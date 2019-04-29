Глушаков обошел Ковтуна по числу матчей за «Спартак»

«Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Полузащитник Денис Глушаков провел в этой встрече 45 минут, после чего был заменен. Для 32-летнего россиянина эта игра стала 173-й в составе красно-белых. Он обошел по этому показателю экс-защитника московской команды Юрия Ковтуна.

Среди действующих игроков «Спартака» больше всего матчей за клуб провел Дмитрий Комбаров – 274. Рекордсменом за всю историю красно-белых является Федор Черенков – 494 матча.