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    • Ковтун с опасением ждет февральских матчей российских клубов в еврокубках

    Ковтун с опасением ждет февральских матчей российских клубов в еврокубках

    Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун не слишком оптимистично настроен на перспективы российских клубов по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы. По его словам, в феврале россиянам будет явно не хватать игровой практики перед матчами 1/16 финала турнира.

    Напомним, что в плей-офф Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, «Локомотив» встретится с «Ниццей», ЦСКА поспорит за выход в следующий раунд с «Црвеной Звездой», а «Зенит» поборется с «Селтиком».

    – На жеребьевке «Спартаку» достался баскский клуб – «Атлетик» из Бильбао.

    – Вы знаете, Лига Европы – такой турнир, где многие команды стараются проявить себя. Даже на групповом этапе это ощущалось. «Атлетик» – это команда, которая привыкла выступать в еврокубках. Она раньше чуть увереннее выступала в чемпионате Испании, особенно когда ее тренером был Эрнесто Вальверде (в 2013-2017 гг.), который в этом сезоне возглавил «Барселону». Сейчас «Атлетик» занимает лишь на 14-е место в чемпионате (после 15-го тура), но в Лиге Европы команда заняла первое место в группе. Я бы отметил уникальность «Атлетика», заключающуюся в том, что в клубе отдают предпочтение местным ребятам, играют у басков только свои. Это немаловажный фактор. Конечно, в 1/16 финала «Спартаку» не будет просто. Однако красно-белые сейчас – это не та команда, которая была в начале сезона. Очень многое будет зависеть от межсезонной подготовки, от того, как штаб Карреры изучит басков. Официальные матчи сильно отличаются от товарищеских, так что в феврале «Спартаку» будет не хватать практики, сыгранности в некотором роде. Несмотря на это, считаю, что у обеих команд примерно равные шансы на выход в 1/8 финала.

    – «Локомотиву» предстоит биться с «Ниццей», в составе которой есть Марио Балотелли.

    – Во Франции тон сейчас задают другие команды – ПСЖ, «Монако»… Но «Ницца» тоже утверждает себя, это, несомненно, амбициозный клуб. Они очень достойно смотрелись в группе (где досрочно добились выхода в плей-офф). Я по своему опыта знаю, что с французскими клубами всегда очень сложно добиваться результата. У них всегда команды очень организованные, очень неуступчивые. Они много не позволяют сопернику, ведь всегда у них в составе хватает амбициозных темнокожих футболистов. Они всегда готовы показать себя. Сейчас делается ставка на Балотелли, вопрос в том, проявит ли он себя в матчах с «Локомотивом». Балотелли – игрок настроения, он может и провалить игру, ничего не показать.

    – ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» – это настоящая жара!

    – Тут добавится тот факт, что сербский клуб – это соратник, так скажем, «Спартака». Мы видели «Црвену Звезду» в противостоянии с «Краснодаром», на практике узнали, что сербы – это не подарок. Молодая команда с перспективными игроками, которые понимают, что в Лиге Европе можно себя показать и засветиться. ЦСКА будет непросто, но многое зависит от того, приобретет кого-то клуб или нет зимой, станет ли команда мощнее. Повторю еще раз, февральские матчи для российских клубов будут тяжелыми, потому что нужно время, чтобы войти в ритм.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.12.2017 07:05
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    Комментарии (6)
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    Диктор
    1513053360
    Жизнь покажет.
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    Obi Wan
    1513054005
    Тоже мне, капитан очевидность...
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    Mordor13rus
    1513054709
    Не ссысь чмырь убогий
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    вместе с ЦСКА
    1513724594
    да и после каникул не все хорошо стартуют.....
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    вместе с ЦСКА
    1513724794
    а с другой стороны если бояться этих соперников, то в случае попадания на Милан или Боруссию Д в памперсах выходить на поле?.... собраться , выйти , победить и пускай все наши клубы пройдут в полуфинал, чтоб европа еще раз обосра-лась
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    ologreds
    1694991749
    numo528917
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