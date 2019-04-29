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    Глушаков обошел Ковтуна по числу матчей за «Спартак»

    «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    Полузащитник Денис Глушаков провел в этой встрече 45 минут, после чего был заменен. Для 32-летнего россиянина эта игра стала 173-й в составе красно-белых. Он обошел по этому показателю экс-защитника московской команды Юрия Ковтуна.

    Среди действующих игроков «Спартака» больше всего матчей за клуб провел Дмитрий Комбаров – 274. Рекордсменом за всю историю красно-белых является Федор Черенков – 494 матча.

    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • В сезоне-2016/17 футболист вместе с командой стал чемпионом России.

    Источник: Sport24

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