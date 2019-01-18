Ковтун назвал сильнейших защитников РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Ковтун назвал лучших защитников российской Премьер-лиги.

«Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ? Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде («Енисей» – прим. ред.), большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надежности. Нужно уже повзрослеть», – приводит слова 49-летнего специалиста «Спорт уик-энд».