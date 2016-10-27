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  • Ковтун: «Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковыми»

Ковтун: «Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковыми»

27 октября 2016, 07:58
4

Тренер «Динамо» Юрий Ковтун дал оценку игре команды в матче с «Тосно» (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка России. Как отметил специалист, бело-голубые совершали ошибки при «стандартах».

«Интересно было приехать в Великий Новгород, сыграть на стадионе, который приносил раньше удачу мне, а теперь продолжает приносить «Тосно». Конечно, есть неудовлетворенность результатом.

Чем объяснить неудачную игру в первом тайме? Невнимательность при «стандартах». В первом случае «Тосно» повезло, во втором нужно разбираться, искать причины. Для нас ошибки на «стандартах» становятся роковыми, но нужно двигаться дальше. Мы уже во втором матче подряд пропускаем на последних минутах. Нужно было действовать внимательнее, и игроки это прекрасно понимают. Но, увы, в очередной раз мы допускаем ошибки. Кто-то не доиграл в одном их эпизодов и получили в итоге третий гол», – заявил Ковтун.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Тосно Динамо Ковтун Юрий
Комментарии (4)
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muromen
1477546662
Мелкоту набрали, теперь расхлебываем! А Рыков реально туповат и очень неповоротлив!
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valeh172
1477553456
Так вам и надо. А то уже трепались мол Кубок выиграем.
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Pourport
1477562172
Самый отвратительный матч!Словно детей разделали!Тосно-красавцы!)
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Polilux
1477591828
Адекватная оценка матча . Третий получили когда сами тупанули. Думаю Динамо боялось травм - мёрзлое и скользкое поле . Хотитм результат - надо бежать и давить не смотря ни на что !
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