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Юрий Ковтун
Новости
Юрий Ковтун - новости
Россия
5 января 1970 (56)
Тренер
Статистика
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Фото
3-кратный чемпион в составе «Спартака» стал тренером «Ротора»
12 января
2
Парфенов взял двух экс-спартаковцев в тренерский штаб «Торпедо»
2025.09.16 00:43
1
Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
2025.07.29 15:17
2
Ковтун оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне
2025.07.19 13:36
1
Ковтун: «Спартак» может проиграть во всех оставшихся матчах сезона»
2025.05.05 23:30
4
Ковтун высказался о положении Соболева в «Зените»
2024.12.17 09:21
2
Ковтун не исключил, что Дзюба может заинтересовать Карпина и получить приглашение в сборную
2024.11.08 08:18
1
Экс-спартаковец Ковтун сказал, в чем Абаскаль лучше Станковича
2024.10.26 00:36
3
Помощником Парфенова в «Актобе» будет другой экс-спартаковец
2023.12.01 20:42
1
Ковтун: «Игровая карьера могла продлиться дольше, если бы не бромантан»
2023.07.03 11:55
2
Экс-спартаковец Ковтун назвал самых сложных соперников в карьере
2023.03.16 19:31
2
Фото
«Родина» подтвердила назначение Парфенова, Ковтун вошел в тренерский штаб
2022.06.11 16:23
Фото
Ковтун стал тренером «Урала»
2019.12.23 14:49
9
Ковтун: «Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Черчесов – идеальный кандидат»
2019.10.24 14:26
16
Глушаков обошел Ковтуна по числу матчей за «Спартак»
2019.04.30 00:32
12
Ковтун назвал сильнейших защитников РПЛ
2019.01.18 09:51
2
Ковтун: «Давно жду встречи Глушакова с фанатами. Странно, что ее не провели»
2018.12.01 06:31
6
Ковтун: «Причин для увольнения Карреры нет. Не вижу другого кандидата на пост тренера «Спартака»
2018.09.21 18:57
8
Ковтун: «Дзюба заслужил капитанскую повязку своими действиями на ЧМ-2018»
2018.09.07 09:54
2
Ковтун – о матче России с Бразилей: «Если бы не Акинфеев, все могло закончиться намного хуже»
2018.03.25 09:10
9
Ковтун: «Травма Джикии – это потеря для сборной России»
2018.02.03 13:33
1
Ковтун с опасением ждет февральских матчей российских клубов в еврокубках
2017.12.12 07:05
5
Ковтун назвал Лигу чемпионов лучшей ярмаркой для Промеса
2017.10.19 09:42
2
Ковтуна радует, что «Спартак» приходит в себя
2017.10.19 06:06
3
Ковтун пожелал Тихонову выйти с «Енисеем» в РФПЛ
2017.05.08 22:30
6
Ирисметов: «В «Спартаке» ветераны относились ко мне никак»
2017.05.05 06:12
4
Ковтун считает, что Хави Гарсию нужно было дисквалифицировать на шесть игр
2016.11.30 17:21
5
Ковтун: «Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковыми»
2016.10.27 07:58
4
Ковтун: «Задолженности в «Динамо» действительно есть, но работа по погашению ведется»
2016.09.27 16:49
4
Фото
Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»
2016.06.06 16:43
19
1
2
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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1
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19:21
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