|45
|11.
|Бристоль Роверс
|30
|11
|7
|12
|40:41
|-1
|40
|12.
|Нортгемптон
|29
|12
|4
|13
|36:41
|-5
|40
|13.
|Эксетер
|31
|10
|6
|15
|23:42
|-19
|36
|14.
|Линкольн
|30
|8
|11
|11
|30:31
|-1
|35
|15.
|Рединг
|30
|9
|8
|13
|38:44
|-6
|35
|16.
|Кэмбридж
|28
|9
|8
|11
|24:34
|-10
|35
|17.
|Уикомб
|29
|8
|9
|12
|34:38
|-4
|33
|18.
|Шрусбери Таун
|30
|10
|3
|17
|21:41
|-20
|33
|19.
|Бертон Альбион
|30
|8
|8
|14
|25:39
|-14
|32
|20.
|Чарльтон
|30
|7
|10
|13
|43:46
|-3
|31
|21.
|Порт Вейл
|28
|8
|6
|14
|28:43
|-15
|30
|22.
|Флитвуд
|30
|7
|6
|17
|30:49
|-19
|27
|23.
|Челтенхэм
|28
|6
|5
|17
|20:40
|-20
|23
|24.
|Карлайл Юнайтед
|30
|4
|8
|18
|26:50
|-24
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Блэкпул
|16
|10
|3
|3
|33:15
|+18
|33
|2.
|Болтон
|15
|10
|2
|3
|30:18
|+12
|32
|3.
|Портсмут
|15
|9
|4
|2
|23:16
|+7
|31
|4.
|Уиган
|15
|9
|1
|5
|22:14
|+8
|28
|5.
|Питерборо
|14
|8
|4
|2
|33:15
|+18
|28
|6.
|Дерби Каунти
|14
|8
|3
|3
|26:14
|+12
|27
|7.
|Оксфорд
|15
|7
|5
|3
|25:15
|+10
|26
|8.
|Рединг
|15
|7
|4
|4
|23:16
|+7
|25
|9.
|Кэмбридж
|15
|7
|4
|4
|15:15
|0
|25
|10.
|Барнсли
|15
|7
|3
|5
|28:19
|+9
|24
|11.
|Нортгемптон
|15
|7
|3
|5
|20:16
|+4
|24
|12.
|Лейтон Ориент
|14
|7
|3
|4
|15:18
|-3
|24
|13.
|Стивенидж
|14
|6
|6
|2
|18:11
|+7
|24
|14.
|Бристоль Роверс
|15
|6
|5
|4
|23:17
|+6
|23
|15.
|Шрусбери Таун
|15
|7
|1
|7
|15:18
|-3
|22
|16.
|Бертон Альбион
|15
|6
|4
|5
|16:15
|+1
|22
|17.
|Чарльтон
|16
|6
|3
|7
|28:24
|+4
|21
|18.
|Эксетер
|16
|5
|5
|6
|10:13
|-3
|20
|19.
|Линкольн
|14
|4
|6
|4
|17:12
|+5
|18
|20.
|Порт Вейл
|14
|5
|1
|8
|17:18
|-1
|16
|21.
|Уикомб
|14
|4
|4
|6
|16:19
|-3
|16
|22.
|Челтенхэм
|14
|4
|3
|7
|12:21
|-9
|15
|23.
|Карлайл Юнайтед
|15
|3
|5
|7
|14:22
|-8
|14
|24.
|Флитвуд
|15
|3
|2
|10
|13:25
|-12
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дерби Каунти
|16
|10
|2
|4
|27:14
|+13
|32
|2.
|Портсмут
|16
|9
|5
|2
|27:12
|+15
|32
|3.
|Барнсли
|14
|8
|5
|1
|25:14
|+11
|29
|4.
|Стивенидж
|15
|9
|1
|5
|24:17
|+7
|28
|5.
|Питерборо
|16
|8
|4
|4
|24:19
|+5
|28
|6.
|Болтон
|13
|8
|2
|3
|21:9
|+12
|26
|7.
|Оксфорд
|15
|8
|1
|6
|24:22
|+2
|25
|8.
|Лейтон Ориент
|16
|6
|6
|4
|20:15
|+5
|24
|9.
|Бристоль Роверс
|15
|5
|2
|8
|17:24
|-7
|17
|10.
|Уикомб
|15
|4
|5
|6
|18:19
|-1
|17
|11.
|Уиган
|15
|4
|5
|6
|21:22
|-1
|17
|12.
|Линкольн
|16
|4
|5
|7
|13:19
|-6
|17
|13.
|Нортгемптон
|14
|5
|1
|8
|16:25
|-9
|16
|14.
|Эксетер
|15
|5
|1
|9
|13:29
|-16
|16
|15.
|Флитвуд
|15
|4
|4
|7
|17:24
|-7
|16
|16.
|Порт Вейл
|14
|3
|5
|6
|11:25
|-14
|14
|17.
|Блэкпул
|14
|3
|4
|7
|14:20
|-6
|13
|18.
|Шрусбери Таун
|15
|3
|2
|10
|6:23
|-17
|11
|19.
|Кэмбридж
|13
|2
|4
|7
|9:19
|-10
|10
|20.
|Рединг
|15
|2
|4
|9
|15:28
|-13
|10
|21.
|Бертон Альбион
|15
|2
|4
|9
|9:24
|-15
|10
|22.
|Чарльтон
|14
|1
|7
|6
|15:22
|-7
|10
|23.
|Челтенхэм
|14
|2
|2
|10
|8:19
|-11
|8
|24.
|Карлайл Юнайтед
|15
|1
|3
|11
|12:28
|-16
|6