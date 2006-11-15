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Португалия - Казахстан
Португалия - Казахстан: обзор матча 15 ноября 2006
Португалия
15.11.2006, среда, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
Казахстан
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