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    Расписание матчей 15-11-2006

    октябрь 2006
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2006
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2006
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧЕ 2008, 6 тур, группа E
    15 ноября, среда
    19:00
    Северная Македония
    0:2
    Россия
    Матч завершен
    15 ноября, среда
    20:00
    Израиль
    3:4
    Хорватия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ 2008, 6 тур, группа A
    15 ноября, среда
    20:00
    Финляндия
    1:0
    Армения
    Матч завершен
    15 ноября, среда
    22:30
    Бельгия
    0:1
    Польша
    Матч завершен
    15 ноября, среда
    23:55
    Португалия
    3:0
    Казахстан
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ 2008, 6 тур, группа D
    15 ноября, среда
    22:00
    Кипр
    1:1
    Германия
    Матч завершен
    15 ноября, среда
    22:30
    Ирландия
    5:0
    Сан-Марино
    Матч завершен
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