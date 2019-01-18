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    Ковтун назвал сильнейших защитников РПЛ

    Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Ковтун назвал лучших защитников российской Премьер-лиги.

    «Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ? Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде («Енисей» – прим. ред.), большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надежности. Нужно уже повзрослеть», – приводит слова 49-летнего специалиста «Спорт уик-энд».

    • По оценкам портала WhoScored лучшим защитником первой части сезона в РПЛ является Егор Сорокин («Рубин»).

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.01.2019 09:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 14:29

      Субъективное мнение экс-тренера Динамо.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 18 января 2019, 10:51

      У Ростова лучшая в РПЛ оборона и ни одного игрока не назвал

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