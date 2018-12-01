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    • Ковтун: «Давно жду встречи Глушакова с фанатами. Странно, что ее не провели»

    Ковтун: «Давно жду встречи Глушакова с фанатами. Странно, что ее не провели»

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказал мнение о конфликте болельщиков московской команды с полузащитником Денисом Глушаковым. Фанаты красно-белых считают, что 31-летний хавбек повлиял на отставку главного тренера Массимо Карреры.

    – Глушаков «Спартаку» нужен?

    – Если сумеет вернуть прежние кондиции – сто процентов! Теперь все в руках Дениса. Новый тренер выпускает его в стартовом составе, более того – сохранил капитанскую повязку. Остается оправдывать доверие. Ясно же – терпение Кононова небезгранично, плюс на этой позиции в «Спартаке» серьезная конкуренция.

    – Какой совет вы дали бы Глушакову?

    – Ох, ему сейчас не позавидуешь. Игровые проблемы, развод… Да еще фанаты ополчились. Возможно, в каких-то ситуациях Денис вел себя неправильно. Это аукнулось. Значит, нужно сделать выводы, пересмотреть отношение к каким-то вещам. Главное – не опускать рук! Отмазаться Глушаков может только на поле.

    – Удивляет фанатская истерия вокруг капитана?

    – Думаю, не меня одного. Спартаковские болельщики раскололись. Кто-то «за» Глушакова, кто-то – «против». Информации вбрасывают столько, что голова кругом. Уже не знаешь, кому верить.

    – Полагаете, между фанатами и Глушаковым возможен мир?

    – Конечно. Просто нужно отбросить эмоции, сесть и поговорить. Я давно жду этой встречи. Странно, что ее до сих пор не провели

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +307

      shpilman 1 декабря 2018, 21:09

      чемодан-вокзал-Ростов-Карин единственный выход в зимнее ТО

      0
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 12:26

      Скорей всего не рассчитывал Глушаков на такой поворот дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10744

      ivany4 1 декабря 2018, 10:42

      Дорога ложка к обеду.
      И после драки кулаками не машут.
      Теперь уже нет необходимости такой встречи.

      4
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 1 декабря 2018, 10:23

      Таких денег как в спартаке ему нигде платить небудут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 1 декабря 2018, 08:21

      Глушаков встречается с фанатами каждый матч, в котором принимает участие. Он знает об их безграничной "любви" с некоторых пор, как и горячему отношению к нему с их стороны. Причина этого отношения для него не секрет и что о нем думают не является тайной. Поэтому какой смысл ему встречаться с фанатами в неформальной обстановке? Если некоторые, рискуя свободой, выбегают на поле во время международного матча, для выражения своего отношения к нему, то на встрече "без галстуков" может произойти что-нибудь непоправимое. Здесь уместно выражение: "Не дразни гусей!" И если кто-то ждет этой встречи, то скорее всего не просчитывает последствий. В любой группе недовольных людей, найдется и пара-тройка безбашенных отморозков, которым чужды моральные устои и трезвость ума. А для толпы, проявление агрессии одним ее неадекватным членом, является сигналом к всеобщему действию. Так что проводить встречу рано, а скорее всего уже поздно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +150

      Dimasax74 1 декабря 2018, 07:58

      Самый оптимальный вариант - его продажа

      2
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