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Англия. Первая лига
Футбольные тренеры
Английская Первая лига 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Брюс Стив
Блэкпул
2
Уорнок Нил
Хаддерсфилд Таун
3
Фергюсон Даррен
Питерборо Юнайтед
4
Уилшир Джек
Лутон Таун
5
Инс Пол
Рединг
6
Диков Пол
Донкастер Роверс
7
Булут Эрол
-
8
Брэди Джон
Нортгемптон Таун
9
Челлинор Дэйв
Стокпорт Каунти
10
Барри-Мерфи Брайан
Кардифф
11
Тисдейл Пол
Эксетер Сити
12
Вестли Грэхэм
Стивенидж
13
Уэлленс Ричи
Лейтон Ориент
14
Кеннеди Марк
Линкольн
15
Эдвардс Роб
Вулверхэмптон
16
Клаф Найджел
Мэнсфилд Таун
17
Маамрия Дино
Бертон Альбион
18
Асбаги Пойя
Барнсли
19
Кросби Энди
Порт Вейл
20
Тэйлор Мэтт
Ротерхэм
21
Робинсон Марк
Уимблдон
22
Эйнзуорт Гарет
Уиком Уондерерс
23
Мэлони Шон
Уиган Атлетик
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