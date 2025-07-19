Ковтун оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил шансы команды в новом сезоне.

«Выводы о перспективах «Спартака» в новом сезоне стоит делать уже после пяти-шести первых туров. Станкович остался, возможно, привнесeт некоторые тактические изменения, новые моменты в игре. Но я не думаю, что эти изменения будут кардинальными. Важно, как «Спартак» подходит к чемпионату.

Сейчас тренерскому штабу нужно делать выводы по предыдущему чемпионату. А какие – мы увидим по ходу сезона», – сказал Ковтун.