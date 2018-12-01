Ковтун: «Давно жду встречи Глушакова с фанатами. Странно, что ее не провели»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказал мнение о конфликте болельщиков московской команды с полузащитником Денисом Глушаковым. Фанаты красно-белых считают, что 31-летний хавбек повлиял на отставку главного тренера Массимо Карреры.

– Глушаков «Спартаку» нужен?

– Если сумеет вернуть прежние кондиции – сто процентов! Теперь все в руках Дениса. Новый тренер выпускает его в стартовом составе, более того – сохранил капитанскую повязку. Остается оправдывать доверие. Ясно же – терпение Кононова небезгранично, плюс на этой позиции в «Спартаке» серьезная конкуренция.

– Какой совет вы дали бы Глушакову?

– Ох, ему сейчас не позавидуешь. Игровые проблемы, развод… Да еще фанаты ополчились. Возможно, в каких-то ситуациях Денис вел себя неправильно. Это аукнулось. Значит, нужно сделать выводы, пересмотреть отношение к каким-то вещам. Главное – не опускать рук! Отмазаться Глушаков может только на поле.

– Удивляет фанатская истерия вокруг капитана?

– Думаю, не меня одного. Спартаковские болельщики раскололись. Кто-то «за» Глушакова, кто-то – «против». Информации вбрасывают столько, что голова кругом. Уже не знаешь, кому верить.

– Полагаете, между фанатами и Глушаковым возможен мир?

– Конечно. Просто нужно отбросить эмоции, сесть и поговорить. Я давно жду этой встречи. Странно, что ее до сих пор не провели