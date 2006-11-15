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Евро-2024
Ирландия - Сан-Марино
Ирландия - Сан-Марино: обзор матча 15 ноября 2006
Ирландия
15.11.2006, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 6 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ирландия - Сан-Марино
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Товарищеские матчи. Сборные
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Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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